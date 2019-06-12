Gartner：高级管理者所需的十大新兴技能

Gartner TalentNeuron的数据证实了上述需求。相关数据显示，设计思维（design thinking）排在企业高管当前必备新兴“软”技能（认知与社交）的榜首。

至顶网CIO与应用频道 06月12日 北京消息：一家科技公司的高管曾指出：“每天我都必须与一些此前从未认识的人打交道。”一直以来，“人际交往能力（people skills）”都是企业高管所要掌握的必备技能，而如今他们更是需要影响、探讨和推动创新，进而带领所在企业机构在快速变化且动荡不定的商业环境下阔步前行。

Gartner TalentNeuron的数据证实了上述需求。相关数据显示，设计思维（design thinking）排在企业高管当前必备新兴“软”技能（认知与社交）的榜首。其它日益增加的需求还包括高科技“硬”（技术性）技能，以便在充斥着各种新兴技术的数字化领域里一往无前。

Gartner总监兼团队经理Amanda Joseph-Little表示：“企业机构正在对新兴技术进行前所未有的大量整合，以推动创新与增长。如此快速的数字化发展让包括高层管理者在内的企业员工需要掌握的技能发生了变化。”

数据显示一些技能需求正在急剧增长

Gartner TalentNeuron分析了2015年至2018年全球各地（包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、日本、英国和美国）的超过400份高管招聘启事。分析结果揭示了排名前十的软硬技能，即自2015年以来所有高管职位所要求的增长最快的技能。

培养后备管理人才是人力资源领导者的一项重要优先事项，但为了吸引并培养合适的团队，需要了解当前及未来的卓越领导者需要具备哪些特质，以及最大的需求将来自哪里——尤其应考虑到争夺关键人才的趋势。

十大硬技能

对于企业高管而言，需求增长最快的硬技能包括人工智能、数据科学、机器学习以及网络安全，这些技能将帮助高管更加有效地推动数字化业务战略，并倡导企业流程自动化，进而提升效率。

有关平台使用的技能凸显出所有高管都需要访问并利用数据，以便对人才做出明智决策。

不断增长的网络安全技能需求表明所有高管都必须支持风险管理的相关工作，而这一过程则伴随着对技术与数据的更多使用。

十大软技能

设计思维（design thinking）、战略管理与适应力（strategic management and adaptability）是增长最快的高管必备软技能。此外，重视以客户为中心的理念也使得对投诉管理（complaint management）、客户满意度（customer satisfaction）与客户关系（customer relations）技能以及销售技能（sales skills）和销售领导力（sales leadership）的要求不断提高。所有这些技能都反映出任何高管都必须真正了解如何有效获取、保留客户并向客户出售产品与服务。

Gartner 2019年首席执行官调查（Gartner 2019 CEO Survey）显示，企业领导者将单一增长、IT相关项目、公司（架构发展）、财务、员工及客户列为2019年至2020年的首要战略性业务优先事项。这些数据证实了卓越高管必需具备的技能范围。