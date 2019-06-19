Gartner：2018年全球客户体验与关系管理软件市场增长15.6%

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来源：业界供稿 2019-06-19 11:40:59
关键字： Gartner
至顶网CIO与应用频道 06月19日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的研究显示，全球客户体验与关系管理（CRM）软件支出在2018年增长15.6%，达到482亿美元。CRM仍是最大且增长最快的企业应用软件。
2018年，全球企业应用软件收入总额超过1936亿美元，与2017年的1721亿美元相比，增幅达到12.5%。CRM占企业应用软件收入总额的近四分之一。
2018年，软件即服务（SaaS）支出占CRM总支出的72.9%。在敏捷性与灵活性的主要推动下，同时伴随着远程与移动用户需求的增长，SaaS支出预计将在2019年增至CRM软件支出总额的75%。
Gartner高级研究总监Julian Poulter表示：“2018年，云增速有所下降，但势头依旧强劲，增速达到20%，明显高于15.6%的CRM整体增速。由于采用率非常高，作为上云的先行者，CRM软件将有可能在云增速方面逐渐放缓。”
前五大CRM软件厂商占2018年市场总额的40%以上（参见表一）。相比2017年，虽然微软（Microsoft）以微弱优势取代Genesys、攀升至第五位，但前五大厂商排名变化幅度极小。
表一、按厂商的CRM软件支出统计的2018年全球软件收入总额（单位：百万美元）
|
公司
|
2018年收入
|
2018年市场占有率（%）
|
2017年收入
|
2017年市场占有率（%）
|
Salesforce
|
9,420.5
|
19.5
|
7,648.1
|
18.3
|
SAP
|
4,012.2
|
8.3
|
3,474.4
|
8.3
|
甲骨文
|
2,669.0
|
5.5
|
2,492.9
|
6.0
|
Adobe
|
2,454.8
|
5.1
|
2,017.2
|
4.8
|
微软
|
1,302.0
|
2.7
|
1,132.1
|
2.7
|
其他
|
28,371.7
|
58.8
|
24,962.0
|
59.9
|
总计
|
48,230.2
|
100.0
|
41,726.7
|
100.0
来源：Gartner（2019年6月）
CRM市场的所有细分领域增速均超过13.7%，营销（marketing）成为增速最快的细分领域，增幅高达18.8%，占CRM整体市场收入的25%以上。客户服务与支持仍排名第一位，占CRM市场收入的35.7%。
Poulter先生表示：“为了挖掘大量市场机会，CRM应用程序提供商的产品经理应加大云部署，并考虑为营销这一快速增长的细分领域增添新的功能。”
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