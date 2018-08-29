延长石油：财务共享服务永远在路上

随着企业规模日益扩大，业务类型不断增加也逐渐出现了业务链长、管理层级多等大企业的通病。打造“国内领先、延长特色”的财务共享服务中心是延长石油改革创新、管理转型升级的重大举措。

至顶网CIO与应用频道 08月29日 人物访谈（文/王聪彬）： 陕西方言有着独特韵味和魅力，陕西延长石油作为我国发现最早的天然油矿之一也有着自己的特色发展路径。

陕西延长石油（集团）有限责任公司（简称“延长石油”）集石油、天然气、煤炭等多种资源高效开发、综合利用、深度转化为一体，是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。

按陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任高粉孝的话说，延长石油既有辉煌的历史，又有骄人的成绩。1905年经清政府批准在陕西延长县创建“延长石油厂”，1907年钻成中国陆上第一口油井，结束了中国陆上不产石油的历史。

经过1998年和2005年两次重组，延长石油迈上了持续发展的快车道。随着企业规模日益扩大，业务类型不断增加也逐渐出现了业务链长、管理层级多等大企业的通病。打造“国内领先、延长特色”的财务共享服务中心是延长石油改革创新、管理转型升级的重大举措。

财务管理从“事务型”向“经济管控型”转型

2016年随着国际油价下跌，石油行业的优势地位越来越受到挑战，延长石油的市场竞争压力也随之越来越大。延长石油也为此制定了一套转型升级改革的举措，来应对市场和行业的变革。

作为企业管理的核心，财务管理也随着企业经营模式的转变面临三大挑战。第一、传统事务性财务管理已经无法满足现代企业管理的需要；第二、现代企业管理已经不满足于用ERP等手段进行事后管理；第三、为适应新技术所带来的业务模式变化，企业需要进行一系列的变革、重组，引起财务管理的重心由事后核算监督转移到了事前预测、事中控制。

拥有20多年的财务工作经验的高粉孝看到财务管控一定要为企业决策管理提供有价值、及时、准确的数据支撑。财务管理不能仅仅是“摆数据”，应该以更主动、更积极的方式为企业服务，实现从“事务型”向“经济管控型”转变。

在财务分析上，真正为管理层提供更富有洞察力，更富于前瞻的数据和分析。根据管理需求对财务数据进行多维度分析，运用大数据准确预测未来趋势和变化，延长石油也为此定制了财务转型战略，以深入挖掘信息、合理分析数据、创造财务价值为财务管理转型的目标。

第一、进一步转变财务管理思维，提高价值创造能力：财会人员不仅要具备丰富的、扎实的财务专业知识，还必须了解企业各项生产工艺流程、环节、企业内控流程。

第二、拓宽财务管理范围，做到“财务跨界”管理：把重点转移到决策支持（边际贡献分析）、财务预算（业财融合）、税务筹划（税务政策的应用）、资金统筹（现金余额灵活应用）、资本运营（全生命周期价值分析）等方面。从业务管理实际和业务数据对成本费用、效益影响的双角度去考虑生产经营管理问题，促进财务管理的价值创造。

第三、全面优化财务信息化系统建设，构建财务大数据库：加快建设主数据、ERP、财务共享服务平台，以及财务大数据库管理平台，积累数据实现边际分析、本量利分析、盈余分析等决策性分析。同时通过本期实际数据与预算数据进行比较，自动生产预算执行数据。

第四、加强财务信息的分析应用，促进企业持续发展：通过财务预测分析对未来经营有一个更为准确的预测，提出有洞察力的建议，将“事后分析”转为“事先引导”，支持管理层做出准确的决策，将企业资源有效配置在增长的领域，支持企业持续发展。

财务共享服务中心的持续价值创造

延长石油下设全资和控股子公司22个，分公司8个、直属机构1个、参股公司10个。现在通过财务共享服务中心可以把财务组织架构从新再造，统一标准流程，减少数据差异。

延长石油信息化也由来已久，90年代初就开始与用友合作，从U8到NC，从财务、供应链到ERP到现在的财务共享。

用友也结合延长石油的业务特点进行了财务共享服务中心的整体规划，采取先主业后副业、先本部后全资的模式。规划分为三个阶段，共享建设期、平台搭建期、价值创造期。

第一阶段：共享建设期

2014年-2019年，推动集团财务管理体系及业务规范统一，发挥财务共享服务规模优势，共分为三个阶段。

勘探板块试点阶段：2014年完成勘探板块财务共享调研，2015年完成方案设计、系统开发测试，2016年实现系统上线。

平台搭建和初步推广阶段：2017年制定外部单位财务共享中心建设方案，2018年搭建会计核算与采购、销售、人力资源等系统数据接口，完成财务、网络系统升级改造。

集中核算和业财融合阶段：2019年在涉油企业实现业务财务一体化，为财务共享中心听过基础核算数据，根据情况分批完成剩余单位会计集中核算工作。

第二阶段：平台搭建期

2019年-2020年，规划集团所属各企业全面推广，实现业务财务数据由分散到集中，建立自动化、监控型的数据仓库。

第三阶段：价值创造期

2020年以后，实现价值守护到价值创造转变，利用大数据提供分析和决策支持。

“我们要建设延长特色的财务共享。” 高粉孝说，延长石油业态较多，ERP系统和财务系统需要更好的融合，现在通过共同的创新，实现8大接口，满足了财务共享服务中心的异地服务、资料传输的需要，逐步消灭信息孤岛。

在推广的过程中，财务人员的过渡也相对平稳，很多员工都在思考转型方向。一部分人员进入财务共享服务中心从事核算业务，一部分人员留在基层专注于加强财务管理。

目前财务共享服务中心对于增强集团管控、提升核算效率、推动信息化建设、提高数据质量等价值已经有了初步的显现。但财务共享服务永远在路上，延长石油未来希望通过统一的数据库和系统平台实现数据共享和价值创造，计划打造一个“价值引领、财务挂帅、业财融合、决策支持”的财务运营管理平台。