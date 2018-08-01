京东刘海峰：京东技术架构的边界还在延伸

京东的基础架构一直在不断完善，主要分为计算、存储、中间件、共享等，京东还有着自己的研发体系，未来所有的创新也都将从业务需求出发。

至顶网CIO与应用频道 08月01日 新闻消息：2018年7月10日－12日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。会上京东基础架构部副总裁刘海峰接受采访表示，京东的基础架构一直在不断完善，主要分为计算、存储、中间件、共享等，京东还有着自己的研发体系，未来所有的创新也都将从业务需求出发。

以下为采访实录：

主持人：您负责京东的整个技术架构，请您介绍一下京东技术架构的研发体系？

刘海峰：我是2013年加入京东一直做技术架构的建设，技术架构顾名思义就是整个京东商城，乃至整个京东集团一些共享的技术服务，主要包括：第一个是存储，第二个是计算，第三个是中间件，第四个电商共用的一些整体的工程实施的工作。

第一方面，存储主要是分成非结构化的数据存储，主要是商品图片为主的一些对象存储的服务；结构化存储主要是数据库的工作，当然还有缓存，还有一些检索类的存储的服务，整体构成我们整个存储的技术体系。

第二方面，计算资源管理，我们需要对多个区域，多个数据中心所有的计算资源做统一的管理和调度，去满足在线服务，甚至离线计算的一个统一管理和调度的需求，一方面能够提升计算效能，另外一方面也通过智能化的调度，能够降低整体硬件的采购成本。

第三方面，电商的中间件，也就是我们可以把共性的一些电商应用的架构，以及基础的服务把它抽象出来，形成一种共享的服务，去支持所有的业务，然后提高应用开发者的效率。比如说中间件服务里面最核心的两块，一个是我们微服务的框架，把服务端整个微服务开发的整个的框架抽象出来，让大家更快地去开发服务端的应用。另外一方面就是消息系统，或者说数据总线，通过可靠的消息的传递，去做服务之间的异步化和结耦。

除此之外可能还有很多共享的，或者说一些中长期的工程上的实施，比如说异地多活。另外还有我们每年大促整体工程的协调，这也是一些共用的技术工作，怎么样做故障的演练，怎么做全链路在线流量的压测，还有整体一些资源的规划等等。

主持人：京东目前自研的多一些，还是开源的技术多一些？

刘海峰：可能这个不能一概而论吧，更多是相结合的，我举个例子，比如说在计算管理，在弹性计算，或者说在数据中心操作系统这方面，我们主要是基于开源的技术，最早是OpenStack，现在更多的是基于Kubernetes，Kubernetes是一个非常好的开源项目。在今年年初，我们也加入了Kubernetes背后的CNCF基金会，成为白金会员。在分布式存储，以及中间件体系，我们主要是以自主研发为主，这个道理更多的是因为有很多自己独特的一些业务需求，我们会把它变成自己的一个核心的技术能力。

主持人：产业内开源技术种类特别繁多，传统企业沟通对于开源技术甚至都很难去评估和选型，京东而言是怎么考虑这些技术的路径选择？

刘海峰：在做一个项目，在解决一个具体问题的时候，我们会根据现在团队和现在公司一些技术积累，也会对外面开源，或者其他公司工作做一个充分的调研。整体看近期的目标和中期要达到的目标，避免重复造轮子。以计算资源管理而论，之前做私有云，OpenStack相对来说比较成熟，自己开发的话可能要有很多重复的建设，所以说我们在整个2014年、2015年更多是通过OpenStack。所以说开源有很多时候也是很多工具，你怎么样去组合它，这里面依然有很大创新的空间。但是在2016年1月份的时候，那时候OpenStack最成熟，然后Kubernetes整个新的容器集群管理的平台，我们团队通过研讨发现新的机会来了，Kubernetes作为新的一个技术的平台一定会有更好的发展，它更适合大型企业，内部更弹性的计算资源调度的需求。所以我们果然从OpenStack切换到Kubernetes，在这过程中我们也做了很多的创新，比如说我们把在线应用，中间件，缓存和database，以及后端的离线的计算，统一编排的一个大的平台里面去做削峰填谷，智能化的调度。所以说总结一点，应用什么手段，就是自己去造一把锤子和买一个锤子，这不是关键的问题，关键是说你怎么样去解决实际的业务需求。

主持人：无论是在营销的过程，还是运营的过程，您从基础架构的角度而言，谈谈数据在哪些部分发挥的作用？

刘海峰：京东是一家零售企业、电商公司，从物流角度它也是一家物流的公司。但是从单纯的技术角度，京东绝对是一家大数据的公司，京东B2C的模式有很多海量的高质量的数据，但所有的数据，最核心、最基础的是商品，所以你可以认为商品的数据是京东整个业务和产品的一个基石。那么在整个海量商品的管理过程中的话，我们有很多独特的一些技术挑战，比如说商品数据怎么样去存储？怎么样去计算？怎么样去挖掘和学习？

