Gartner公布影响2019年基础设施和运营的十大趋势

基础设施和运营比以往任何时候都越来越多地参与现代企业很多以前没有想到的领域。基础设施和运营（I＆O）领导者必须为关键技术和趋势做好准备以支持2019年的数字化基础设施。

至顶网CIO与应用频道 12月06日 北京消息：Gartner强调说，基础设施和运营（I＆O）领导者必须为关键技术和趋势做好准备以支持2019年的数字化基础设施。

Gartner高级研究总监Ross Winser表示：“基础设施和运营比以往任何时候都越来越多地参与现代企业很多以前没有想到的领域。基础设施和运营领导者的重点不再仅仅是提供工程和运营，而是提供产品和服务来支持和实现企业组织的业务战略。问题已经变成‘我们如何利用人工智能（AI）、网络自动化或边缘计算等功能，来支持快速增长的基础设施并满足业务需求？’”

Winser提出，基础设施和运营领导者应该为2019年支持数字化基础设施的10项关键技术和趋势做好准备：

无服务器计算

无服务器计算是一种新兴的软件架构模式，有望消除对基础设施配置和管理的需求。基础设施和运营领导者需要采用一种以应用为中心的无服务器计算——而不是物理基础架构——方法来管理API和SLA。Winser说：“无服务器这个词有点用词不当，实际上服务器仍然存在，但服务提供商负责配置和扩展运行时环境所涉及的所有底层资源，这样的敏捷性具有很大的吸引力。”

无服务器不会取代容器或虚拟机，因此了解如何最好地使用该技术以及在何处使用该技术至关重要。“在基础设施和运营团队中，开发支持和管理能力必须成为一个重点，因为到2020年全球将有超过20％的企业会部署无服务器计算技术，这远高于今天的5％还不到，”Winser补充道。

AI带来的影响

AI的价值正在不断攀升，它将服务于那些需要管理不断增长的基础设施、同时又不增加人员数量的基础设施和运营领导者。AI具有组织变革的潜力，是数字化业务的核心，企业组织内部已经感受得到AI的影响力。据Gartner称，到2022年全球AI业务价值将达到近3.9万亿美元。

网络敏捷性

网络支撑着IT的一切——云服务、物联网（IoT）、边缘服务——并将继续向前发展。

Winser说：“网络团队一直面临着确保网络可用性很高的压力，因此团队文化通常会限制做出改变，但网络团队对敏捷性的需求一直在增加。”在他看来，2019年及以后的重点必须转向基础设施和运营领导者如何帮助他们的团队加快网络运营的步伐以满足需求。“部分答案是建立依赖自动化和分析的网络敏捷性，并解决成功所需的真正技能上的转变。”

随着5G的出现、云成熟度的增加以及物联网设备数量的激增，这些都导致对网络的需求快速增长。“这些都是基础设施和运营领导者们应该预料到的一些压力，所以现在就是应对这些挑战的关键时间点。”

数据中心的消亡

Gartner预测，到2025年有80％的企业将完全抛弃本地数据中心，目前的趋势是将工作负载转移到托管和云端，这将促使他们关闭传统的数据中心。

“基础设施和运营领导者必须准备根据业务需求放置工作负载，而不是受物理位置的限制。从托管到公有云——现在有很多内部数据中心的替代方案。领导者们必须确定是否有真正的战略理由来运营内部数据中心的需求，特别是当他们考虑到的大量投资往往是需要多年摊销。”Winser说，准备必须从现在开始，因为关键的时间框架是2021年至2025年。

边缘计算

物联网和沉浸式技术将推动更多的信息处理走向边缘，基础设施和运营领导者需要部署和管理的内容都要重新定义和重塑。边缘是事物和人与网络化数字世界连接的物理位置，基础设施也将日益扩展到边缘位置。边缘计算是分布式计算拓扑的一部分，在这个拓扑中，信息处理位于靠近边缘的地方，这也是事物和人生成和使用这些信息的地方。这其中涉及到物理、经济和土地的规律，所有这些都是如何、何时使用边缘的重要因素。

Winser说：“这个趋势不会取代云，但会增强云。企业组织利用这一趋势的关键时间是2020年至2023年。”

数字多样化管理

数字多样化管理不在于人，而在于在任何给定的现代数字企业中现有资产的发现和维护。Winser说：“基础设施和运营需要了解、支持和管理的事物的范围和数量都在迅速增加。传统的资产管理仍然很重要，但同时也涉及到一些新资产可能会对企业组织客户的财务、健康和福利产生直接影响。”这一趋势的关键时间框架是在2020年至2025年之间。

基础设施和运营扮演新角色

基础设施和运营领导者发现，人员的配备需要解决成本、活动和客户质量期望之间的复杂关系。通过将人员配备水平与业务绩效和战略目标相关联，以业务价值向IT和业务领导解释基础设施和运营人员配置的要求，这对当今现代数字化企业来说是必须的。

“例如，IT在聚合、定制、集成和治理方面越来越多地承担支持云服务的角色。云服务面临的一大挑战是控制成本，业务部门希望基础设施和运营能够做到这一点。基础设施和运营不是仅仅专注于工程和运营，而是必须开发代理服务所需的功能；这就要求基础设施和运营扮演新的角色。”这一趋势的关键时间框架是从2019年开始。

软件即服务（SaaS）尚未得到采用

SaaS是一个或多个由提供商远程拥有、交付和管理的软件。提供商基于一组通用代码和数据定义来交付软件，以一对多的模式被所有签约客户所使用，在任何时间、以付费即用的方式或者基于使用情况订阅的模式使用。

到2019年及之后，SaaS将对企业组织如何看待未来的基础架构交付战略产生重大影响。但是，大多数基础设施和运营领导者仍然专注于基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）解决方案。Winser说：“SaaS本身正变得越来越复杂，IT部门尚未做出应对。向SaaS的转变必须伴得到基础设施和运营的支持，从确保可用一直到符合合规性要求及企业集成需求。领导者们必须立即开始这项工作，因为压力将持续到2021年及以后。”

人才管理变得至关重要

以前，企业组织是根据他们管理的技术堆栈对IT人员进行垂直组织架构的。随着基础设施的数字化发展，人们需要跨堆栈地水平工作，以便发现和修复出现故障的技术。到了2019年之后，扩展基础设施和运营技能组合、实践和流程以适应混合式运营变得至关重要。“简而言之，人才是现代高绩效技术组织的关键因素，人才需求量很大。具有多样化技能和适应性的人才正在迅速成为必备品，特别是在混合环境中，”Winser说。

全球基础设施支持

尽管很少有基础设施本质上是“全球性的”，但企业组织仍然必须为“基础设施无处不在”这一概念做好准备。在这样做的同时，基础设施和运营领导者还必须面对预算紧张和成本等压力。

应对这一挑战的方法之一，就是明智地选择在全球范围取得成功所需的合作伙伴网络。“基础设施和运营领导者必须认真对待现有的合作伙伴并提高期望值。他们能否清楚地找到合作伙伴在全球基础设施背景下为他们带来的价值？他们是否能从合作伙伴最近的投资中获得所有的价值？到了2019年及之后，也就是2020年到2023年之间，'B团队'就没有时间了在，基础设施和运营为这一趋势做好准备。”