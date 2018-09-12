Gartner预测2019年全球公有云收入将增长17.3%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%，达到2062亿美元。2018年，该市场将增长21%，2017年为1453亿美元。

至顶网CIO与应用频道 09月12日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%，达到2062亿美元。2018年，该市场将增长21%，2017年为1453亿美元。

云系统基础设施服务（基础设施即服务或IaaS）为该市场增长最快的领域，预计2019年将增长27.6%，达到395亿美元，2018年为310亿美元（参见表一）。

Gartner预计，到2022年，90%购买公有云IaaS的企业机构将从集成IaaS和平台即服务（PaaS）供应商购买，使用其提供的IaaS和PaaS功能。

Gartner研究总监Sid Nag表示：“集成IaaS和PaaS产品的需求正在推动下一波云基础设施的采用。我们预计，未来仅提供IaaS的云供应商将继续存在，但只能作为小众市场供应商，因为企业的混合环境需要更广泛、更深入的产品。数字化转型等战略性举措已经在促进多云和混合云的采用，推动IaaS市场增长。”

表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）

2017 2018 2019 2020 2021 云业务流程服务（BPaaS） 42.2 46.6 50.3 54.1 58.1 云应用基础设施服务（PaaS） 11.9 15.2 18.8 23.0 27.7 云应用服务（SaaS） 58.8 72.2 85.1 98.9 113.1 云管理与安全服务 8.7 10.7 12.5 14.4 16.3 云系统基础设施服务（IaaS） 23.6 31.0 39.5 49.9 63.0 市场总计 145.3 175.8 206.2 240.3 278.3

BPaaS=业务流程即服务；IaaS=基础设施即服务；PaaS=平台即服务；SaaS=软件即服务

注意：由于四舍五入，总数可能加起来不一致。

来源：Gartner（2018年9月）

软件即服务（SaaS）仍然是云市场最大的组成部分，预计其收入将增长17.8%，在2019年达到851亿美元。

Gartner研究副总裁Craig Roth表示：“SaaS应用程序和其他云服务的日益普及，影响了企业机构内容的管理、传播和利用，企业机构稳定地，但不是排他地将他们的内容环境迁移到SaaS。Gartner预计，到2019年，目前的企业内容管理（ECM）市场将发展为根据特有目的而设计、基于云的内容解决方案和解决方案服务应用。”

在业务流程即服务（BPaaS）类别中，Gartner预测其收入将增长7.9%，在2019年达到503亿美元。Gartner发现，特别是在这一领域，买家越来越希望从供应商获得深入的域专业知识、技术和全球部署能力，以及连接传统产品与支持新自动化、数字和云服务交付范式的服务组合。