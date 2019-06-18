科技显神威：财富管理个性化呈现新水平

Temenos和Forbes Insights发布的一份新调查报告显示，财富管理机构的成功将取决于这些机构能否利用新兴科技将个性化服务及对客户的深入了解提升到新的水平。

至顶网CIO与应用频道 06月18日 编译：Temenos和Forbes Insights发布的一份新调查报告显示，财富管理机构的成功将取决于这些机构能否利用新兴科技将个性化服务及对客户的深入了解提升到新的水平。

上文提到的题为“下一代财富管理者”的报告发现，64％的财富管理高管表示，他们能够为高度个性化的服务创建独特的客户档案，86％的人则表示人工智能在提供数据分析和个性化见解方面重要或非常重要。还有一点非常重要，十个人里有九个人表示分析具有相同的重要性。

总的来看，该报告的结果表明，财富管理机构都在全力投入科技及大力推进人工智能的数字化和部署。不过，超过三分之一的机构尚不能提供高度个性化的服务，而这种服务可以说是这一行的试金石。

美国银行财富管理公司首席运营官Gailyn Johnson表示，“真正的关键在于如何将投资顾问置于科技之中，无论是利用在线或移动服务。能提供更多见解和及时的信息，就可以令相互的关系更具互动性。”

将数据转化为见解

绝大多数参与调查的高管们认为，擅长技术和增加产品个性化的财富管理机构将获得成功，前者所占比例为84％，后者所占比例为82％。

但财富管理机构如何才能实行超级个性化就要靠人工智能和分析，而超级个性化则是高净值和大众富裕投资者所期待的。

能理解数据和模式的机器学习等技术以及由之而来的精辟分析技术现在至关重要。人工智能对行内各个方面业务都很重要，包括：

·整体客户体验（82％）

·客户沟通（81％）

·运营效率（82％）

·后台效率和自动化（80％）

人工智能因素也进入了投资：超过十分之八的高管认为人工智能对预测非常重要，几乎相同比例的高管则认为人工智能对投资组合回报起重要的作用。

而客户则认为投资顾问对回报的影响非常大，即便是投资顾问得到人工智能的辅助。五分之一的客户将全部归功于投资顾问，超过一半（54％）的客户表示几乎可以全部归功于投资顾问。财富管理机构的区分实质上是看这些机构如何使用科技及如何加深自身能力。在这方面取得成功的机构获得的奖励就是客户的忠诚。

Johnson 表示，“我们在许多工具里利用人工智能将我们的内部企业数据整合在一起，为我们的客户提供见解。”

她提到诸如美国银行的移动应用程序及外部帐户聚合功能等客户端服务，这些客户端服务可将客户的完整财务状况数据拉入财务规划软件里。这种功能可以帮助顾问准确地了解客户财务其他方面的情况。这些数据为公司的人工智能见解系统的发展提供动力。

她表示，“这不是个大数据标记，而是如何将所有的数据连接在一起获取对客户的见解。我们希望能确保为他们提供最好的服务和及时的见解。”

新的灵感产品

数据分析可以更广泛地打开客户行为和财务目标的窗口，客户行为和财务目标目前在不断细分。近40％的高管表示，数据分析能够提供更积极的财务指导和更准确的个性化结果跟踪等功能。

新加坡银行全球运营和技术主管Eddy Tai提到人工智能和数据分析带来的预测能力。对客户概况的深刻见解可以令财富管理人员获得满意度的准确读数，例如，他们就可以准确地预测客户计划何时离开公司。这是数据分析在留住客户和降低客户流失方面能发挥作用的一种方式。

分析可以用其他方式改进“了解您的客户”或“KYC”（ Know Your Customer的缩写）：客户概况能以实际方式变得更加准确。Tai描述了一个客户的例子，客户表现得非常保守，而对其个人行为的分析则显示该客户对很多另类投资或新市场有兴趣。

Tai表示，“通过数据分析可以看到客户的行为为什么与他或她在纸上或基于对话的行为不同，这令我们能具有以前所没有的理解水平。”

人工智能和分析在个性化过程中的作用扩展了投资，可以开辟新产品和服务的方式。近一半（45％）回答问卷的人表示，这种用例改变了他们为客户提供的财务指导；他们（其中的37％）还看到出现新的更复杂金融产品的可能。

这种趋势已成定局：在过去三年里，人工智能和分析在在财富管理体验领域兴起，回答问卷的客户中42％的人表示他们对投资的认识更清晰了，几乎三分之一的人表示他们的投资顾问对金融市场有了更好的解读。

Johnson 表示，“现实是，即便小小的见解都这么有价值。我们如何帮助客户是一个不断发展的过程。无论他们是新兴财富、私人财富还是大众财富，科技都是基础，客户对科技的期望越来越高了。“