浙江移动用“神灯”点亮精益惠民新业态

浙江移动提供包括数据加工能力、产品孵化能力、销售能力、运营能力。而且在开放大数据能力的同时，浙江移动也在建立大数据开放生态，不断完善一个精益惠民的产业体系。

至顶网CIO与应用频道 06月07日 人物访谈（文/王聪彬）：杭州——中国互联网的喉舌地带，大量的前沿创新从这里诞生。正是互联网的基因所致，大量的传统企业也开始运用互联网思维创新业务模式。

浙江移动通过体制改革，在运作方式上已经有别于现在传统的运营商，其采用“一部两中心”架构，即信息技术部、大数据中心、云计算中心。整个研发体系中除了设备的要求，更加注重数据模型、数据精准性的要求。

浙江移动实现产供销一体化，提供包括数据加工能力、产品孵化能力、销售能力、运营能力。而且在开放大数据能力的同时，浙江移动也在建立大数据开放生态，不断完善一个精益惠民的产业体系。

数据之上的想象力

运营商可谓怀抱大数据而生，在数量和质量上都毋庸置疑。浙江移动拥有包括通话数据、黄页数据、行为数据、地理位置以及MR数据、POI数据、上网数据等等。

由于数据量的不断增长，2015年浙江移动开始建设大数据平台，每天对140T的数据进行清洗、整合、数据挖掘。目前大数据集群规模达到2200台，预计年底达到3000台。

浙江移动的目标是帮助每一位消费者，让消费者得到数据的能力，从而将其留在网内做更多的事。据中国移动通信集团浙江有限公司大数据中心主任汤劲松博士介绍，信用积分体系就是一个很好的例子，当电话欠费时运营商通常的做法是断网，浙江移动则为每一个用户进行信用评分，发现1/3的客户信用较好会给予帐期的延长。

中国移动通信集团浙江有限公司大数据中心主任汤劲松博士

大数据让浙江移动在新客户增长、老客户留存、多业务融合等方面都起到了促进作用。浙江移动的主营业务一个月增长1000多万，一年将近增长2亿，并且停机率降低了80%，进一步节省了成本和人工。

作为电信运营商相比互联网公司有着得天独厚的公信力，也有着一份社会责任。不仅和政府、企业是关联的，而且通过连接能力还可以主动发现客户痛点。

差异化的创新思考

浙江移动的大数据能力正在不断延伸，从提升自身效率扩大市场，到使用大数据对外服务。汤劲松说，现在浙江每一个人可能都在用这些产品，像智慧选址、智慧商业、智慧金融等产品都在服务着各大企业。

智慧选址帮助客户提高门店效率，这样的成功案例也非常多，像壳牌石油加油站的选址、全家便利店的选址、可口可乐贩卖机的选址，这中间Teradata在算法模型上提供了很多的支持。

现如今运营商都在纷纷对外开展数据服务，业务模式基本趋同，加上业务发展也遇到无法规模化的问题，浙江移动开始思考差异化的发展路径。

在政府和大型企业之外，浙江移动开始将平台的能力开放给更多中小型企业和消费型企业，让更多客户群可以使用大数据的能力，使普通大众在日常生活中不知不觉受益。

“企业级的主观意识很强，标准化的产品很难大规模的客户化。”汤劲松认为，将能力输出也是现在互联网企业经营的模式，让客户绕开了反复冗长的传统模式，零成本的使用浙江移动的产品。

让每个人都受益的“神灯”

2017年，中国移动发布大数据品牌“神灯”（Aladin），将浙江移动创新大数据技术进行一体化运营。“神灯”是基于浙江移动的海量数据和客户画像、位置轨迹等优势能力，建成洞察、拓客、风控三大产品线。在严格保障个人信息安全的前提下，面向社会提供城市洞察、客流安全、全域旅游、交通规划、选址分析、精确营销、高效触达、金融风控、反通信欺诈等多种产品，并提供与浙江移动政企云相结合的大数据能力安全开放。

慧眼天成－洞察：洞察城市经济、产业、商业发展、监控交通、城市治理。通过位置数据能力，可分析城市区域、高速公路的交通状况和市民出行需求，在交通规划、交通监控和拥堵治理上帮助政府交通管理部门科学决策、高效管理，帮助大众选择出行路径的最佳实践方案，帮助商业机构进行交通领域产品和服务的创新。例如浙江政府“最多跑一次”，衢州高速治堵大数据应用。

信通天下－风控：利用通信大数据构建天盾反欺诈平台，识别诈骗电话行为模式进行拦截，准确率达到90%，以及构建公众信用分析体系。天盾反欺诈系统日均处理话单3.5亿条，推送通讯信息诈骗线索超过8万条，累计阻止犯罪1.1万余起，避免诈骗损失超过6000万元。

喜从天降－拓客：对消费者需求挖掘与精准触达。当终端用户接触一个渠道，就会获取加入资源池所有的商品信息，考虑价格、品牌、服务、质量、性能作出推荐。例如汽车超人APP拉新比例达到1%，在《人民的名义》热播期间，电子书领取率达到67%，交通综合意外保险计划推广的日领取率达到56%。

在这些能力中都有Teradata的算法模型支持，其与浙江移动共同探索大数据精益惠民新的商业模式，挖掘更大、更多的商业利益，惠及产业生态的各类合作伙伴；共同践行精益惠民服务，全面支撑大数据精益惠民产品和服务的运营；支撑浙江移动打造政府、产业、居民大数据产品体系，打造精益惠民、产业扶持大数据处理和分析平台。

浙江移动也在不断建设大数据惠民开放生态体系，汤劲松认为，术业有专攻，让专业人做专业的事，通过产业联盟、行业伙伴加入到生态中，不断完善精益惠民体系，带来更大的价值。