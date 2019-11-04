Gartner：传统数据和分析策略无法满足数字化业务的需求

现代数据和分析可用于更广泛的业务用途，而且比以往任何时候都更能融合到人们的工作方式中，从而催生了一种新的数据和分析策略方法。

至顶网CIO与CTO频道 11月04日 编译：据Gartner称，当前有不到50％的企业战略把数据和分析作为实现企业价值的关键组成部分，这是因为传统的数据和分析战略忽略了数字化业务的需求。

现代数据和分析可用于更广泛的业务用途，而且比以往任何时候都更能融合到人们的工作方式中，从而催生了一种新的数据和分析策略方法。

Gartner研究副总裁Mike Rollings表示：“IT领导者必须首先考虑到数据，才能取得数字化计划的成功，而不是事后考虑为临时项目提供帮助。首席数据官（CDO）必须转向使用数据和分析能力来改变业务模型和改善客户体验，将数据和分析策略提升到企业层面。”

数据和分析的演变

Rollings表示：“几十年来数据和分析策略一直是以服务为中心的，因此数据和分析策略看起来更像是一个项目列表，或者企业正在经历的一系列变化，要求数据和分析部门的外围支持。今天，我们必须在一切事情以及整个业务生态系统中使用数据和分析，帮助我们的企业研究如何使用内外部数据重塑创造价值的方式。”

根据Gartner的数据，制定数据和分析策略是86％的数据和分析负责人的最高优先级，高于2016年的64％。

现代化的数据和分析方法

据Gartner称，将近一半的IT领导者计划明年增加分析方面的投资以支持数字化转型。 Rollings 表示：“企业不以数据为驱动就无法取得数字化转型的成功。而且，数据和分析正在越来越多地渗透到数字化转型的方方面面。”

在Gartner最新的CDO调查中，受访的CDO们把数据和分析策略作为第三大重要成功因素，但没有几位CDO成功地实现了均衡的数据和分析操作模型。

Rollings表示：“从长远来看，CDO们需要在战术和战略之间取得一个平衡。数据驱动型思维的核心是回答‘如何利用数据和分析方法来改变我们的工作方式并增加价值？’这个基本问题，特别是对数据和分析团队来说，没有更大的战略空间了，企业级运营模式是当务之急。”