Gartner预测2019年全球公有云收入将增长17.3%

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至顶网CIO与应用频道 09月12日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%，达到2062亿美元。2018年，该市场将增长21%，2017年为1453亿美元。
云系统基础设施服务（基础设施即服务或IaaS）为该市场增长最快的领域，预计2019年将增长27.6%，达到395亿美元，2018年为310亿美元（参见表一）。
Gartner预计，到2022年，90%购买公有云IaaS的企业机构将从集成IaaS和平台即服务（PaaS）供应商购买，使用其提供的IaaS和PaaS功能。
Gartner研究总监Sid Nag表示：“集成IaaS和PaaS产品的需求正在推动下一波云基础设施的采用。我们预计，未来仅提供IaaS的云供应商将继续存在，但只能作为小众市场供应商，因为企业的混合环境需要更广泛、更深入的产品。数字化转型等战略性举措已经在促进多云和混合云的采用，推动IaaS市场增长。”
表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
云业务流程服务（BPaaS）
|
42.2
|
46.6
|
50.3
|
54.1
|
58.1
|
云应用基础设施服务（PaaS）
|
11.9
|
15.2
|
18.8
|
23.0
|
27.7
|
云应用服务（SaaS）
|
58.8
|
72.2
|
85.1
|
98.9
|
113.1
|
云管理与安全服务
|
8.7
|
10.7
|
12.5
|
14.4
|
16.3
|
云系统基础设施服务（IaaS）
|
23.6
|
31.0
|
39.5
|
49.9
|
63.0
|
市场总计
|
145.3
|
175.8
|
206.2
|
240.3
|
278.3
BPaaS=业务流程即服务；IaaS=基础设施即服务；PaaS=平台即服务；SaaS=软件即服务
注意：由于四舍五入，总数可能加起来不一致。
来源：Gartner（2018年9月）
软件即服务（SaaS）仍然是云市场最大的组成部分，预计其收入将增长17.8%，在2019年达到851亿美元。
Gartner研究副总裁Craig Roth表示：“SaaS应用程序和其他云服务的日益普及，影响了企业机构内容的管理、传播和利用，企业机构稳定地，但不是排他地将他们的内容环境迁移到SaaS。Gartner预计，到2019年，目前的企业内容管理（ECM）市场将发展为根据特有目的而设计、基于云的内容解决方案和解决方案服务应用。”
在业务流程即服务（BPaaS）类别中，Gartner预测其收入将增长7.9%，在2019年达到503亿美元。Gartner发现，特别是在这一领域，买家越来越希望从供应商获得深入的域专业知识、技术和全球部署能力，以及连接传统产品与支持新自动化、数字和云服务交付范式的服务组合。
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