16种迹象代表您的IT架构需要“大修”

如今，技术正飞速发展。虽然我们都希望拥有“最新、最好”的服务，但考虑到成本这一现实因素，小规模企业往往难以实现升级。

至顶网CIO与CTO频道 10月21日 编译：如今，技术正飞速发展。虽然我们都希望拥有“最新、最好”的服务，但考虑到成本这一现实因素，小规模企业往往难以实现升级。但如果您的企业还在沿用几年前设计的IT架构，并先后经历过无数轮补丁修复与调整，那下定决心重新设计或者全盘替换，可能反而会节约下更多时间与资源。

为了帮助大家确定自己的企业IT环境是否需要经历这样一场全面替换，我们整理出16种值得关注的危险迹象，希望能够为您的业务效率提升带来一点启示。

1. 您的现有架构已经阻碍到后续项目的推进

彻底改变IT环境可能危险，因为很多业务与技术元素可能都在以IT团队成员所无法察觉的方式悄然运行。但是，如果希望将您的企业提升到新的水平，但发现这些前瞻性项目已经受到现有IT架构的实际识得地，也就代表着实施“大修”恐怕已经成为您的唯一选择。——SMA Technolgies公司，Joel Faul

2. 相关技术专家越来越少

即使拥有出色的说明文档，技术支持工作仍然需要由人来提供。当相关技术专家的数量越来越少时，您无疑需要重新评估现有企业IT环境，并考虑进行一轮全面改革。——Server@Work，Michael Goodwin

3. 影子IT日渐兴盛

对我来说，影子IT是一种重要的警示信息。所谓影子IT，是指各个部门开始利用电子表格以及云应用等系统之外的工具建立起变通性方法。如果您的企业经常遇到影子IT问题，那么必须对整体架构进行“大修”——毕竟《通用数据保护条例（GDPR）》已经上线，这类违规活动很可能带来高昂成本。-Haim Glickman,Sungard Availability Services Limited

4. 员工们在不同系统之间复制/粘贴大量信息

跟踪词本等工具的使用情况。在您的服务中心内，请员工们申报他们在工作中遇到的最麻烦的问题。询问他们需要以怎样的频率在不同系统之间进行信息复制/粘贴。同时经常与网络安全团队沟通，要求他们通过对现有系统进行全面研究并回答“我们是否安全？”这一核心问题。-Stephen Moore,Exabeam

5. 积累大量技术债务

过时技术方案的持续存在，往往导致企业内积累起大量技术债务，进而拖累现代化计划、减慢发展速度并给企业运营带来更高风险与成本。相关警示性迹象包括大量一次性手动变更、糟糕的说明文档以及难以与其他应用程序或云服务进行集成等。 -Kris Beevers,NS1

6. 无法全面、轻松地访问数据

如果业务团队希望IT团队使用大数据、认知计算以及AI等新兴技术支持不断变化的市场需求，但您又发现自己很难在不增添巨大工作量或引发拖延的前提下实现数据访问，那么现有IT架构肯定是存在问题！是时候进行“大修”了，同时应注意在新架构内采用数据优先策略。 -Anand Mahurkar,Findability Sciences

7. 系统无法实现互连性

系统效率低下的一大迹象在于缺乏互连性。首先，您需要找到需要在应用程序之间进行手动数据复制的位置。如果能够通过编程方式实现应用程序互连，那么最好不要采用完整的产品转储机制。这种最大程度降低数据手动复制需求的方式能够帮助我们节约时间、减少错误并建立起更加高效的工作流程。 -Aaron Vick,Cicayda

8. 花在系统维护上的时间多于系统演进

IT基础设施的存在意义，就是帮助我们自动 处理那些无法手动完成或者过于耗时的任务。如今，大家可能发现自己越来越难以平衡维护原有基础设施与将基础设施演进至新形态之间的时间分配。当天平倾向维护而非演进时，就证明是时候进行一番“大修”了。 -Juliette Rizkallah,SailPoint

9. “异常处理”有所增加

IT环境未能良好运转的一大危险迹象，在于其可能产生远超预期的异常处理或者临时性进程与功能。如果技术能够通过更新真正适应不断变化的环境，那么这种原有功能与进程无法解决的例外情况应该被降至最低。 -James Litton,Identity Automation

10. 您的系统承受的压力超出其原始容量

业务增长通常是重新审视IT架构并考虑升级的主要驱动力。随着设备、网络以及服务需要处理的负载水平的提升（无论来自内部员工还是外部客户），有时候系统需要承载超出设计要求的工作负载强度，并可能给业务造成损害。因此请密切关注各项重要指标，例如错误率、响应时间与吞吐量，并借此判断何时有必要作出变更。 -Chris Kirby, Retired

11. 陈旧技术已经开始成为安全隐患

使用未经“大修”的陈旧技术却试图跟上最新IT趋势，本身就代表着一种警示信号，甚至有可能导致您无法抵御不断发展的网络安全威胁。在采用最新技术之后，您的IT架构不仅能够提高效率并确保业务平衡运行，同时也能从长远角度带来安全保障回报。IT“大修”方面的少量投入，足以为您带来可观的收益与回报。 -Marty Puranik,Atlantic.Net, Inc.

12. 日益僵化的专有解决方案开始限制您的发展潜力

几年之前，企业可能决定投资采购昂贵的专有解决方案——这些产品与服务能够在业务彼此孤立时运转良好，类似于坐在自己隔间中努力干活的员工。但随着当今云技术革命的普及以及移动员工的爆炸式增长，专有系统已经成为一种成本更高且灵活性更差的选项，可能严重制约您的业务效率与发展潜力。 -Christopher Kenessey,NetMotion Software

13. 支持申请的大量积压与客户端响应时间

领导者需要关注的一大重要警示信号，在于支持申请的大量积压。请务必跟踪由网络事件引起的支持申请数量以及平均修复时间。另一大重要指标则是由网络、连接或者应用程序问题而导致的客户端响应时间延长。下一代分析方案能够有效提供相关量化见解，帮助大家了解用户生产力在何时何地、为什么、如何以及以怎样的程度受到影响。 -Abe Ankumah,Nyansa

14. 项目推进落后于预期进度

最严重的一类警示信号，在于您的项目推进落后于预期进度。考虑到市场的快速增长与迅猛变化，这种做出即时反应并快速适应变化的能力无疑至关重要。在这种情况下，如果企业希望保持自身竞争力，那么必须使用经过精心设计的IT架构。毕竟要实现业务成功，一项基本前提就是能够按时完成当前任务。 -Daria Leshchenko,SupportYourApp Inc.

15. 在恢复系统正常运作方面存在知识空白

遗留技术往往不受重视，因此一旦发生意外故障，通常会引发灾难性的后果。一旦遭遇故障，大家可能发现自己在恢复系统正常运作方面存在知识空白。这可能导致工程技术团队内部乱作一团，并需要选择昂贵的外部“解决方案”，同时给团队的生产力产生重大影响。 -Paul Keister,Horoscope.com Inc.

16. 无法继续适应实际变化

随着业务模式的变化，某些应用程序将无法通过重构或者功能增强实现“升级”。这也从一个侧面反应出当前业务功能在发布速度、项目延迟或者业务流程复杂性等方面提出的新要求。例如，您可以考虑转向订阅模式，从而实现原始系统设计中并未考虑到的账单、产品以及供应链的变更能力。 -Ramanujam (Ram) Rao,Hitachi Vantara