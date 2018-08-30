Gartner公布将模糊人机界限的五大新兴科技趋势

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的2018年新兴科技技术成熟度曲线指出了35项不容错过的技术，并由此揭示出五大将模糊人机之间界限的新兴科技趋势。

至顶网CIO与应用频道 08月30日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的2018年新兴科技技术成熟度曲线指出了35项不容错过的技术，并由此揭示出五大将模糊人机之间界限的新兴科技趋势。诸如人工智能（AI）之类的新兴科技在协助企业开展无所不在的、始终在线且与商业生态系统长久相连的业务，从而获得未来发展方面发挥着至关重要的作用。

Gartner研究副总裁Mike J. Walker表示：“商业与科技领导者将继续面对科技创新的加速发展，而这些创新将对于他们与公司员工的互动、合作伙伴的协作以及为客户打造的产品和服务带来深远影响。首席信息官与科技领导者应始终审视市场，评估并尝试各种新兴科技，以找到那些对其业务具有深刻潜在影响力和战略相关性的新商机。”

《新兴科技技术成熟度曲线》报告是存在时间最久、每年均会发布的Gartner技术成熟度曲线的一部分，旨在为业务战略师、首席创新官、研发领导者、企业家、全球市场开发者和新兴科技技术团队提供应在开发新兴科技技术过程中重点考虑的跨行业技术与趋势观点。

新兴科技技术成熟度曲线在Gartner技术成熟度曲线中最为独特，因为它集逾两千种科技的大成，凝聚独到的见解，并以简洁明了的方式呈现出一套引人注目的新兴科技技术和趋势。该技术成熟度曲线重点关注了那些有望在未来五到十年内拥有高度竞争优势的科技（参见图一）。

图一、2018年新兴科技技术成熟度曲线

来源：Gartner（2018年8月）

五大新兴科技趋势

大众化的人工智能（Democratized AI）

人工智能科技将在未来十年里几乎无处不在。这些科技可以让早期采用者适应新情况，并解决此前未曾出现的新问题，它们也将逐渐为大众所使用——走向大众化。诸如云计算、“制造”社区（the “maker” community）与开源之类的动向与趋势将最终让人工智能成为每个人的工具。

该趋势由以下科技所推动：人工智能平台即服务（AI PaaS）、通用人工智能（Artificial General Intelligence）、自动驾驶（Autonomous Driving，L4与L5）、自主移动机器人（Autonomous Mobile Robots）、会话式人工智能平台（Conversational AI Platform）、深度神经网络（Deep Neural Nets）、自动驾驶飞行汽车（Flying Autonomous Vehicles）、智能机器人（Smart Robots）和虚拟助手（Virtual Assistants）。

Walker先生表示：“代表大众化人工智能的科技占据了技术成熟度曲线五分之三的位置，其中一些如深度神经网络和虚拟助手这样的科技，将在未来两至五年内达到主流普及的程度。其他此类新兴科技，如智能机器人或人工智能平台即服务也在快速向技术成熟度曲线顶点迈进，并将很快跨越顶点。”

数字化生态系统（Digitalized Ecosystems）

新兴科技需要变革一切“赋能基础”，以提供所需的海量数据、先进计算能力和普遍授权的生态系统。这种从分段技术基础架构向生态系统授权平台的转变将为全新的商业模式奠定基础，搭建起人与技术之间的桥梁。

该趋势由以下技术所推动：区块链、面向数据安全的区块链（Blockchain for Data Security）、数字孪生、物联网平台与知识图谱（Knowledge Graphs）。

Walker认为：“数字化生态系统技术正在快速走向技术成熟度曲线。区块链与物联网平台现在已经跨越顶点，我们认为它将在未来五至十年内达到成熟，而数字孪生与知识图谱则紧随其后。”

自助式生物黑客（Do-It-Yourself Biohacking）

未来十年，人类将开启其“超人类”时代——即生物学届时可以根据生活方式、兴趣与健康需求得到破解。生物黑客分为四类：科技增强（technology augmentation）、营养基因学（nutrigenomics）、实验生物学（experimental biology）与研磨型生物黑客（grinder biohacking）。但是，关于整个社会准备在多大程度上接受此类应用及其带来的伦理问题依然存在。

该趋势由以下科技所推动：生物芯片（Biochips）、生物科技——培养组织或人工组织、脑机界面（Brain-Computer Interface）、增强现实、混合现实和智能织物（Smart Fabrics）。

自助式生物黑客领域内的新兴科技正在快速穿越技术成熟度曲线。混合现实正在走向“泡沫破裂低谷期”，而增强现实几乎已经到达底部。生物芯片紧随这些开拓者之后，刚刚到达顶点，并将在五至十年内步入成熟期。

透明沉浸式体验（Transparently Immersive Experiences）

科技将继续变得更加以人为本，从而在人与商业和物件之间实现公开透明。这些科技拓展并促进了更加智能的生活、工作以及我们所遇到的其他空间。

该趋势由以下科技所推动：4D打印、联网家庭、边缘人工智能（Edge AI）、自修复系统技术（Self-Healing System Technology）、硅阳极电池、智能微尘（Smart Dust）、智能工作空间与立体显示。

Walker先生表示：“代表透明沉浸式体验的新兴科技大部分都在迈向成熟度曲线顶点，而硅阳极电池技术则已越过顶点。智能工作空间向前移动了相当多，并即将在近期迈入顶点。”

无处不在的基础架构（Ubiquitous Infrastructure）

基础架构已不再是企业机构实现目标的障碍。即将广泛普及的云计算及其衍生技术催生了始终在线、可用且无界限的基础架构计算环境。

该趋势由以下科技所推动：5G、碳纳米管（Carbon Nanotube）、深度神经网络ASIC（Deep Neural Network ASICs）、神经形态硬件（Neuromorphic Hardware）与量子计算（Quantum Computing）。

助推基础架构普及化的相关科技正在迈向顶点，并沿着技术成熟度曲线快速前进。特别是5G与深度神经网络ASIC有望在未来两至五年内步入成熟期。