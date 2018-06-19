Creo 5.0让设计本应如此

制造业正在面临商品更加复杂、产品需要快速发布、数据带来竞争优势的三大趋势，而PTC近日推出的Creo 5.0则可以很好地满足这些需求，推动产品创新、对设计更好地重复利用、用事实取代假设。

至顶网CIO与应用频道 06月19日 北京消息：制造业正在面临商品更加复杂、产品需要快速发布、数据带来竞争优势的三大趋势，而PTC近日推出的Creo 5.0则可以很好地满足这些需求，推动产品创新、对设计更好地重复利用、用事实取代假设。

PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强表示，PTC的口号是设计本应如此，让设计回归最原始、最轻松的状态，让设计人员更好的发挥想法和创意。

Creo 5.0主要在六大方面做出提升，包括传统功能效率提升、拓扑结构优化设计、面向3D打印的设计、面向模具的高速加工、计算流体力学仿真、增强现实设计评审。

工作效率提升

Creo 5.0持续通过关注用户体坛和增强核心能力，为客户提供更高的生产力水平。Creo 5.0摆脱了找菜单的体验，扩展和改进后的职能浮动工具栏。同时新增和增强了螺旋扫描、草图区域、透视模式 、带圆角拔模、钣金展平表示、非G2链接。

拓扑优化设计

产品的物理设计经常受到现有设计及实践的限制，拓扑优化师组织能够为复杂的设计挑战找到独特的解决方案。全新“Creo Topology Optimization Extension”功能基于一系列设定目标和约束条件，可自动创建优化设计，不受现有设计和创意过程的约束。这有助于用户节省时间，并通过创建优化、高效的部件来加速创新。

增材与减材制造

到2020年，全球75%的制造业务将使用3D打印工具、夹具和固定装置在内部或由服务部门生产成品。Creo能让用户设计、优化、print check并以增材方式制造部件，而无需使用多种软件。Creo 5.0针对Materialise推出了“Creo Additive Manufacturing Plus Extension”，将这些功能扩展至金属部件，让客户直接通过Creo打印工业生产部件。此外，该扩展功能还能让用户连接Materialise的打印驱动与配置文件在线数据库。

高速模具加工

将3D CAD与CAM集成的机会提供了数据连续性和设计结合性，使生产能够更快地对设计中的变化做出反应。Creo 5.0为模具制造或需要小批量、基于几何图形的数控编程情形生成优化的刀具路径。

计算流体力学

在顶级的制造商中71%使用虚拟原型来评估产品性能，及早且经常使用计算流体动力学(CFD) 分析设计，以了解效果，识别问题和优化设计。“Creo Flow Analysis”扩展功能是一个计算流体动力学(CFD)的解决方案，能让设计人员、工程师和分析人员直接在Creo中模拟流体流动问题。CAD和CFD之间的无缝工作流程能让用户尽早整合分析，并了解产品的功能与性能。

增强现实评审

快速在物理世界中体验数字产品，Creo AR工具用于体验设计，从Creo直接发布AR体验，基于平面目标机型AR体验。销售可以更好地推介产品，服务上也可以更加直观。

PTC在市场推广上也扩大了专业的销售团队，从基础模块到销售更多模块。通过合作Creo中集成了很多很好的工具形成新的模块，用户可以从合作中得到技术上的优势，更简单高效的帮助设计师。

Creo 5.0也将陆续在用户端进行升级。刘强提到，CAD的升级换代也是客户的明显需求，尤其中国制造业在研发上有大量投入，通过CAD的新功能可以加快产品的研发速度。