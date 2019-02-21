Gartner：数字双胞胎正成为使用主流

根据Gartner最近的物联网实施调查报告显示，有13％正在实施物联网（IoT）项目的企业组织已经采用了数字双胞胎，另有62％的企业组织正在创建或者计划使用数字双胞胎。

至顶网CIO与应用频道 02月21日 北京消息：根据Gartner最近的物联网实施调查报告显示，有13％正在实施物联网（IoT）项目的企业组织已经采用了数字双胞胎，另有62％的企业组织正在创建或者计划使用数字双胞胎。

Gartner将数字双胞胎定义为一种软件设计模式，这个模式代表了一个物理对象，目的是了解资产的状态、响应变化、改善业务运营和增加价值。

Gartner研究副总裁Benoit Lheureux表示：“结果显示，特别是与过去的调查结果相比，数字双胞胎正在逐渐步入主流。我们预测，到2022年，实施物联网的企业中，将有超过三分之一的企业在生产中部署至少一个数字双胞胎。实际上，可能一年内就可以达到这个数字。”

调查显示，只有13％的受访者已经使用在数字双胞胎，仍有62％的受访者要么正在构建或者计划在明年构建数字双胞胎技术。采用率的快速增长是由于技术厂商的广泛营销和市场教育，也是因为数字双胞胎正在发挥商业价值，并已成为企业物联网和数字战略的一个组成部分。

Lheureux补充说：“我们看到各种企业组织在采用数字双胞胎。然而，物联网产品的制造商是走在最前面的，因为制造产品差异化和创造新服务和收入流的机会，是一个明确的商业驱动因素。”

数字双胞胎为多方服务

对于实施物联网的企业来说，一个关键因素是，他们的数字双胞胎服务于企业内外的不同方面。有54％的受访者表示，虽然他们大多数数字双胞胎只服务于一方，但有时候他们的数字双胞胎也服务于多方；有近三分之一的受访者表示，他们的大部分或全部数字双胞胎都服务于多方。例如，车联网的数字双胞胎可能包括制造商、客户服务提供商和保险公司，每一方都需要不同的物联网数据。

当被问及数字双胞胎服务多方的例子时，受访者回答的范围很广，从内部物联网数据消费者，如员工或商业伙伴的安全性再到技术提供者。Lheureux 说：“这些研究结果表明，数字双胞胎服务于广泛的业务目标。数字双胞胎的设计者应该记住，他们可能需要支持多个数据消费者，并提供适当的数据访问点。”

数字双胞胎往往相互融合

当一个企业组织部署了多个数字双胞胎时，集成这些数字双胞胎可能是很有意义的。例如，在拥有物联网连接工业阀门、泵和发电机的发电厂中，每个设备都扮演者数字双胞胎的角色，以及复合数字双胞胎，可以在整个设备中汇总物联网数据，以分析整体运行情况。

尽管这种设置非常复杂，但已经实施了数字双胞胎的企业中有61%的企业已经将至少一对数字双胞胎相互集成，甚至更多企业——有74％尚未集成数字双胞胎的组织——将在未来五年打算这么做。然而，这一结果也意味着有39％的受访者尚未整合任何数字双胞胎，而且其中26％的受访者也不打算在五年内这么做。

Lheureux说：“我们看到，数字双胞胎越来越多地与其他数字双胞胎一起用于相关资产或设备。然而，真正的整合仍然相对复杂，需要高级的整合和信息管理技能。随着物理资产和设备的发展，将数字双胞胎相互整合的能力将成为未来的一个差异化因素。”