Gartner发布2020年及以后IT组织与用户十大趋势预测

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今天公布了2020年及以后十大趋势预测。此次Gartner十大预测考虑的是随着科技给人类带来多样化且不断变化的期望，人类的境况将面临什么样的挑战。

至顶网CIO与CTO频道 10月29日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今天公布了2020年及以后十大趋势预测。此次Gartner十大预测考虑的是随着科技给人类带来多样化且不断变化的期望，人类的境况将面临什么样的挑战。

Gartner杰出副总裁兼院士级分析师Daryl Plummer表示：“科技正在改变人类对于其意义的理解。随着工作者和民众将科技视为一种增强自身能力的方式时，人类的境况也会发生变化。终端用户企业机构的首席信息官必须了解这一变化所产生的影响并且重新调整对科技意义的期望。”

增强、决策、情感和陪伴这四个方面使科技对人类产生了新的意义。Plummer先生表示：“除了深入洞悉一些对于科技发展最关键的领域之外，今年的预测将帮助我们思考科技应用以外的方面，引导我们更加深入地研究世界迈入数字化后科技对于人类的意义。”

在Gartner IT Symposium/Xpo大会上，Gartner分析师发布了十大趋势预测。

2023年，参加工作的残疾人士数量将因为人工智能与新兴科技减少他们参加工作的障碍而增加到原来的三倍。

Plummer先生认为：“残疾人士是一个尚未被挖掘的关键技能人才库。人工智能（AI）、增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和其它新兴科技减少了残疾人士参加工作的障碍。比如部分餐厅开始使用人工智能机器人技术使瘫痪的员工能够远程控制机器人服务员。主动雇用残疾人士的企业机构不但能够获得残疾人群的信任，而且还能增加89%的员工维系率、72%的员工生产效率及29%的盈利能力。”

2024年，人工智能情感识别将影响您所看到的一半以上网络广告。

人工情感智能（AEI）是人工智能发展的下一个前沿，尤其是对于希望通过探测人的情感来影响其购买决策的公司。根据Gartner的统计数据，28%的营销人员将人工智能与机器学习（ML）列为将会驱动未来营销影响力的前三大科技，87%的营销企业机构目前正在努力实现一定程度的个性化。计算机视觉作为关键的情感识别技术之一，能够使人工智能识别和理解物理环境，并且已被Gartner列为未来三至五年最重要的科技之一。

Plummer先生认为：“人工情感智能使数字和物理体验变得高度个性化，除了点击和浏览历史之外，还顾及客户在特定购买时刻的感受。这种“感验营销”能够基于此前被认为是一些无形的方面来评估和吸引客户，因此在合理的隐私边界内使用时对于品牌和消费者而言都具有巨大的价值。”

到2023年，30%的IT组织将通过“自带增强”（BYOE）的策略扩展“自带设备”（BYOD）策略的边界以满足工作团队对增强型劳动力的需求。

随着可穿戴设备技术的发展，增强型劳动力这一概念在2019年的社交媒体对话中受到了关注。可穿戴设备正在提高大多数垂直领域的工作场所生产效率和安全性，包括汽车、石油和天然气、零售以及医疗等。虽然可穿戴设备是目前唯一的机能增强应用，但人们将寻求更多能够提高个人生活质量并帮助他们完成工作的机能增强应用。

Plummer先生认为：“虽然IT领导者肯定能够看到这项技术的影响力，但首先能促进该技术普及的是消费者增强自身机能的意愿。企业必须在内部平衡对这些设备的控制，同时还要让用户能够出于企业的利益而使用它们。这意味着通过采取‘自带增强’策略接受并发挥人体机能增强的优势。”

2025年，50%拥有智能手机但没有银行账户的人将使用可通过移动设备访问的加密货币账户。

各大在线市场和社交媒体平台将在明年年底之前开始支持加密货币支付。到2025年，全球至少有一半不使用银行账户的公民将使用全球数字化平台提供的此类新型移动加密货币账户服务。这将给撒哈拉以南非洲和亚太地区等发展中经济体的买卖双方提供交易机会。

