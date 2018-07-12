2018中国大数据应用大会圆满闭幕 大数据与人工智能在行业中持续发酵

2018年7月10日－11日，2018中国大数据应用大会在成都召开，本届大会旨在共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，抓住数字中国建设发展机遇，加快实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

至顶网CIO与应用频道 07月12日 新闻消息：2018年7月10日－11日，2018中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题。本届大会旨在共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，抓住数字中国建设发展机遇，加快实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

本次大会由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科技交流中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

会上中国电子学会名誉理事长，原邮电部和信息产业部部长吴基传、原国家卫生计生委副主任，党组成员，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃、国家无线电监测中心主任张枢、工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇、四川省经信委副主任陈文涛、成都市副市长范毅、成都双流区区委常委韩超、中国大数据专家委员会副主任委员刘汝林、中国电子信息产业集团有限公司副总经理陈旭、成都市经信委主任陈志勇、国家集成电路产业投资基金有限公司副总裁张春生出席会议。

来自产、学、研、用等各个领域的18位专家，针对大数据、人工智能、工业、医疗等相关热点话题展开了全方位的解析。人工智能作为大数据的引擎正在加速大数据的深化应用与落地。小米大数据产品总监赵辉华表示：“小米是一家数据公司，拥有3亿用户，小米生态链具有多样性的特色，围绕着应用场景为用户提供全面支撑。”天云大数据CEO雷涛表示：“人工智能不仅可以对流程进行优化，同时连接供应链以延展服务实现闭环，最后则是对整体商业流程的完全替代。”

制造是国家未来转型的基础，成都一直在推动“成都制造”向“成都智造”“成都创造”提升，构建具有全球竞争力的现代产业体系。美国辛辛那提大学(Univ.of Cincinnati) 讲座教授、《工业大数据》作者李杰表示：“当工业大数据与人工智能连在一起，更能够反映出当前国内对生产力转型的实际需求，而且工业人工智能需要具备人工智能与分析、大数据、云与赛博技术、专业知识与经验、事实与真相五种能力。”

目前，医疗健康领域存在诸多挑战，大数据与人工智能也正助力健康医疗走进新时代。IBM Watson健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理周振表示：“通过诊疗数据、基因数据、行为数据、环境数据构建的个人智能健康档案可以实现纪录一生、管理一生、服务一生。”医渡云联合创始人兼首席执行官孙喆表示：“医疗大数据要将采集、清洗、重构存储相结合，提升医疗诊断、新药研发、公共决策、患者服务。”

IBM Watson 健康大中华区业务发展总经理、中电健康云科技有限公司常务副总经理 周振

未来是一个机会与挑战并存的时代，《连线》（Wired）杂志创始主编Kevin Kelly表示：“Mesh World是未来发展的方向，其会产生一千个新问题，但更会有百万个新机会。”成都电子科技大学教授周涛表示：“我们正处在一个信息过载的时代，人工智能则会带来巨大的变化，我们要为即将到来的胜利做更好、更充分的准备。”

《连线》（Wired）杂志创始主编 Kevin Kelly

本届大会是大会连续举办的第三年，中国大数据应用大会已经成为西部最具影响力的电子信息行业大会。今年大会吸引了大数据、云计算、人工智能、区块链等领域主管领导、专家学者、产业领袖、应用主管，以及各行业广大用户代表近3000人出席。为成都强化产业支撑、优化产业发展环境、支持企业发展壮大，力促成都市大数据产业加速发展。

2018中国大数据应用大会官方网站

http://www.bdac-china.org/