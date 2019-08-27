Gartner：2019年公有云服务六大趋势

在2017年至2018年间，云服务市场发生了巨大的变化。企业机构从低风险地尝试使用云转向全面、大规模地使用云。云项目已进入到数据中心的核心，彻底的云迁移成为普遍现象。

至顶网CIO与CTO频道 08月27日 北京消息：在2017年至2018年间，云服务市场发生了巨大的变化。企业机构从低风险地尝试使用云转向全面、大规模地使用云。云项目已进入到数据中心的核心，彻底的云迁移成为普遍现象。

在传统数据中心环境叠加公有云技术和运营手段，这给使用云的企业机构带来了新的问题。公有云技术加传统数据中心环境成为了常见的混合IT环境。每家企业机构都成为了混合型组织，并且随着云方面的支出增加，它们将注意力放在了成本和云资源的使用效率上。除此之外，风险管理已成为工作的重中之重，企业机构希望通过多云和混合云策略实现投资的多元化，减少对某一家提供商的依赖性。

在2018年，我们已经看到各一些趋势开始“生根发芽”，这些趋势定义了公有云市场并催生出公有云产品经理必须关注的六大要素。自2018年开始的云市场趋势定义了如今的云市场，并将成为整个2019年乃至2020年的主流。

为了跟上趋势并保持竞争力，产品经理必须具备一种“云思维”：客户群正在不断发展而且变得更加明智，他们希望从云项目中同时获得短期和长期的效益。从传统工作负载上云开始，双模IT理论将引导用户在应用架构和运营两个方面逐渐走向云原生。随着企业分散风险和充分地利用每项云服务的需求日益增强，多云和混合环境将成为主流。

1. 企业上云已成为主流

企业上云成为主流主要体现在云项目已从幕后的对话升级成核心IT以及企业战略层面的讨论。传统的工作负载也因此而被迁移到云，但有时这么做并不能产生原有技术与新的云运营模式的有效组合。

在云服务产品经理看来，产品路线图必须反映云原生服务。技术必须体现云原生思维，包括接受自助式服务、资源共享、弹性和可扩展性、标准接口以及计量等各项核心云能力。云原生设计将包括容器与无服务器计算模型的使用。这些技术将在2019年以更快的速度普及。云运营将具备弹性和可扩展性，能够充分发挥超大型平台和云应用的优势。

2. 双模IT不断普及

公有云的双模指的是使用云管理传统工作负载（模式1）和将云作为新应用创新的开发平台（模式2）。系统集成商和咨询公司等领先的IT服务提供商发现这种双模形式正在发生改变。2017年，云项目的模式开始发生变化：云原生项目比例从10%增长到现在的30%。随着企业希望云能够提供更具战略意义的成果，这一变化仍将继续。

云服务产品经理需要让客户参与到模式1和模式2的场景讨论中。通常，率先上云的用户希望看到立竿见影的效果。工具和自动化将有助于降低云迁移成本并加快模式1的成效。为了实现成本收益，费用管理和持续优化必不可少，同时使用工具来弥补专业技能的不足。模式2的客户通过设计和实施基于云原生的应用以取得技术和运营模式的深度创新。

3. IT服务提供商的影响力正在扩大

云的应用正变得日益复杂，很多企业不得不寻求IT服务提供商的指导。随着应用和规模越来越多元化，企业倾向于能够帮助他们设计、构建和进行云服务部署的IT服务提供商。能力越强的IT服务提供商对企业上云决策具有更大的影响力。

因此，即便是经验丰富的托管服务提供商也不得不重新审视“托管服务”的理念。作为终端用户的企业希望从托管服务产品中获得源源不断的创新，从而保证对最新云技术的支持。此外，许多云托管服务项目将演变成数字化转型项目，而这是服务提供商不断拓展业务和增加营收的好机会。

4. 云技能短缺已成为阻碍云成功的关键因素

云服务在许多应用中的快速发展使得云市场（marketplace）也取得了很大的成功。但客户对云服务的需求已超出公有云厂商开发新服务的能力。各个领域都存在技能短缺问题，包括开发、架构、管理和运营、网络、安全、数据以及应用等。而该行业的特殊要求更是加剧了技能短缺问题，使企业不得不承受以有限的规划和运营能力支持云项目的巨大压力。随着企业越来越多地使用人工智能、分析工具、移动网络、物联网、边缘计算等云服务来加强解决方案，技能问题已成为当务之急。

产品经理应汇总客户的需求并整理客户的关键问题，与合作伙伴一起设计、构建和交付符合垂直行业特定需求的云产品，招募合作伙伴并与合作伙伴一起评估每个解决方案在交付等方面的优缺点，通过合作伙伴弥补行业技能的短缺，与合作伙伴在产品上市推广中开展合作，使云服务产品符合该行业特定的价值主张并扩大云服务产品的覆盖范围。

5. 多云已成为常态

多云和混合云环境已随处可见。混合IT和混合云已成为将云服务部署到现有环境中的实际模型，使公有云服务与传统的数据中心环境能够相结合。而同时使用来自云和非云厂商的多项技术已成为最佳方法。

在云服务产品经理眼中，多云既是一个理念，也是一个产品。客户需要在产品和服务中看到多云战略的身影。多云已成为一种新常态，云服务产品对于多云的支持能力将影响产品的成功。将集中式云服务向远程私有云的拓展将进一步推动市场对多云协调的需求。

6. 云增强服务推动云决策

如今，客户正在根据下一代云服务的可用性制定云采购策略，包括数据管理、分析工具、人工智能、边缘计算、物联网、移动网络等技术。这些下一代云能力将决定企业是否愿意在数字化转型中持续创新。

在云服务产品经理看来，云能力已足以帮助许多供应商推动业务的强劲发展。但事实可能并非如此。云服务提供商和云相关的IT服务供应商必须要在云产品和云服务中展现能力。客户在向云原生应用迁移的同时，希望从下一代解决方案中获得收益，并且制定出基于云的创新战略。