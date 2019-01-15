Gartner：全球三分之二的企业机构有意在2020年前部署5G

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近日公布了其对5G用例及采用情况的最新调查，结果显示66%的企业机构有意在2020年前部署5G。

至顶网CIO与应用频道 01月15日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner近日公布了其对5G用例及采用情况的最新调查，结果显示66%的企业机构有意在2020年前部署5G。这些企业机构预计5G网络将主要用于物联网（IoT）通信与视频，运作效率则将成为关键驱动力。

Gartner高级研究总监Sylvain Fabre表示：“就5G的采用情况来看，终端用户企业机构对5G应用有着明确的需求和期望。然而，5G用户面临的一大难题是通信服务提供商（CSP）尚未做好充足准备。这些提供商的5G网络不是尚未部署完成，就是还没有足够的能力去满足企业的需求。”

要充分发挥5G的潜力，就必须有全新的网络拓扑（network topology），包括边缘计算（edge computing）、核心网络切片（core network slicing）和无线电网络密集化（radio network densification）等全新的网络要素。Sylvain Fabre指出：“就短至中期来看，那些希望把5G运用在物联网通信、视频、控制和自动化、固定无线接入（fixed wireless access）和高性能边缘分析等用例的企业机构仍无法完全仰赖5G公共基础架构来传送内容。”

5G的主要用例

物联网通信仍是5G最受欢迎的目标用例，59%的受调查企业机构预期5G网络将广泛应用在此领域。视频则为第二受欢迎的用例，53%的受调查企业机构计划将5G应用于此。

Sylvain Fabre认为：“鉴于目前已有例如基于4G的窄带物联网（Narrowband IoT over 4G）与低功耗广域解决方案（low-power wide-area solutions）的其他业经验证且性价比高的无线物联网连接替代技术，物联网通信的调查数据令人意外。不过5G有其独特定位，可提供高密度的连接——每平方公里最多可达一百万个传感器。”

Sylvain Fabre还指出：“除此之外，5G也适用于需要非常低延时特性的其它物联网子类别。就视频而言，未来将出现各种不同的用例。从视频分析到协作，5G的速度和低延时性将非常适合用于支持4K和8K的高清视频内容。”

5G部署状态

Gartner预测到2022年，那些完成商用5G部署的通信服务提供商中将有半数会因系统无法完全满足5G用例的需求，而难以从后端技术基础架构的投资中获利。Sylvain Fabre表示：“大部分通信服务提供商要等到2025年至2030年这段期间，才能在他们的公共网络上实现完整的端对端5G基础架构，因为他们首先把重心放在5G无线电通信上，然后才是核心网络切片和边缘计算。”

Fabre还补充指出，上述情况出现的主要原因在于通信服务提供商的5G公共网络计划在时间规划和范围上都大不相同。通信服务提供商起初会把焦点放在消费性宽带服务上，这可能会导致对边缘计算和核心切片的投资向后延迟，但这方面的投资对5G项目来说其实关联性更强且更有价值。

Gartner建议，为满足企业需求，科技产品经理在规划5G基础架构解决方案时，除了提供5G无线天线外，也必须为私人网络提供核心切片和边缘计算基础架构及服务。对于急着部署5G的企业机构而言，单纯依靠通信服务提供商可能无法完全满足他们短期到中期的需求。

Sylvain Fabre认为：“对于想尽早从5G功能中获益的企业来说，用于企业的私人网络将是最直接的选择。这类网络可通过通信服务提供商或是基础架构厂商来提供，而且不仅限于传统的大型基础架构厂商，也可以是具有云端和软件背景的供应商。”

给编辑的话

Gartner 5G用例及采用情况调查（The Gartner 5G use case and adoption survey）于2018年5月至6月间进行，调查范围为Gartner Research Circle成员与其他相关机构。此次调查的目的是帮助Gartner理解目前对5G不断上涨的需求以及采用计划。共计有185位成员（85位Research Circle成员和100家外部被调查机构）参与了调查。调查结果反映出被调查机构的观点。他们不代表全球性研究成果或整个市场的情况。