到2023年，G7国家中至少有四个国家将建立自治的人工智能与机器学习设计师监督协会。

Plummer先生认为：“要监管像人工智能（AI）和机器学习（ML）算法这样复杂的产品并非易事。人们越来越关注主要的社会功能发生大规模算法失败时所产生的后果。比如近几个月，自动驾驶汽车和飞行器上的人工智能相关故障已致使多人丧生并引起了广泛的关注。

公众要求防止因算法故障而造成严重的后果，而这一要求转而产生对具有危害性的算法故障后果承担法律责任的压力。流程监管所产生的直接影响将是增加人工智能与机器语言算法开发与部署的周期时间。企业也将增加在从业人员的培训和认证及流程文件上的投入，并且提高通过认证的人员的薪资。

2023年，40%的专业工作者将如同编排他们的音乐流媒体体验一样编排他们的业务应用体验。

人们越来越希望有一个与他们的个人环境相似的工作环境，他们可以在这个环境中自助组合他们自己的应用以满足工作和个人需求。科技的消费化和新应用的推出提高了员工对于其业务应用潜力的期望。

Plummer先生认为：“以前，应用决定了我们的工作。而如今，企业机构围绕员工设计应用体验。比如移动和云技术让许多工作者不再需要进入办公室，而是支持一个可以在任何地点工作的环境，因此比传统的应用业务模式更好。人们可以像自定义自己的流媒体体验一样越来越多地自定义和参与新的应用体验。”

2023年，最多30%的全球新闻和视频内容将通过区块链验证其真实性，用以应对深度伪造技术。

假新闻故意散布虚假信息，比如将假新闻当作真新闻展示给观众的宣传等。近年来，假新闻因社交媒体上的机器人账户而迅速增加，此类新闻所吸引的观众人数超过了真新闻，并且操控人们的信息获取。

到2021年，至少有10家大型新闻机构将使用区块链追踪并证实它们向读者和用户发布的内容是否属实。同样，政府、科技巨头和其它实体正在通过行业组织和拟定法规进行反击。Plummer先生认为：“IT组织必须与内容制作团队合作，使用区块链技术确认和追踪企业创作内容的源头。”

到2021年，大型传统企业在数字化转型上花费的时间和成本将是预期的两倍。

由于技术更新换代的成本和简化运营的相互依存关系所产生的意外成本，业务领导者不太可能通过数字化优化策略实现预期的收入增长。这种运营复杂性也会阻碍变革的步伐以及数字化业务运营所需的创新度和自适应度。

Plummer先生认为：“在大多数传统企业机构中，数字化目标与现实之间的差距很大。我们预测从现在起到2021年，首席信息官分配到IT更新换代的预算每年要增长7%才能勉强弥补这一缺口。”

到2023年，“行为网”将能够对个人行为进行电子化追踪，这将影响全球40%人口获得福利和服务的资格。

企业机构正在开始通过面部识别、位置追踪和大数据监视个人行为并将个人行为与购买火车票等其他网络行为相挂钩。物联网（IoT）通过比较观察到的运营参数组与理想的运营参数组来指示物体作出特定行为。现在这个网络正在向人扩展，我们把它称之为行为网（IoB）。

Plummer先生认为：“通过行为网可以对行为事件进行价值判断，从而创建理想的行为状态。在西方国家，财产险和意外险是最为人所知的两种基于使用和行为的业务模式。从长远来看，现代社会中的几乎每个人都将会接触到与当前数字化前社会的文化与法律规范相融合的某种行为网。”

2024年，由于数百万人将因为滥用数字商务而承受财务压力，因此世界卫生组织将把网络购物定义为一种成瘾性疾病。

从现在起到2022年，消费者在数字商务平台上的支出将继续以每年10%以上的速度增长。随着网络零售商越来越多地使用人工智能和个性化技术对进行精准营销并鼓励消费者花费自己还未达到的自由支配收入，网络购物将因其便捷性而给数百万人带来财务压力。由此产生的债务和个人破产将引起抑郁以及其它因压力而产生的健康问题，这正在引起世卫组织的注意。

Plummer先生认为：“促使人们出现成瘾行为的科技副作用不止出现在消费者身上。首席信息官还必须考虑员工因网购和其它数字化干扰而暂停工作所导致的生产力损失。此外，倡导负责任网络零售行为的法规可能会迫使公司像赌场或烟草公司一样对准备网购的潜在客户发出提醒。”