Gartner预测2019年全球公有云收入增长17.5%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的最新数据显示，全球公有云服务市场将从2018年的1824亿美元增至2019年的2143亿美元，增幅达17.5%。

至顶网CIO与应用频道 04月03日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的最新数据显示，全球公有云服务市场将从2018年的1824亿美元增至2019年的2143亿美元，增幅达17.5%。

云系统基础架构服务/基础架构即服务（IaaS）将会是增幅最快的细分市场，将从2018年的305亿美元增至2019年的389亿美元，增幅高达27.5%（参见表一）。紧随其后增幅最快的细分市场将会是云应用基础架构服务/平台即服务（PaaS），增幅高达21.8%。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“云服务无疑将撼动整个行业。据我们所知，在当今的厂商与服务提供商中，其商业模式产品与收入增长无一不受到企业机构内日益采用云优先策略所带来的影响。但我们目前看到的仅仅是一个开端。到2022年，Gartner预测云服务行业的市场规模与增幅将会是整体IT服务增幅的近三倍。”

表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）

注：数据可能因四舍五入而与总数不符。BPaaS = 业务处理即服务；IaaS = 基础架构即服务；PaaS = 平台即服务；SaaS = 软件即服务

来源：Gartner（2019年4月）

表二、2018年—2022年中国公有云服务终端用户支出预测（单位：百万人民币）

注：数据可能因四舍五入而与总数不符。BPaaS = 业务处理即服务；IaaS = 基础架构即服务；PaaS = 平台即服务；SaaS = 软件即服务

来源：Gartner（2019年1月）

Gartner近期调查显示，超过三分之一的企业机构将云投资视作前三大投资重点之一，这将影响到市场产品与服务。Gartner预测，2019年年底之前，超过30%的技术提供商新增软件投资将从云优先（cloud-first）转变为云唯一（cloud-only）。这意味着基于许可的软件消费将进一步下挫，而SaaS与基于订购的云消费模式将延续上升势头。

Nag先生表示：“各企业机构需要在公有云上推出其云相关服务，并因采用公有云服务而转变运营方式。”目前，近19%的云预算投向云相关服务，如：云咨询、实施、迁移与托管服务，Gartner预测这一比例将在2022年升至28%。

Nag先生认为：“随着云持续在大部分企业机构内成为主流，云相关服务产品的技术产品经理必须注重推出将体验及执行与超大规模提供商产品相融合起来的解决方案。这种互补式方法将推动各企业机构基础架构与运营的转型及优化。”

欲了解更多信息，Gartner客户可阅读报告全文：《预测：2016年至2022年全球公有云服务，2018年第四季度更新》（Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2016-2022, 4Q18 Update）。