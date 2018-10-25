什么是XaaS？一种为数字业务注入敏捷性的方法

云计算已经成为主流，大多数企业将基础架构即服务（IaaS）、软件即服务（SaaS）或者平台即服务（PaaS）作为自己IT组合的一部分。

至顶网CIO与应用频道 10月25日 编译：

什么是XaaS？

云计算已经成为主流，大多数企业将基础架构即服务（IaaS）、软件即服务（SaaS）或者平台即服务（PaaS）作为自己IT组合的一部分。但云服务也扩展到包含桌面即服务（DaaS）、存储即服务（STaaS）、容器即服务（CaaS）等产品。步入这个一切即服务（XaaS）的时代，任何IT功能都可以转化为企业消费服务，不错。

严格地说，XaaS包含任何通过互联网提供的计算服务，以灵活的消费模式收取费用，而不是作为预先购买或许可的方式。但是，为了尽快为业务利益相关者带来新的数字服务，CIO们越来越多地选择XaaS方式来进行内部运营。

对于许多CIO而言，XaaS不仅仅是一种IT现代化的方式， 也就是通过采用Salesforce.com for CRM、ServiceNow for IT支持服务台或者Amazon Web Services来获得计算基础设施。XaaS成了一种推动数字业务的IT运营模式，将CIO从IT成本中心的耻辱中解放出来，德勤技术，媒体和电信中心执行董事Jeff Loucks这样表示。

Loucks说，有些人将XaaS称为IT即服务（ITaaS），并且与“把IT作为一个产品进行管理”的理念是相关联的，可能为新的收入流奠定基础。

XaaS成为一种新的IT运营模式

Loucks说，XaaS是从云服务模型发展而来的。为了寻求更便宜、更有效的IT运营方式，CIO们开始在方方面面采用云，从电子邮件到CRM，从ITSM和商业智能可视化，再到计算、存储甚至网络，这一切都是通过软件定义网络实现的。XaaS在整个企业中实现了一种横向扩展的按需服务。德勤对美国大型企业的1170名IT和业务线专业人士进行研究调查发现，有71％的受访者表示XaaS占到企业IT的一半以上。

精明的CIO们不断从他们的供应商合作伙伴那里进行学习，逐渐开始将XaaS最佳实践纳入他们自己的蓝图中，为他们的业务同事构建和提供新的IT服务。Loucks在德勤这份报告中指出：“很多企业组织不是简单地使用灵活的消费模型来削减成本和提高员工效率，而是采用XaaS进行数字化转型，变得更加灵活，通过XaaS提高敏捷性。”

对于每个企业来说，XaaS的运营模式都是有所不同的，但通常会涉及到利用敏捷和/或DevOps原则来更快地提供技术服务，这其中包括快速更新周期，最低限度可行的产品，自动化属性和设计思维。在实施XaaS的过程中，CIO可以充当“云经纪人”，与业务部门合作，寻找合适的SaaS或IaaS解决方案，或者学习他们的云供应商合作伙伴，从头开始构建一些东西。有时，XaaS需要沿服务线进行组织重组。

方式可能是不同的，但理想的目标是相同的：速度和敏捷性。在德勤的调查中，有76%的受访者表示，XaaS可以帮助他们快速设计和部署新服务。

在企业中运用XaaS会是怎样的

Kronos首席信息官John McGregor几年前面临一个挑战。为了适应在SaaS模式中提供人力管理软件的这一战略转变，McGregor将他的240名IT员工分成6个服务类别，共计45项服务。

McGregor开始逐步淘汰基于项目的交付模式，转而采用基于产品的模式，其特点是月度更新软件。McGregor表示，越来越多地采用SaaS（如Salesforce.com和ServiceNow）让他更好地了解如何在Kronos业务中部署软件。

“困难的部分是定义服务，并将其与人才联系起来，”他补充说，近年来他聘请的业务分析师多于软件开发人员，这反映了Kronos的IT越来越熟悉财务等业务运营的重要性。

在通用汽车公司，XaaS有着不同的用途。通用汽车在其私有云之上构建了数据即服务平台。这个名为Maxis的解决方案可以帮助通用汽车支持定价、营销、销售预测和销售线索等各项战略，以及安全和联络中心的文本分析。

在Cushman＆Wakefield公司，XaaS则是以概念即服务（POCaaS）的形式存在的，在这种模式中，IT与业务展开合作。该计划将这家商业房地产公司的知识产权，与初创公司、大学、创业加速器和早期供应商的员工相匹配，理想目标是促进创新。

XaaS的收入潜力

Loucks说，在内部创建XaaS平台或者解决方案，会给那些愿意将其商业化的CIO们带来好处。例如，很可能没有什么可以阻止通用汽车公司的CIO Randall Mott将Maxis扩展到让竞争对手使用，也没有什么理由不让Cushman＆Wakefield公司的CIO Adam Stanley把公司的PoCa用于多个行业。诀窍是与多个业务利益相关者合作，以协调商业交付。

实际上，这些企业可以与AWS、微软以及他们正在合作的XaaS模型的供应商展开竞争。与市场巨头放在一起是否明智是另一个问题，但由此产生的竞争可能会催生一个更健康的市场。Loucks说：“这是关于提出数字化的新商业模式。”

事实上，德勤在2018年全球CIO调查中指出，CIO们正在推动数字化以“简化业务流程，吸引员工和客户，并推动新的价值创造型商业模式”。

提示：XaaS入门

没有固定的XaaS剧本，因为每个企业都是不同的。但是，Loucks给出了一些建议：

选择合适的战略合作伙伴以确保成功。很少有CIO有专门的IT人才来构建可以扩展到数千名员工的自助分析平台，更不用说帮助从复杂数据集中收集洞察力的数据科学家有多少人了。这意味着CIO可能必须得借助云供应商来获得必要的可扩展性、可靠性和安全性。为了构建像通用汽车的Maxis这样的东西，企业“需要强大的计算能力......以及与匹配的人才，找到洞察力并调整算法。云运营商拥有所需的基础设施和人才，” Loucks说。

留意你的支出情况。云并不总是低成本的，L​​oucks通过XaaS相关调查研究发现，XaaS成本是很难以预测和预算的。42％的受访者表示成本高于预期。

想象你愿意将哪些数据放入云中。在与云服务共享某些数据（如财务信息或客户信息）时，一些CIO必然会感到不放心。

谨防监管问题。如果CIO们正在考虑为客户提供自己内部用户使用的产品，那不要忘记监管问题。你可能需要遵守GDPR和其他数据隐私等法规标准。