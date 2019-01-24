Forrester：中国技术市场支出将会在2019年增加4%，2020年增加7%

Forrester在最新发布的《2019到2020年中国技术市场前瞻报告》中预测中国企业和政府机构在技术产品与服务上的支出将会在2019年增加4%，2020年增加7%（以美元计算）。

至顶网CIO与应用频道 01月24日 北京消息：由于地缘政治局势紧张和经济方面的压力，我们在2019年将会看到中国的技术市场增长放缓，但在2020年增长将会加速。具体而言，Forrester在最新发布的《2019到2020年中国技术市场前瞻报告》中预测中国企业和政府机构在技术产品与服务上的支出将会在2019年增加4%，2020年增加7%（以美元计算）。中美之间持续的贸易战将会继续减缓中国的出口、影响供应链发展、损害企业投资、并动摇中国政府、企业与消费者的信心。同时考虑到正在增加的经济衰退的风险，技术投资决策者需要重新定义其数字化转型的战略，并在2019年对技术支出重心作出相应调整。2019年，中国的技术支出市场将达到2560亿美元，以下是该市场的三个关键趋势：

国有和私营企业将重新定义各自的数字化转型战略。如上所述，贸易战和经济压力将对中国的技术支出市场产生重大影响。具体而言，中国不同行业的技术决策者将以务实的方式进一步加速数字化转型，专注于变革运营方式，提高运营效率。中国政府将在核心技术领域加大投资来构建自身能力，推动国家改革，因此政府的技术支出也会相应增加。技术厂商们也在改变自身的战略，主要表现有二：首先他们将加大研发投资，以减轻他们对国外厂商的依赖；其次他们将更多地关注包括亚洲、欧洲、中东和非洲等在内的除美国以外市场的商业合作和投资。

软件和服务投资将会保持强劲势头。除软件和服务外，硬件投资虽增长放缓，但仍占据主导地位。在2019年，中国企业会越来越多地寻求外部咨询服务的帮助，以此来填补自身在新兴技术发展规划上的技术空缺；在数字化转型趋向实用的今天，能帮助企业改善运营效率的技术外包服务也因此受到欢迎。此外，我们还看到软件投资的四个主要方向，分别是云计算、人工智能、物联网和电商，这四个方向也很好地捕捉和呈现了中国市场的发展动态。