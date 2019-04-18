Gartner预测2019年全球IT支出将增长1.1%

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来源：Gartner 2019-04-18 21:51:09
关键字： Gartner
至顶网CIO与应用频道 04月18日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2019年全球IT支出预计将达到3.79万亿美元，较2018年增长1.1%。
Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“由于日益坚挺的美元造成了汇率压力，我们下调了2019年IT支出预测。预计到2019年末，美元有望持续走强，同时受经济和政治环境的不确定性以及贸易战的影响，美元将出现大幅波动。”
Lovelock先生认为：“2019年，技术产品经理须平衡2019年继续增长的产品服务和那些趋于平稳甚至下滑的更大市场，以提升其产品组合策略。到2020年，成功的产品经理将以长远的眼光看待2019年出现的变化。”
数据中心系统支出将在2019年经历最大幅的下降，降幅为2.8%（见表一）。这主要是由于服务器市场受预期组件成本调整驱动，出现预期平均销售价格（ASPs）下滑。
企业IT支出从传统（非云）产品向基于云的新型产品的转变正在继续推动企业软件市场的增长。2019年，该市场规模预计将达到4270亿美元，较2018年的3990亿美元增长7.1%。迄今为止最大的云迁移出现在应用软件领域。不过，Gartner预计，基础设施软件领域近期将加速增长，尤其是集成平台即服务（iPaaS）和应用程序平台即服务（aPaaS）。
表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）
|
2018年支出
|
2018年增长率（%）
|
2019年支出
|
2019年增长率（%）
|
2020年支出
|
2020年增长率（%）
|
数据中心系统
|
210
|
15.5
|
204
|
-2.8
|
207
|
1.7
|
企业软件
|
399
|
9.3
|
427
|
7.1
|
462
|
8.2
|
设备
|
667
|
0.3
|
655
|
-1.9
|
677
|
3.5
|
IT服务
|
982
|
5.5
|
1,016
|
3.5
|
1,065
|
4.8
|
通信服务
|
1,489
|
2.1
|
1,487
|
-0.1
|
1,513
|
1.7
|
整体IT
|
3,747
|
4.0
|
3,790
|
1.1
|
3,925
|
3.6
来源：Gartner（2019年4月）
Lovelock先生认为：“首席信息官们如何选择技术投资对于数字业务的成功至关重要。人工智能等颠覆性新兴技术将重塑商业模式，以及公共和私营企业的经济状况。人工智能正在对IT支出产生重大影响，尽管它的作用经常被误解。人工智能并不是一种产品，而是一套技术或一门计算机工程学科。正因如此，人工智能被嵌入到许多现有的产品和服务中，并成为每个行业新研发计划的核心。根据Gartner的人工智能业务价值预测，仅今年一年，各机构就将从人工智能应用中获得1.9万亿美元的收益。”
Gartner预测，中国在2019年对技术产品和服务的总支出将会增长3.7%，达2.9万亿人民币，到2022年，将达到3.2万亿人民币。
表二、2018-2022年中国IT支出预测（单位：百万元人民币）
|
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
2022年
|
设备
|
924,540
|
944,970
|
998,107
|
1,001,019
|
1,030,237
|
数据中心系统
|
230,087
|
229,255
|
240,174
|
249,611
|
263,264
|
软件
|
76,573
|
87,777
|
100,453
|
114,977
|
132,164
|
IT服务
|
197,975
|
226,116
|
259,726
|
300,077
|
348,388
|
通信服务
|
1,362,738
|
1,406,901
|
1,438,802
|
1,449,134
|
1,469,586
|
整体IT
|
2,791,914
|
2,895,018
|
3,037,262
|
3,114,817
|
3,243,639
来源：Gartner（2019年4月）
关于IT行业前景的详细分析可详见免费网络研讨会：“IT支出预测（2019年第一季度更新）：人工智能的应用、构建与销售”（IT Spending Forecast, 1Q19 Update: AI — Use it, Build it or Sell it）。
Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套完整的市场规模数据库，并借此进行预测。
Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。如需了解最新的IT支出预测研究，请参见《Gartner 2019年第一季度最新市场数据手册》（Gartner Market Databook, 1Q19 Update）。
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