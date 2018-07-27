XaaS的成功证明“一切即服务”的价值

IT消费化指的是消费者市场中引入的技术传播到企业级领域。IT消费化曾经是员工使用他们自己的智能手机和移动应用完成工作的一个例证。

至顶网CIO与应用频道 07月27日 北京消息：IT消费化指的是消费者市场中引入的技术传播到企业级领域。IT消费化曾经是员工使用他们自己的智能手机和移动应用完成工作的一个例证。现在这正在扩展到企业，因为CIO们正在推出新的技术服务让员工可以通过最少的IT干预来访问这些服务。

一切即服务（或者称XaaS）的时代已经到来。

从自助服务分析到概念验证即服务，领先的企业组织正在快速证明赋能商业用户和客户的价值，使他们能够利用创新的技术服务，而无需在每一步中都要涉及到IT。XaaS只是更大趋势中的一个部分，在这个大趋势下，有前瞻眼光的CIO们利用创新解决方案，颠覆现有的商业模式，改变竞争格局，创造新的收入来源。

下面就让我们来看看IT部门为其公司开发XaaS功能的四个成功案例：

通用汽车：让数据即服务成为动力引擎

数据即服务或自助服务分析正在快速发挥作用，让IT可以通过让业务用户可以访问传统上被锁定在孤岛中的数据来推动业务价值。数据即服务平台让数据科学家和业务经理能够通过类似Google搜索的界面来搜索洞察，而无需IT的干预。

通用汽车公司全球数据战略、人工智能和分析服务首席信息官Les Copeland表示，通用汽车公司就是这样一个组织：通过自助分析平台来实现数据“民主化”。他说，这个名为Maxis的平台帮助通用汽车支持如定价、营销、销售预测、销售线索、安全和联络中心文本分析等战略。

“作为联网汽车的全球领导者，我们利用这些数据以及每天从数百万辆汽车中收集其他大量联网车辆数据的能力，将让我们有很多机会设计分析解决方案，保持竞争优势，” Copeland这样说到。

随着自动驾驶汽车的兴起，汽车行业正在迅速转型，因此及时获取信息也变得更为关键，通用汽车认为，能够及时获取信息将有助于减少碰撞、排放和交通拥堵。每辆自动驾驶汽车每月会产生超过1 PB的数据。

他们的数据即服务平台每天获取超过300亿条记录并积累了超过1.5PB的信息，使员工能够从任何计算设备访问内部、车辆和第三方的数据。从工程师到C级高管的任何人都可以在Maxis用户界面中输入业务问题，搜索可能有助于产生新见解的数据。该工具的移动版可以在苹果iPhone和iPad、安卓手机和平板电脑上为GM的高官们显示关键性能指标。

“从初学者到数据科学家的所有人都可以在一个用户友好的环境中发现、交互和分析来自业务各个方面的数据，并且这些数据是易于访问、可视化和可共享的，”Copeland说。目前有通用汽车有75000名员工在使用Maxis系统。“这是第一次数据在通用汽车公司内实现民主化。”

据通用汽车估计，在2017年也就是Maxis完全部署的第一个完整年中，Maxis为通用汽车业务带来了超过1亿美元的收益。“我们看到商业合作伙伴可以从Maxis中获得的整体价值正在呈指数级增长，”Copeland说。

C＆W：创新即服务走入房地产公司

对于房地产公司Cushman＆Wakefield来说，创新不能是一种事后的想法。为了帮助找到技术可以提高效率或创造新收入的机会，而不会让经纪人远离他们服务的客户，Cushman＆Wakefield公司推出了概念验证即服务（POCaaS）产品，投资组合经理兼POCaaS项目负责人James Jenga表示，该计划通过将商业房地产公司的知识产权与创业公司、大学、创业加速器和早期供应商的员工相匹配来促进创新。

Cushman＆Wakefield首席信息官Adam Stanley表示：“这个行业正在快速变化，如果[我们的]经纪人今天只关注他们的客户，我们会错失攀上高峰的机会，”他补充说，该项目让公司能够接触到那些原本因为竞争压力和开发成本而无法实现的技术。

试点项目包括德克萨斯州一家领先的C＆W经纪公司采用下一代3D可视化，为英国客户建议区块链概念的，以及为一家新加坡公司提供一个上茶点的机器人接待员。

C＆W目前正在进行中的POC涉及到12家不同公司，从大数据到物联网再到自然语言处理等技术。Janega和Stanley表示，他们也在密切关注房地产的未来，因为区块链、自动驾驶汽车和其他新兴技术会颠覆现有商业模式。

C＆W经纪人或其他工作人员填写在线表格，结果表明他们对探索项目很感兴趣；Janega和他的团队帮助他们找到合适的合作伙伴和其他资源。C＆W使用知识管理商业智能（BI）软件来分享和跟踪POC结果并分析成功率。

Stanley说，错误的结构或人员问题而导致创新的失败，这又催生了POCaaS。“[POCaaS]创造了更多的结构并强制相关的人参与其中，”他补充说。

Allstate：让索赔处理更加便利

Allstate的QuickFoto Claim加快了保险估算流程，客户可以通过Allstate的移动应用使用该功能，将汽车损坏的照片提交给保险公司，保险公司的理赔估算师会对损失进行估算。

根据Allstate的说法，对于客户而言，QuickFoto Claim让他们不必前往预订位置进行估算，“让他们可以随时随地拍摄照片”，此外索赔付款时间从几天或几周缩短为几小时或几分钟。

Allstate在2015年构思了QuickFoto Claim，但直到2016年底和2017年，他们才实施了“数字化运营中心”来支持这个虚拟检查流程。

埃森哲：通过自助分析提升洞察力

埃森哲是另一家擅长数据即服务的组织。埃森哲的Enterprise Analytics Platform and Enterprise Insight Studio通过在整个企业中提供可操作的、数据驱动的洞察力，将咨询业务转变为以洞察力为导向。

该平台由一个大规模数据湖、BI和报告、分析和数据科学组成，包括一个可快速部署和变更的“近岸数据集市”（满足特定需求的小型可互换数据集） 。

据埃森哲称，这种模式为数据分析师提供了快速的、自助服务式的安全访问环境，可以在以前无法访问的埃森哲数据中产生深刻洞察。此外，这些新工具让分析人员可以将数据集合并到可视化中，便于检索和共享结果。