大数据赋能数字中国建设 2018中国大数据应用大会在蓉开幕

2018年7月10日－12日，第三届中国大数据应用大会在成都召开，本届大会旨在共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，抓住数字中国建设发展机遇，加快实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

至顶网CIO与应用频道 07月10日 新闻消息：2018年7月10日－11日，第三届中国大数据应用大会在成都召开，大会以"大数据赋能数字中国"为主题，本届大会旨在共同探讨和推动大数据、云计算与智能技术的深入融合，抓住数字中国建设发展机遇，加快实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

本次大会由成都市人民政府指导，中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司中国电子学会、四川省经济和信息化委员会主办，世界工程组织联合会工程技术创新委员会（WFEO-CEIT）、成都市经济和信息化委员会、成都市博览局全力支持，中国电子器材有限公司、中国电子学会科普教育与应用推广中心承办，业内知名媒体至顶网与科技行者协办。

出席领导包括中国电子学会名誉理事长，原邮电部和信息产业部部长吴基传、原国家卫生计生委副主任，党组成员，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃、国家无线电监测中心主任张枢、工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇、四川省经信委副主任陈文涛、成都市副市长范毅、成都双流区区委常委韩超、中国大数据专家委员会副主任委员刘汝林、中国电子信息产业集团有限公司副总经理陈旭、成都市经信委主任陈志勇、国家集成电路产业投资基金有限公司副总裁张春生、富士康工业互联网股份有限公司董事长陈永正。同时国内外知名的企业包括百度、京东、天睿、中科曙光、联通、小米，IBM等代表出席会议并发表演讲。尤其今年《连线》（Wired）杂志创始主编Kevin Kelly将在会上进行《下一代大数据平台》的主题发言，中电信息副总经理陈雯海、中国电子学会副秘书长林润华主持大会开幕式和报告会。

我国大数据产业发展迅猛，大数据产业发展逐步向有序多元的方向发展。工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇表示：“工信和信息化部将切实抓好大数据产业发展全面提升我国大数据的技术支撑能力和价值挖掘能力，推动制造业加速向网络化、智能化发展。” 原国家卫生计生委副主任，党组成员，中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃表示：“大数据将推动宏大的产业发展，创造宏大的数字经济，同时取得宏大的经济效益和社会效益。”

中国大数据专家委员会副主任委员刘汝林表示：“我国发展大数据产业要发挥市场规模大，应用需求旺的优势，坚持应用引领要以国家战略人民需要，市场需求为引领，加快发展大数据技术产品研发和在各行业各领域的应用能力，提高跨行业跨领域跨地域的大数据应用。” 中国电子信息产业集团有限公司副总经理陈旭表示：“当前以数字革命为特征的第四次工业革命迅猛发展，大数据、云计算、人工智能等新兴技术正在与实体经济深度融合，四川省成都市对信息产业高度重视。”

成都一直发展独具特色的行业大数据，包括工业制造领域的航空航天、汽车制造，社会服务领域的健康医疗、金融保险、现代物流等。立足西部通信枢纽、信息产业基础和人才资源优势，抢抓机遇，推动大数据产业发展，对提升政府治理能力、优化民生公共服务、建设智慧城市，促进数字经济发展有着重大意义。成都市副市长范毅表示：“成都下一步将奋力打造具有全球竞争力的全域产业，电子信息产业将迎来新一轮发展的高潮。”

同时大会设置了工业互联网与工业大数据、大数据与人工智能、大数据与区块链创新、人力资源大数据、大数据标准、大数据与信息安全、大数据与智媒体、健康医疗大数据与互联网医疗发展、大数据应用实践9个分论坛。涵盖了大数据与数字中国、大数据应用产业创新发展、大数据与军民融合创新、大数据与政府治理及大数据与安全五大热门前沿话题。

2018中国大数据应用大会官方网站

http://www.bdac-china.org/