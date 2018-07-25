Gartner：GDPR与区块链的兼容性

企业在实施区块链的技术之前，一定要确定他们的信息是否会受到欧盟通用数据保护规则（GDPR）的管理。同时他们还需要了解的是，区块链是否在本质上违背了GDPR。

至顶网CIO与应用频道 07月25日 北京消息：

安全与风险管理者须考虑GDPR是否适用于企业区块链与个人数据

企业在实施区块链的技术之前，一定要确定他们的信息是否会受到欧盟通用数据保护规则（GDPR）的管理。同时他们还需要了解的是，区块链是否在本质上违背了GDPR。例如，区块链的一个核心原则是不可更改，一旦数据被记录之后，将不能再被篡改。而GDPR规定，用户可以删除个人数据。

粗看之下，区块链与GDPR之间存在着矛盾。但事实上，企业必须要谨慎地判断。区块链不应该被直接否认。

尽管区块链和GDPR各自的特点很快引起了公众对它们之间兼容性的担忧，它们的结合仍然使得新兴的管理手段和技术趋势得以强强联合。安全与风险管理者必须要采取保护措施，确保区块链的设计与GDPR相匹配。

判断GDPR是否适用

总体而言，GDPR将适用于任何企业包含有个人数据的区块链。由于该规定适用范围的问题，一些企业可能尚不确定他们的区块链是否会受到GDPR的管理。当企业评估自己的区块链是否会受到GDPR的管理时，需要考虑以下三个问题：

是否有向欧盟提供货品或服务 是否有分析或者监控欧盟居民的行为（包括网络行为） 是否有代表欧盟的公司处理欧盟居民的个人数据

如果有涉及到上述问题中提到的任一行为，企业都应该进一步确定他们的技术是否符合GDPR的规定。需要注意的是，如果他们的工作涉及到欧盟居民的数据，那么即便他们在欧盟之外，也是要受到GDPR的管理的。由于区块链与GDPR的不兼容性将会带来高达两千万欧元或是百分之四的年度营业额损失，所有企业都希望建立一个判断GDPR是否适用的体系。

区块链的不可更改性与对个人数据的权利

GDPR中规定了用户对数据主体的权利。用户有权利得知他们的数据如何被处理，有权利更改数据、移植数据以及删除数据。这一删除数据或者“让数据被遗忘”的权利，使得数据在删除或移除之后就不会被再次处理。公司必须拥有关于删除信息的协议，这一点初看上去并不容易，因为它违背了区块链中数据的不可篡改性。不过，GDPR还引入了“假名化”的概念，这使得公司可以用一个匿名的标签来代替名字。另外，他们也可以建立一个仅仅存储对个人数据的引用，而不直接存储个人数据的区块链。哈希（hash）和代币（token），都可以被用作对数据的引用。

拥有区块链并使之与GDPR相互兼容是可以做到的。然而这需要安全与风险专家与区块链架构师共同努力，确保存储的数据不违背隐私法。这可以通过用不同的方式存储数据、甚至是在得到许可的情况下建立区块链来实现。

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