PTC围绕数物人融合 重构企业数字化

PTC正围绕3P理念为企业提供价值，即product（差异化产品）、process（提升运营效率）、people（提升员工生产力）。

至顶网CIO与应用频道 03月26日 北京消息：“PTC正围绕3P理念为企业提供价值，即product（差异化产品）、process（提升运营效率）、people（提升员工生产力）。” 全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强说，这是一个数物人融合的过程。

通过互联产品和服务创新帮助企业提升竞争力。一个例子是瑞典大型医疗设备集团通过ThingWorx将设备进行连接提供服务，执行了600多项预防对措施，而且30%的设备问题通过远程解决，避免超过2小时的临床停机时间，提高客户满意度，降低成成本。

企业的客户服务流程有着很大的改善空间。一个例子是液压站过滤器收到报警信息形成一个自动化的流程，ThingWorx通过收集设备数据与CRM、PLM、ERP等系统连接，自动找到对应的配件号，下工单进行维修或者更换备件。

提升员工生产力则通过AR实现远程专家指导、使用说明辅导机器设置使用、产品可视化和示范、员工培训等。

刘强表示，2018年PTC中国是全球六个大区中增长最快的地区，尤其在IoT和AR领域甚至达到两倍三位数的增长，未来的增长引擎也将聚焦在IoT和AR，预计五年之后占到公司总收入的60%以上。

PTC越来越多的服务都是通过云来提供，通过专有云的模式进行部署外，PTC目前也正同一些中国公有云服务商磋商，希望尽快将服务通过公有云进行提供，让更多的用户使用。

在中国的客户中，中国集装箱集团是一个典型案例，通过对发泡工艺的优化使品质量提升7%，这一点提升就可以让产品在市场中更具竞争力，并且通过设备的连接，对空压机的能耗上进行降低。最早由青岛冷箱和芜湖中集瑞江汽车有限公司进行试点，成功后也在集团内进行了推广。

在合作上，去年LiveWorx上PTC也宣布与Rockwell、Microsoft、ANSYS的战略合作。

Rockwell向PTC注入10亿美元的股权投资正是促进IT与OT的融合，结合了两家的优势，整合罗克韦尔自动化的FactoryTalk MES、FactoryTalk Analytics以及工业自动化平台。最近双方联合推出了由PTC提供支持的FactoryTalk InnovationSuite，改善与工厂运营技术（OT）设备的连接，为常用工业设备的快速、可扩展、安全的连接提供本地支持。

同Microsoft在云、增强现实、物联网、ERP等领域都有着不同深度的合作。将ThingWorx部署在MicrosoftAzure上提供服务，同时2019世界移动通信大会上PTC宣布，Vuforia增强现实和混合现实（AR/MR）解决方案将为Microsoft HoloLens 2提供内置支持。

ANSYS的合作中，将在PTC Creo 3D CAD软件中实现ANSYS Discovery Live实时模拟功能。这一解决方案是一个一体化的建模与模拟环境，消除了CAD与模拟活动之间的界限，设计工程师可凭此了解自己在整个产品开发过程中所做的众多设计决策中的每一个决策。

目前PTC主要聚焦在电子高科技、汽车、装备制造、国防科工四个行业，通过合作未来也将拓展到能源、采矿、半导体等行业，尤其是流程行业。