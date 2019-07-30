Gartner：2018年全球IaaS公有云服务市场增长31.3%

2018年全球基础设施即服务（IaaS）市场规模达到324亿美元，相比2017年的247亿美元增长了31.3%。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场排名第一的厂商，第二至第五位依次是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。

至顶网CIO与CTO频道 07月30日 北京消息：据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner统计，2018年全球基础设施即服务（IaaS）市场规模达到324亿美元，相比2017年的247亿美元增长了31.3%。亚马逊在2018年再次成为IaaS市场排名第一的厂商，第二至第五位依次是微软、阿里巴巴、谷歌和IBM。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“尽管整个市场增势强劲，但云市场的整合对于大型和占据主导地位的提供商是利好消息，而小型和专注于细分市场的提供商正在失去市场份额。这表明在公有云IaaS业务领域，可扩展性至关重要。只有在多个地区投入资金建设大型数据中心的提供商才会取得成功并继续赢得市场份额。而另一个成功的关键是提供丰富的跨云技术堆栈特征功能。”

2018年，排名前五位的IaaS提供商在全球IaaS市场中的占比接近77%，高于2017年的不到73%。受顶级提供商高增长率（2017年至2018年的总体增长率为39%，远高于同期所有其他提供商11%的增长率）的推动，2019年整个市场将继续整合。Nag先生表示：“市场将发生整合，企业机构和开发者都在寻找标准化、得到广泛支持的平台，以用于开发和托管云应用。”

亚马逊2018年的收入预计为155亿美元，比2017年增长了27%，继续领跑全球IaaS市场（参见表一）。作为规模最大的IaaS提供商，亚马逊占据了整个IaaS市场的近一半份额。该公司会继续积极通过新的服务以及收购向新的IT市场扩张，发展其核心云业务。

表一、2017年至2018年全球IaaS公有云服务市场份额（单位：百万美元）

公司 2018年收入 2018年市场份额（%） 2017年收入 2017年市场份额（%） 2017年—2018年增长率（%） 亚马逊 15,495 47.8 12,221 49.4 26.8 微软 5,038 15.5 3,130 12.7 60.9 阿里巴巴 2,499 7.7 1,298 5.3 92.6 谷歌 1,314 4.0 820 3.3 60.2 IBM 577 1.8 463 1.9 24.7 其他 7,519 23.2 6,768 27.4 11.1 共计 32,441 100.0 24,699 100.0 31.3

来源：Gartner（2019年7月）

微软在IaaS市场仍排在第二位，其2018年的收入超过50亿美元，相比2017年的31亿美元有所增长。微软通过其创新、开放的Microsoft Azure产品提供IaaS能力，这将继续巩固微软作为市场领先的IaaS提供商的地位。

中国处于支配地位的IaaS提供商阿里云（Alibaba Cloud）在2018年实现了92.6%的增长，是增长最快的市场领先提供商。该公司已建立了能支持中国业务快速增长并向亚洲地区辐射的生态系统。在2018年，相比其他超大型提供商，该公司对产品组合的研发进行大力投资并由此取得快速增长。阿里巴巴具备延续这一趋势和对全球扩张加以投资的经济实力。

谷歌排在第四位，其收入相比2017年增长了60.2%。Nag先生表示：“由于谷歌的新领导层重视客户并且正在朝更适合企业的产品转型，该公司的云产品值得我们关注。”

Nag先生还表示：“随着云业务持续蓬勃发展和超大型云提供商对市场的整合，为了提高收入，云MSP的产品经理必须着眼于其他实现差异化的方式，例如专注于垂直行业和取得超大型云提供商合作项目认证等。”