智能制造融合创新主题峰会在长沙成功举办

智能制造融合创新主题峰会正是对新时代智能制造创新发展经验的一次阶段性总结，也是对如何更为深广地戮力中国“智”造的一次系统性思考，峰会紧扣制造行业关心的智能制造与新制造等热点话题，深入探讨制造业数字化转型的挑战、路径、技术..

至顶网CIO与应用频道 11月28日 北京消息（文/黄雅琦）：11月28日，由中央网信办、工业和信息化部指导，湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学、中国电子信息产业集团有限公司主办，工信部装备司、湖南省工信厅、长沙市人民政府、中电工业互联网有限公司承办，至顶网和中国制造千人会协办的智能制造融合创新主题峰会在长沙国际会展中心举行。

十九大报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。智能制造融合创新主题峰会正是对新时代智能制造创新发展经验的一次阶段性总结，也是对如何更为深广地戮力中国“智”造的一次系统性思考，峰会紧扣制造行业关心的智能制造与新制造等热点话题，深入探讨制造业数字化转型的挑战、路径、技术，搭建国际化、前沿化、产业化的平台。

本次智能制造融合创新主题峰会得到了政府领导、专家学者、企业高管的大力支持，工信部装备司重大技术装备处处长汪宏、 湖南省工信厅副巡视员倪东海分别致辞、湖南省工信厅原材料工业处处长陈军等领导出席。

同时，本次峰会还邀请了伟创力高级副总裁、华为全球业务总经理吴劲松，SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松，用友网络科技股份有限公司高级副总裁王建，富士通数字化业务总部总经理汪波，研华科技工业物联网事业群中国区总经理蔡奇男，美云智数事业部副总经理郑双全，友达光电（苏州）有限公司总经理郭振明等企业代表为我国智能制造产业整体发展建言献策。

湖南省工信厅副巡视员倪东海

湖南省工信厅副巡视员倪东海在欢迎致辞中表示，要建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为落实十九大精神，坚决落实制造强国战略，湖南省一直把智能制造作为重点战略。他认为，智能制造是中国制造发展的未来，湖南省将继续以智能制造统领产业转型升级，着力突破关键核心技术，推动产业转型升级，全力打造国家智能制造中心。

工信部装备司重大技术装备处处长汪宏

工信部装备司重大技术装备处处长汪宏在开场致辞中表示，如今我国转型升级速度加快，制造产业全面推进转型，在此背景下，产业既要对未来发展充满信心，也要意识到其中存在的问题，他提出五点建议：一是加强关键共性技术创新；二是加快标准研究制定，推进智能制造标准体系建设；三是加大智能制造试点示范推广力度；四是智能制造生态体系构建；五是打造智能制造人才队伍，健全人才培养机制。

乌克兰国家院士、国立基辅格林琴科大学教授、博导SEMKO VIKTOR

乌克兰国家院士、国立基辅格林琴科大学教授、博导SEMKO VIKTOR认为，网络安全已经成为国家安全的核心组成部分，工控网络安全涉及基础设施、智能制造、智慧城市、军工生产，以及事关国计民生的各个领域。他通过多个案例介绍了网络安全控制技术在智能制造中的应用，展示新一代网络安全和智能制造新动态、新成果和新经验。

伟创力高级副总裁、华为全球业务总经理吴劲松

伟创力高级副总裁、华为全球业务总经理吴劲松指出，为了促进产业升级，必须大力打造智能工厂，推动智能制造。他认为，打造未来智能工厂必备六大技术：包括自动化、机间通信、3D打印及增材制造、虚拟现实与增强现实、增强可视化及高级仿真、云计算。

SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松

SAP中国副总裁兼首席数字官彭俊松表示，我们已经进入第三次技术革命到第四次技术革命的转折期，核心技术的商品化程度代表了工业革命的进展。从2014年开始，SAP在智能制造技术提出了核心方案，今年SAP已经推出了第三代“开放式集成工厂”，初步实现了分布式控制目标。在这一创新的背后，核心在于基于内存计算的人工智能实时决策，借此，SAP能够快速实现从集中式控制到分布式生产控制的转型。