京东对商品的数据或者我们整体的大数据，我们主要做两方面的事，第一个是不断地提升用户的体验；另外一个，向后来看的话，是提升我们的运营效率，或者说更好地去赋能商家以及我们自己内部的采销。那么面向消费者这部分智能的话，我们更多的是去做千人千面，去做个性化的这种用户体验的提升，这部分工作不光是搜索推荐和广告，其实还包括对前端，对商品图片，我们要做很多的工作都是围绕消费者的体验。怎么样去提升自己的运营效率，是我们对所有的商品定单，所有的数据做深入的挖掘，去更多指导我们整个供应链，以及内部采销的一些行为，当然也赋能商家。

主持人：要支持这么多的业务范畴，研发体系是整个公司最有价值的部分，但是往往也是资源相对稀缺的部分，您怎么去平衡调度这些不同业务的需求在其中的关系？

刘海峰：这是所有公司都会面临这样一个挑战，对于京东来说，我们现在可能有一万多人研发的团队，大家分成很多很多的部门，我也负责基础架构部。以我的部门为例，其实我们很多的客户是各个业务线的应用的开发者，在这个过程中的话，我们要评估很多比如说对计算，对存储很多资源的需求，我们更多通过两种手段，第一个是通过技术的手段，不断提高自己的技术能力，让整个的架构的发展，让计算和存储的服务不再成为问题。第二，也会通过管理和合作，建立这种默契和信任，然后一起把事情做成。

我举一个例子，比如说我们每年的大促，都面临着资源规划以及加计算资源的这样一个问题，其实是随着这几年的发展，我们做了智能化的计算资源的调度，我们通过超卖还有一些抢占式的资源调度，能够使得大促的计算资源分配不再是问题，只要是合理的一个范围内，大家可以增加它任意所需的计算资源，这个资源实际上是通过调度，通过一个更好的智能化的一个分配，通过技术手段去创造出来的。也就是说我们一次大促，通过一个智能化的调度然更进一步的平台化，提高整体的效率，降低成本。

主持人：现在大促对京东的技术研发体系还是一个挑战吗？

刘海峰：坦率地说，在前些年的时候，挑战还是蛮大的，因为公司发展速度非常快，我们很多技术需要完善。但最近这两三年的话，大促对我们来说更多的，相对来说，技术备战也越来越轻松了，它更多的成为我们一个party，一个文化的传承。

比如说我们在这几年过程中，我们演化出了很多的大促的工程的方法。比如说每年大促，我们都会做三次全链路的压测，用一种类似人工智能的方法去模拟人的行为，部署在全国各地的很多代理节点上，然后我们会模拟并发一千万个用户同时访问京东下单，这样对所有的线上系统做一个全链路真实流量的压测，这个是通过很大的工程改造实现的，通过类似很多这种技术上不断地前进。

主持人：您作为技术架构体系的负责人，您日常的工作范畴是怎么去管理？

刘海峰：我们大概有300人的团队，分成存储、数据库、图片服务、应用运维、中间件等等很多的方向，主要的工作的线索分成两条：第一个就是纯技术的研发，比如说我们专门有团队做数据库。另外还有一条线，根据业务的需求，跟其他团队去广泛合作，其实在一个大的互联网公司做技术架构，只有把纯的技术系统的经验，跟这家公司业务的发展，和他们整个产品研发的需求紧密结合的时候，才能发挥最大的价值，主要是按照这个思路来定的。所以一方面就是脚踏实地，另外一方面就是能够志存高远，并且能够了解业务的需求，能够往前看一步，保持一定的前瞻性。我基本的心得可能是这样的。

主持人：作为一个优秀的架构师需要具备什么样的素质和条件？

刘海峰：三方面，第一个方面，要有扎实的技术的基本功，很多必须要从一线做起来，有很强的编码、算法和工程的能力。第二个方面，要对公司的业务各个方面有一个比较好的理解和把握。第三个方面，需要有一些软的素养，就是大局观、沟通能力、表达能力，要能够跟团队一起工作。

主持人：京东在整个技术的理念是怎么样的？在新技术上采取什么样的态度？

刘海峰：对于一家稍微成规模大的企业来说，就是多样性跟统一性的一个平衡，另外一方面，你整体公司的技术对战也要有一定的规整性，当然也要鼓励创新性。但是在一些具体的产品上，可以有一定的多样性和尝试性，而且对于一些新的技术，我觉得很多时候需要去用一个辨证的眼光来看。最终还是看怎么样一个取舍，能够对公司整体的技术实力发展最有帮助，而且很多时候还是不能做一个纯粹的跟随者，要做一个推动者。

主持人：未来整个京东基础架构创新还有哪些方向？

刘海峰：京东一直是一家比较务实的公司，我们的一些基础创新也都是紧跟我们业务的需求，必须要创造商业价值。主要的基础创新还是两个方面，第一个还是夯实电商基础，一方面我们要进一步提升消费者的体验，比如若千人千面、用户体验的升级迭代。另外一方面，商城的中台的可扩展性，我们都在做大规模的重构，希望能够支持京东后面更大规模的扩展，以及在全球海外的布局。

同时我们也在使用机器人和人工智能的技术提升运营效率，这更多是体现在物流部分，希望能够把仓、配，还有一些其他物流环节自动化。比如说仓储里面的一些机器人。在这个过程中有很多技术的挑战，也是挺期待业界的同行，不管是工业界，还是学术界的同仁们，能够多多关注和支持我们。