真心食品：协同管控下的智能生产

真心食品正重点发展市场化、平台化、未来化、生态化、智能化，尤其通过技术与用友搭建一个从生产端到营销端到消费端全链条的智能管理平台。

至顶网CIO与应用频道 04月09日 人物访谈（文/王聪彬）：合肥古称庐州，是一座拥有2000多年历史的古城。合肥孕育着大量的产业，尤其是不同于其他地域的炒货行业，业内素有“全国炒货看安徽，安徽炒货看合肥”的说法，如今的合肥已经成为“中国坚果炒货之都”。



炒货行业主要指包括瓜子和干果等多类产品形成的行业，坚果炒货食品由中国人创造，据文字记载已有数千年的历史。现在炒货已经是人们生活中必不可少的一部分，具有广泛的消费群体和市场需求空间。



目前坚果炒货行业正稳步、持续地快速增长。数据显示，2005年整体市场规模120亿元，到2016年已达1327亿元，10年来每年都以15%左右的速度在递增。



合肥坚果炒货行业从品牌数量、市场份额到企业规模在全国都是其他城市无法比拟的，崛起了众多品牌，其中就包括安徽真心食品有限公司（以下简称“真心食品”），在东北、华北、西南等地区，真心就是瓜子的代名词。现在真心食品正重点发展市场化、平台化、未来化、生态化、智能化，尤其通过技术与用友搭建一个从生产端到营销端到消费端全链条的智能管理平台。



适应市场 快速连接消费者



安徽真心食品有限公司创建于2000年9月，是一家以生产徽派炒货为主业的大型现代化食品工业企业。真心食品最早从瓜子做起，延伸到整个坚果炒货，再覆盖到其他休闲食品。



作为休闲食品中的消费之首，坚果炒货发展前景良好，但竞争也相对激烈。目前消费者喜好正向着健康化、个性化、年轻化发展，真心食品也打出健康、方便、时尚的口号应对市场需求。



在消费升级的背景下，真心食品也在打造全渠道发展模式。真心食品董事长孙国升表示，目前真心食品共有六大销售模式，包括线下、线上、大贸易、新零售、2B到2C、团购。

真心食品董事长孙国升

真心食品非常重视线上渠道的发展，目前已在将近60个线上平台进行销售。同时采用场景化营销，像3月配合春游季推出的海棠花主题礼盒，在自营商城发售100份，只用30秒就抢购一空。



目前真心食品在全国共有4座生产工厂，包括黑龙江真心食品有限公司、内蒙古真心食品有限责任公司、安徽真心食品有限公司、北京真意食品有限责任公司。



随着市场变化的加快，为了更加灵活适应市场，真心食品采用多工厂协同生产。通过总部直接接单，委托某一工厂代为生产，生产完成后直接发货给经销商或其他客户。孙国升指出，双方通过签订协议进行生产、发货等，实现当地生产、当地销售，这样不仅让采销更加灵活，同时还降低了物流成本，提高了效率和新鲜度。



从工厂到经销商再到消费者是一个漫长的过程，为了快速触达市场，真心食品还开通了两个微信公众号，建立起直接与消费者沟通的渠道，目前总计已经有600多万关注用户。



工厂管控的全面提升



真心食品从生产到运输到销售，这一切的背后都需要一个清晰的流程。真心食品很早就开始使用ERP对企业进行整体管控，但随着业务的扩张，成本的精细化核算等已经不能满足需求，所以在2016年也开始切换到用友U8+。孙国升认为，U8+对于真心食品的企业现状和规模都是最为合适的，完全可以实现精细化成本核算、客户端协同等问题。



ERP正管控着一张订单从产生到交付的全过程，客户在营销平台生成一张采购订单，总公司根据区域匹配生产工厂下达订单计划产生生产订单，系统针对每批货涉及的料工费进行核算，订单可以实时查询使用多少材料、人工等费用，最后生产入库，根据采购订单出库。



同时真心食品在车间建设可视化车间，实现车间可视化派工、报工、仓储车间可视化看板等，让后期人工匹配更加精准。



真心食品还希望通过合作进一步解决营销问题，因为产品已经不能像原来一样靠拍脑袋生产，需要通过消费者反馈指导内部生产，同时也给予消费者参与感。真心食品独立二次开发了针对客户端的营销平台，通过与U8+的对接，实现两个系统间数据的联动。



在供应链和营销后，目前真心食品正在进行成本模块的对接，计划在2019年实现成本和业务模式匹配，完成符合现有实际情况和成本的准确度，进一步降低采购、生产、销售成本。以及通过友云采实现采购平台化，提升采购质量，让价格透明化。



未来企业也终将走向智能化，在孙国升眼中，智能化要尽量减少人的工作，像数据的自动采集、消费者分析指导产品研发等等，缩短产业链，让我们离消费者更近一点。