用友网络科技股份有限公司高级副总裁兼高端业务事业群总裁王健

用友网络科技股份有限公司高级副总裁兼高端业务事业群总裁王健指出，随着消费理念、消费习惯和消费需求发生变化，云计算、大数据、物联网、区块链、人工智能等新兴技术日趋成熟，以及制造方式的重大演进，工业互联网平台的发展已进入最好的时机。

富士通数字化业务总部总经理汪波

富士通数字化业务总部总经理汪波表示，富士通自身作为制造企业，在多年发展中一直不断推进信息化与产业融合，将信息化技术用于自身工厂的发展过程中。他认为，实现智能制造要从两方面入手，一方面是量到质的转变，促进制造业的数字化、网络化、智能化和绿色化；另一方面是构建价值链型制造模型，将制造业的供应链与互联网、云计算和大数据进行融合，通过物联网构筑开放性的系统和平台。

美云智数事业部副总经理郑双全

美云智数事业部副总经理郑双全介绍了美的的数字化路径。他表示，近5年以来美的在数字化领域投入了超过80亿，归功于以下经验：在用户端通过数字化营销和客服、大规模定制更好地贴近用户；在产品端推动产品数字化转型，加大数字化研发投入，实现产品智能化、场景化、平台化和模块化；加速制造过程数字化转型，推动数字化仿真，全方位实现数字化供应链协作，打造全价值链协同的数字精益工厂建设，实现精益化、自动化。

研华科技工业物联网事业群中国区总经理蔡奇男

研华科技工业物联网事业群中国区总经理蔡奇男表示，企业要实现智能制造，不能直接“照抄”别人的模式，而是需要回过头检视自己的真实情况，由经营议题找到智能制造的关键切入点，通过自动化与信息融合，并结合云端及资料分析推动工业4.0。他认为，未来的工厂是数据驱动的，这将成为企业整体竞争力的关键要素，通过数据把人、产品、设备连接起来，是最终实现智能制造的重要手段。

友达光电（苏州）有限公司总经理郭振明

友达光电（苏州）有限公司总经理郭振明认为，2025年将步入万物互联的时代，而物联网世界的关键是智能生活个人可穿戴装置、各种商务和工业应用中的人机界面，工业步入4.0时代已从自动化迈向智能化，将对制造业的管理层、控制层、执行层、作业层产生影响，新技术会带动组织形态变化，而友达光电正是实践者，达智汇就是将友达的生产智慧汇集而成的智能制造解决方案。

中国质量奖评审专家、南京理工大学经济管理学院（原院长）教授/博导韩之俊

值得一提的是，本次峰会还邀请了中国质量奖评审专家，南京理工大学经济管理学院（原院长）教授/博导韩之俊，从理论层面分享稳健设计理念、方法及案例，稳健性设计亦称“田口方法”，是一种低成本、高效益的质量工程方法，是将质量重点由制造阶段前移到设计阶段，强调设计对质量的重要作用。

长沙智能制造研究总院院长邓子畏

作为本次峰会的最后环节，长沙智能制造研究总院院长邓子畏还发布了《2018长株潭衡智能制造发展白皮书》，该报告指出就城市群而言，智能制造推进情况主要有以下四大特点：一是企业智能化改造需求强烈，发展空间大；二是智能制造发展基础环境优渥；三是智能制造供给能力逐步提升，四是城市群智能制造发展模式。同时，白皮书也给出四点建议：一是完善城市群协调联动机制；二是加大中小企业支持力度；三是加大智能制造高端人才引进力度，强化高技能人才培养；四是进一步提升城市群智能制造供给能力。

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，以信息技术和制造技术深度融合为重要特征的智能制造，不断形成新的产业形态和商业模式，本次智能制造融合创新主题峰会通过探讨时代的前沿理念和模式、产业的成功实践和经验，为切实有效地推进先进制造，促进我国产业迈向全球价值链中高端，提供了非常具有价值的经验、共识与启示。