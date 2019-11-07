80项统计数据，为您描绘技术塑造出的未来客户体验

技术代表着客户体验的未来方向。因此，企业必须做好充分准备，积极利用新兴技术建立起个性化且便捷的解决方案与交互机制。本文列出的统计数据，将为您描绘由技术塑造出的未来客户体验。

至顶网CIO与CTO频道 11月07日 编译：技术代表着客户体验的未来方向。因此，企业必须做好充分准备，积极利用新兴技术建立起个性化且便捷的解决方案与交互机制。本文列出的统计数据，将为您描绘由技术塑造出的未来客户体验。

1. VR/AR

到2020年，将有超过1亿消费者利用AR与VR技术进行网上与实体店铺购物。

到2021年，美国的AR与VR市场规模预计将增长至2150亿美元。

46%的企业预计VR技术将在未来三年之内成为主流。

到2019年末，全体美国民众中将有13%使用VR技术。

到2021年，企业级VR应用支出预计将达到92亿美元，超过消费娱乐型VR支出。

到2022年，VR技术在零售与营销领域有望产生18亿美元收入。

在时尚行业，VR技术有望将服饰的退货率降低达25%。

到2022年，VR技术预计将渗透至40%左右的B2B体验当中。

到2022年，全球仅VR软件业务的市场规模就有望达到64亿美元。

53%的消费者更乐于购买提供VR品牌体验的商品。

2. AI/机器学习

2019年，全球AI支出将达到358亿美元，较2018年增长44%。

到2020年，85%的客户服务交互将由AI方案完成。

2021年，将有80%的新兴技术以AI为基础。

到2025年，可穿戴式AI市场总体规模将达到1800亿美元。

到2022年，AI技术在分析领域的应用，将帮助三分之一人类数据分析师改变自己的业务优先级排序。

到2020年，每十家企业中将有八家已经在客户服务中应用或者计划应用AI技术。

到2035年，AI技术预计将使全球企业生产力提升高达40%。

2035年，AI技术将帮助发达国家实现年经济增长率翻倍。

到2020年，利用AI技术获取洞察见解的企业，每年将比未使用AI技术的竞争对手多获取1.2万亿美元收入。

2020年，AI支持下的人脸识别技术有望迎来20%的年收入增长。

3. 地理位置服务

从2016年到2021年，根据地理位置投放的移动端广告宣传支出将实现倍增。

到2021年，针对特定位置的广告宣传支出将在全部移动广告支出中占比45%。

94%的市场营销人员计划在未来的广告宣传中使用位置数据。

有半数营销人员计划在明年之内尝试利用位置数据。

营销人员正在通过不断增长的渠道——包括高级电视（46%）、数字户外广告牌（47%）以及联网扬声器（45%）——实现针对特定地点的广告宣传。

2019年，根据地理位置进行的广告宣传总支出将达到260亿美元。

80%的消费者希望企业能够提供基于位置的通知/播报服务。

85%的企业将在未来12个月内利用位置数据提供个性化客户体验。

每十位营销人员中就有九位计划在未来使用位置数据，主要包括宣传内容定位以及吸引受众。

到2020年，将有94%的企业使用位置数据，这一比例高于2019年的84%。

4. 按需经济

到2020年，将有7600万美国民众通过按需经济提供服务。

未来五年之内，按需劳动力市场将实现18.5%的年增长率。

到2023年，全球按需食品配送的总体市场规模预计将达到1617亿美元。

60%的美国消费者表示，他们愿意为当日达配送服务支付额外的费用。

到2019年末，65%的零售商将投资按需服务业务，这一比例高于2018年的51%。

超过半数的在线商务项目计划在未来三到五年之内提供当日达配送服务。

在接下来的四年当中，美国当日达配送商品的销售总值有望增长40倍。

到2025年，按需移动应用市场的总体规模将达到3350亿美元。

到2022年，将有9300万美国民众参与到按需经济体系中来。

未来三年之内，按需服务的年均复合增长率将达到52%。

5. 共享经济/应用

到2025年，共享经济的整体规模有望达到3350亿美元，远高于2014年的140亿美元。

到2030年，全球将有1300万辆共享汽车行驶在道路之上。

到2025年，美国的共享乘车市场规模预计将达到3580亿美元，高于2017年的3000亿美元。

到2021年，将有8650万美国民众享受共享经济带来的便利。

从2013年到2025年，众包机制有望成为共享经济中发展最快的组成部分，增长率预计将达到63%。

从2017年到2022年，共享经济收入预计将实现倍增。

到2025年，在共享经济服务水平最高的五大市场中，共享企业预计将在份额占比方面与传统企业实现对等。

到2025年，Airbnb每年订单量将超过10亿。

到2024年，共享汽车市场的总体规模将达到110亿美元。

从2019年到2022年，全球范围内的共享办公场所数量预计将增长42%。

6. 物联网

到2020年，接入物联网的智能设备总量将达到2040亿台。

到2020年，90%的汽车将接入互联网。

每一秒，互联网接入的物联网设备量都将新增127台。

到2025年，全球物联网的总体经济规模将增长至11.1万亿美元。

到2022年，家居物联网市场的总体规模预计将达到534亿美元。

从2017年到2023年，医疗物联网市场预计将实现12%的年均增长率。

到2021年，80%的零售商将利用物联网技术实现店内体验个性化。

到2022年，全球物联网支出预计将达到1万亿美元。

到2025年，物联网支撑下的智慧城市市场总规模预计将达到2万亿美元。

到2025年，全球前六百大智慧城市的GDP将占世界GDP的60%。

7. 区块链

到2024年，全球区块链技术市场总规模有望达到200亿美元。

到2025年，55%的医疗保健应用将利用区块链技术进行商业部署。

到2022年，全球区块链解决方案总体支出预计将达到117亿美元，远高于2018年的15亿美元。

到2030年，区块链技术带来的增加值预计将超过3万亿美元。

到2020年，77%的金融服务企业预计将把区块链技术作为自身生产系统或流程内的组成部分。

到2022年，将有超过10亿民众将个人数据存储在区块链上，但大部分人可能并未意识到这一点。

2019年，美国在区块链领域的支出将接近11亿美元，使其成为全球规模最大的区块链市场。

在未来12个月当中，40%的企业有意愿投入500万美元乃至更多资金用于推动区块链项目的发展。

在未来三年以内，每十位消费级企业高管中有七位表示计划建立起区块链生产网络。

从2017年到2022年，美国政府在区块链方面的投入预计将增长超过1000%。

8. 网络安全

到2024年，网络安全市场的总体规模预计将达到3000亿美元。

到2021年，网络安全问题给企业带来的总体损失将高达6万亿美元。

到2023年，每年将有330亿份记录遭遇失窃。

从2018年到2023年，预计发生数据泄露的记录总量将高达1460亿份。

到2021年，勒索软件造成的全球总体损失将高达200亿美元，远超2017年的50亿美元。

到2021年，每11秒就有一家企业沦为勒索攻击的受害者，速度远超2016年的每40秒一例。

从2017年到2021年，全球网络安全支出总额将超过1万亿美元。

2020年，单次数据泄露事件的平均损失将超过1500万美元。

到2020年，全球使用的密码总量将超过3000亿条。

美国每年发生的大规模数据泄露事件将以27%的速度逐年增长。