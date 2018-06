适合IT领导者的10项IT管理认证

IT经理们通常不仅要负责监督组织中的IT基础设施,还要负责监督IT团队。要成为一名成功的IT经理,你需要了解安全、数据存储、硬件、软件、网络和IT管理框架的基本原理,以及在业务中发挥的作用。另外你还要管理团队、项目和流程。

你希望获得哪些IT管理的认证,取决于你工作中使用的技术类型,以及你所在企业的订阅方式。但如果你已经在朝管理层发展,或者着眼于IT管理职位,那么这10项IT管理认证中的任何一项都将有助于你取得成功。

十大IT管理认证:

- Certified Associate in Project Management (CAPM)

- Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

- Certified ScrumMaster (CSM)

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

- COBIT 5 Foundation Certification

- CompTIA Project+

- Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

- PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

- Six Sigma Certification

- TOGAF 9 Certification

Certified Associate in Project Management (CAPM)

作为一名IT经理,你要在自己的职业生涯内监督很多IT项目。负责在职业生涯中监督多个IT项目。来自项目管理协会(PMI)的CAPM认证将证明你有能力承担起管理产品或服务生命周期的职责。CAPM是一项普遍的入门级考试,但如果你已经有了项目管理的背景,那么你也许想考虑一下PMI的Project Management Professional认证。PMP考试需要丰富的经验和项目管理背景,所以获得难度较高。

考试费用:会员225美元,非会员300美元

重考费:会员150美元,非会员200美元

换审费:会员225美元,非会员300美元

换审考试费用:会员150美元,非会员200美元

到期时间:5年

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

ISACA称,持有CGEIT认证的IT专业人士是能力最高的;根据Global Knowledge的2016年IT技能和薪资报告,获得CGEIT认证的平均薪水为131443美元。此认证将证明你有能力处理任何安全威胁,并且熟悉IT管理要求。你至少需要5年的IT治理或管理经验才有资格参加考试。

考试费用:会员提前注册420美元,非会员600美元;会员截止日期前注册470美元,非会员费650美元

重考费:N/A

换审费:会员每年45美元,非会员85美元

到期时间:每3年;每年至少20个CPE小时,并且在3年中至少有120个CPE

Certified ScrumMaster (CSM)

来自Scrum联盟的CSM认证旨在证明你是帮助Scrum团队高效工作的关键人物。CSM负责领导团队,防止注意力分散,并在团队和部门之间合作以保持项目正常进行。这要求IT经历具备所有软硬技能来有效地管理项目和团队。通过认证后,你将收到一个徽标以展示你获得的认证以及2年Scrum联盟成员资格(可以访问社交网络、参加大会和获得其他资源的折扣)。

考试费用:免费进行初始认证

重考费用:60天内免费尝试两次;60天后每次尝试25美元

换审费用:100美元

到期:2年

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

安全是企业的重要关注点,一旦你开始进入管理和领导岗位,安全将成为你的首要任务之一。来自ISC的CISSP认证可以证明你在IT安全和信息保障方面的知识和能力。该认证涵盖组织结构、预算编制、风险管理、监控和分配交付成果、与远程团队和主管进行沟通、管理复杂大型项目等高层级主题。

考试费用:699美元

重考费:N/A

换审费:85美元年维护费

到期:3年

COBIT 5 Foundation Certification

如果你的公司订阅了COBIT 5 IT管理框架,那么你可能对ISACA的COBIT 5 Foundation考试感兴趣。这个基础性的实施考试将展示你理解IT挑战的能力,以及如何应用COBIT来解决组织和流程问题。COBIT考试由不同的供应商提供——如果你不熟悉COBIT 5,有些供应商提供了培训或者新手训练课程,有些供应商就是让你直接参加考试。

考试费用:因供应商而异

重考费用:因供应商而异

换审费用:N/A

到期日:不过期

CompTIA Project +

CompTIA的Project+认证是一项高级别考试,面向“那些工作内容包括管理规模较小、不那么复杂的项目,但仍具有基础项目管理技能的专业人员”。这个认证覆盖多种方法、框架和管理理念,最适合那些“协调或管理中小型项目”的人。

考试费用:302美元

重考费用:302美元再考一次,或者你可以389美元购买包含重考券的套餐

换审费用:N/A

到期日:不过期

Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

来自Axelos的ITIL认证框架是IT服务的基石,如果你的组织采用这种方法论,那么ITIL认证将有助于证明你的ITIL专业知识。这对所有级别的管理人员来说都是一个很好的认证,因为它非常注重实施有效的管理战略,提高团队效率并改进组织流程。你可以最高拿到专家级认证,这代表了在ITIL最佳实践中具有很高的能力水平。和COBIT 5认证一样,你必须找到提供认证程序或考试的第三方供应商。价格将根据你选择的供应商或培训提供商而有所不同。

考试费用:视供应商而定

重考费用:各不相同

换审费用:N/A

到期日:不过期

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

那些依赖敏捷框架的IT经理和领导者将从PMI-ACP认证中受益。该认证证明了你的敏捷工作或领导敏捷团队的能力,涵盖了Scrum、Kanban、Lean、XP和TDD,要获得考试资格,你需要2000小时的项目管理经验,或者有效的PMP或PgMP认证,另外还需要1500小时的敏捷项目团队或者灵活方法论的工作经验,以及21小时的敏捷实践培训。

考试费用:会员435美元,非会员495美元

重考费用:初次考试1年内2次免费重考

换审:每3年30 PDU认证

到期:3年

Six Sigma Certification

Six Sigma方法论从绿带开始,有5个等级的认证。你最高可以升至执行领导层。这是一个强调IT项目管理和领导力的指导和培训计划。每个级别都为低一级别的Six Sigma培训生提供指导,强调通过变革实现有效领导,并通过组织转型保持敏捷。该认证是通过你所在的组织或者第三方供应商提供的,因此定价将根据可用选项而有所不同。

考试费用:因供应商而异

重考费用:因供应商而异

换审费用:N/A

到期日:不过期

TOGAF 9 Certification

TOGAF 9是由The Open Group针对企业架构管理开发的标准,旨在证明你具备“关于方法论和框架的核心知识。TOGAF 9专注于企业架构,并将IT目标与业务目标保持一致。作为一个IT管理框架,TOGAF 9有助于通过跨部门沟通、定义业务和IT目标、消除整个组织流程错误来展示你的能力。和ITIL以及COBIT 5认证一样,你需要找到第三方供应商参加考试。

考试费用:因供应商而异

重考费用:因供应商而异

换审费用:N/A

到期日:不过期