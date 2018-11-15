智能制造融合创新主题峰会将于11月底在长沙召开

为全面贯彻党的十九大精神，践行“网络强国”、“深化两化融合”、“深化制造业价值转型”、“供给侧结构性改革”等发展战略。11月28日，智能制造融合创新主题峰会将于长沙举办。

来源：至顶网CIO与应用频道【原创】2018-11-15 13:54:23

顶网CIO与应用频道 11月15日 北京消息：为全面贯彻党的十九大精神，践行“网络强国”、“深化两化融合”、“深化制造业价值转型”、“供给侧结构性改革”等发展战略。11月28日，智能制造融合创新主题峰会将于长沙举办，本届大会由中央网信办、工业和信息化部指导，湖南省人民政府、中国工程院、中国科学技术协会、国防科技大学、中国电子信息产业集团有限公司主办，工信部装备司、湖南省工信厅、长沙市人民政府、中电工业互联网有限公司承办，至顶网和中国制造千人会作为协办单位。

十九大报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。智能制造融合创新主题峰会是2018中国（长沙）网络安全•智能制造大会其中一场主题峰会，大会全面展示智能制造最新技术和政策，搭建国际化、前沿化、产业化平台。智能制造融合创新主题峰会将紧扣制造行业关心的智能制造与新制造等热点话题，深入探讨制造业数字化转型的挑战、路径、技术。

重磅嘉宾同场论道：届时工信部装备司、中国工院院士等领导将出席峰会，并有来自伟创力、SAP、用友网络、研华科技、美云智数、富士通、友达光电等众多知名企业高管和机构负责人发表精彩演讲。

大会话题前沿高瞻：峰会将围绕传统制造向智能制造以及新制造的转型升级，以及智能制造与企业数字化转型相关政策措施、实施指南、技术应用展开讨论。重点话题包括：智能制造、工业互联网、制造业数字化转型等。

会议环节丰富多样：作为2018中国（长沙）网络安全•智能制造大会中的其中一场主题峰会，大会同期还将举一场办展览会、一场网络安全大赛和多场技术论坛。

中国湖南长沙作为中国中部地区重要的制造业基地，正依靠智能制造推动工业转型升级，实现由大到强，由量变到质变的重大转变。预计本届大会将有六百多位来自政产学研用的政府领导、权威数字化学者专家、大中型企业高管出席，共同探讨产业结构升级、制造业与服务业融合创新，持续推进科学、高效、协同的智能制造产业发展模式。

2018中国（长沙）网络安全•智能制造大会官网

http://www.csznblh.com/

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