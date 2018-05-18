数字变革时代 要做感知型企业

每一次工业革命都是对现有事物的一次颠覆，现在是数字革命的时代，实物资产在商业模式中的重要性正在下降，数据成为创造价值的核心。

至顶网CIO与应用频道 05月18日 北京消息：每一次工业革命都是对现有事物的一次颠覆，现在是数字革命的时代，实物资产在商业模式中的重要性正在下降，数据成为创造价值的核心。

Teradata也看到客户越来越接受利用数据获得价值，在2018 Teradata大数据峰会上，Teradata总裁兼CEO Victor Lund表示，现在的企业更多在考虑大数据的部署和使用，以及变革组织机构来构建一个数字规划去应对。

当然在大数据的实施过程中也会遇到很多障碍，Teradata天睿公司国际集团执行副总裁Peter Mikkelsen提出了5个最佳实践，第一、重点关注业务成果；第二、试点不是终点，需要推向真正的生产环节；第三、平衡敏捷性与控制；第四、重新思考业务流程；第五、数据文化。

Teradata天睿公司国际集团执行副总裁Peter Mikkelsen

Teradata Everywhere则可以随客户需求变化，保护其技术投资。Teradata天睿公司大中华区总裁辛儿伦（Aaron Hsin）指出，Teradata提供了一个即服务的平台，让客户无需担心如何使用，从而获得分析的能力。

这也是为什么在数字化转型中，成熟的分析能力将对于企业未来生存至关重要。

Teradata天睿公司大中华区总裁辛儿伦（Aaron Hsin）

Teradata很早就提出了感知型企业的概念，感知型企业能够管理来自新旧数据源的海量信息，让算法和分析技术做出大量自动化决策。这样的企业将具有极强的感知能力，能够随时感知细微的趋势和变化，快速调整并适应外部市场变化。

Teradata天睿公司首席运营官Oliver Ratzesberger也在去年发布了《感知型企业》一书，现在也已译成中文。他认为，感知型企业是一种成熟的模式，其要具备敏捷数据平台、行为数据平台、协作构思平台、分析应用程序平台、自主决策平台。

Teradata天睿公司首席运营官Oliver Ratzesberger

当然还要注意三个问题，第一、专注于敏捷性，做任何事情都要基于敏捷性，当然也没有永远完美的敏捷性；第二、寻找成功的可重复性，要不断探索将成功的结果在未来的实践可以实现重复；第三、塑造文化，组织应该怎么去建立文化获得成功。