Gartner预测2019年全球IT支出将增长1.1%

至顶网CIO与应用频道 04月18日 北京消息:全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示,2019年全球IT支出预计将达到3.79万亿美元,较2018年增长1.1%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示:“由于日益坚挺的美元造成了汇率压力,我们下调了2019年IT支出预测。预计到2019年末,美元有望持续走强,同时受经济和政治环境的不确定性以及贸易战的影响,美元将出现大幅波动。”

Lovelock先生认为:“2019年,技术产品经理须平衡2019年继续增长的产品服务和那些趋于平稳甚至下滑的更大市场,以提升其产品组合策略。到2020年,成功的产品经理将以长远的眼光看待2019年出现的变化。”

数据中心系统支出将在2019年经历最大幅的下降,降幅为2.8%(见表一)。这主要是由于服务器市场受预期组件成本调整驱动,出现预期平均销售价格(ASPs)下滑。

企业IT支出从传统(非云)产品向基于云的新型产品的转变正在继续推动企业软件市场的增长。2019年,该市场规模预计将达到4270亿美元,较2018年的3990亿美元增长7.1%。迄今为止最大的云迁移出现在应用软件领域。不过,Gartner预计,基础设施软件领域近期将加速增长,尤其是集成平台即服务(iPaaS)和应用程序平台即服务(aPaaS)。

表一、全球IT支出预测(单位:十亿美元)

2018年支出 2018年增长率(%) 2019年支出 2019年增长率(%) 2020年支出 2020年增长率(%) 数据中心系统 210 15.5 204 -2.8 207 1.7 企业软件 399 9.3 427 7.1 462 8.2 设备 667 0.3 655 -1.9 677 3.5 IT服务 982 5.5 1,016 3.5 1,065 4.8 通信服务 1,489 2.1 1,487 -0.1 1,513 1.7 整体IT 3,747 4.0 3,790 1.1 3,925 3.6

来源:Gartner(2019年4月)

Lovelock先生认为:“首席信息官们如何选择技术投资对于数字业务的成功至关重要。人工智能等颠覆性新兴技术将重塑商业模式,以及公共和私营企业的经济状况。人工智能正在对IT支出产生重大影响,尽管它的作用经常被误解。人工智能并不是一种产品,而是一套技术或一门计算机工程学科。正因如此,人工智能被嵌入到许多现有的产品和服务中,并成为每个行业新研发计划的核心。根据Gartner的人工智能业务价值预测,仅今年一年,各机构就将从人工智能应用中获得1.9万亿美元的收益。”

Gartner预测,中国在2019年对技术产品和服务的总支出将会增长3.7%,达2.9万亿人民币,到2022年,将达到3.2万亿人民币。

表二、2018-2022年中国IT支出预测(单位:百万元人民币)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 设备 924,540 944,970 998,107 1,001,019 1,030,237 数据中心系统 230,087 229,255 240,174 249,611 263,264 软件 76,573 87,777 100,453 114,977 132,164 IT服务 197,975 226,116 259,726 300,077 348,388 通信服务 1,362,738 1,406,901 1,438,802 1,449,134 1,469,586 整体IT 2,791,914 2,895,018 3,037,262 3,114,817 3,243,639

来源:Gartner(2019年4月)

关于IT行业前景的详细分析可详见免费网络研讨会:“IT支出预测(2019年第一季度更新):人工智能的应用、构建与销售”(IT Spending Forecast, 1Q19 Update: AI — Use it, Build it or Sell it)。

Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧,再以次级研究资源进行补充,以建立一套完整的市场规模数据库,并借此进行预测。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。如需了解最新的IT支出预测研究,请参见《Gartner 2019年第一季度最新市场数据手册》(Gartner Market Databook, 1Q19 Update)。