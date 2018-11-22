Forrester2019年市场趋势预测：将是转型广泛落地的一年

根据Forrester刚发布的市场趋势预测，2019年将是企业从战略布局转向务实落地的一年。在2018年，企业领导者多聚焦于数字化转型或改善客户体验（CX）等企业级重量举措。

来源：至顶网CIO与应用频道2018-11-22 17:30:40

至顶网CIO与应用频道 11月22日 北京消息：根据Forrester刚发布的市场趋势预测，2019年将是企业从战略布局转向务实落地的一年。

在2018年，企业领导者多聚焦于数字化转型或改善客户体验（CX）等企业级重量举措。但这些大刀阔斧的战略变革举措耗时耗力耗财，往往涉及到业务的转变，推动起来困难重重。事实表明，在即将过去的一年里，CX表现平平，超过50%的数字化转型举措工作停滞不前。

2019年里，Forrester预测企业领导者会把注意力转向有针对性的务实工作，包括：

CX处境仍不乐观：品牌将放弃大规模的战略性CX举措，转向可获短期成效的改善工作。 数字化举措更为务实：数字化转型从战略落到实处，企业将改变视角，选择更为务实的数字化投资组合。 “目标导向”重获重视：“目标导向”将再次成为战略重点，为企业的战略制定指明方向。 首席营销官（CMO）回到品牌：CMO们将把品牌重新作为首要任务。 首席信息官（CIO）将会执权：CIO们将扩大他们的职权范围，建立将技术创新转化为客户价值的模式。 搭建人工智能（AI）地基：企业将更多专注于支撑AI的基础建设，稳定基础，进而加速兑现AI的价值。 世界将走向“零信任”：“零信任”将会成为阶段性的标准安全架构。 B2C营销将有更鲜明的品牌立场：更多的品牌开始表明明确的立场来吸引相似价值观的消费者，但大多数企业还没有掌握有效的方法，导致效果不佳。 B2B营销将会缩水：B2B营销人员将在今年逐渐由生硬的推播式营销向客户结果导向的思路转移。 员工体验（EX）成为焦点：领导者将重新开始管理变革，用更有针对性的实效举措去取代2018年的范畴较宽的企业文化变革。 机器人重塑人才管理：人力资源的领导者将使用自动化技术解决人才稀缺问题。 风险投资（VC）将调整方向：新的一年里，投资者希望把资金投入到特定的垂直市场，因此营销技术（martech）和广告技术（adtech）方面的风投将减少。 区块链技术将使广告支出透明化：区块链将使广告商能够明确地判断其广告支出在何处被浪费和滥用，以及监控他们的资金在媒体供应链中的使用状况。 物联网（IoT）进入发展正题：IoT在B2B领域将会有大的发展，而在B2C领域仍处在试水摸索阶段。

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