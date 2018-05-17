感知、连接、过程和控制 建立自主系统

无论是哪个自动化领域，都可以看到——感知、连接、控制和处理。TI的三款新品就是围绕三部分提供，可以让客户去开发他们的自主系统。

至顶网CIO与应用频道 05月17日 北京消息：德州仪器在嵌入式业务上的活跃有目共睹，其先后发布了三款新的产品，其中包括最新的C2000微处理器，TI最新的SimpleLinkMCU平台以及采用TICapTIvate技术的电容式触控微处理器。

我们看到目前系统中主要有三部分构建组块，第一，感知和测量，即传感器的应用；第二，连接；第三，处理和控制的应用。

德州仪器中国业务发展总监吴健鸿认为，无论是哪个自动化领域，都可以看到——感知、连接、过程和控制。TI的三款新品就是围绕三部分提供，可以让客户去开发他们的自主系统。

德州仪器中国业务发展总监吴健鸿

感知

MSP430™微控制器（MCU）系列产品采用CapTIvate™技术，为成本敏感型应用带来电容式感应功能。开发人员可以利用带集成电容式触摸的新型MSP430FR2512和MSP430FR2522 MCU，为工业系统、家庭自动化系统、家电、电动工具、家庭娱乐、个人音频应用等增加多达16个按钮以及接近感应功能。

新型电容式触摸MCU的主要特性和优势

可靠、优化的性能：MSP430FR2512和MSP430FR2522 MCU可为暴露于电磁干扰、油、水和油脂的应用提供经国际电工委员会（IEC）61000-4-6认证的电容式感应MCU解决方案。新型MCU的功耗比竞争产品低五倍，支持接近感应和透过玻璃、塑料和金属覆盖层触摸。

用于成本敏感型应用的电容式触摸MCU：TI的CapTIvate技术将电容式触摸和接近感应的优势性能增加到门禁控制面板、灶具、无线扬声器和电动工具等应用中。

缩短上市时间：开发人员可以使用与CapTIvate编程器板（CAPTIVATE-PGMR）或TI LaunchPad™开发套件兼容的新型BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™插件模块快速评估其应用的电容感应。 BoosterPack模块加入CapTIvate设计中心和在线CapTIvate技术指南中的一系列MCU、易于使用的工具、软件、参考设计和文档。此外，开发人员可以加入德州仪器在线支持社区，寻找解决方案，获得帮助，凭借CapTIvate技术加速开发。

连接

SimpleLink™无线和有线微控制器（MCU）。这些新器件为Thread、Zigbee®、Bluetooth®5和Sub-1 GHz提供业界领先的低功耗和同时运行多协议多频段连接。凭借更大存储和无限制的连接选项，扩展的SimpleLink MCU平台可为设计人员提供在TI 基于Arm® Cortex®-M4内核的MCU上的100%代码重用，以增强并将传感器网络连接到云。

新型SimpleLink MCU的主要特性和优势

最低功耗：新型无线和主MCU在行业中持续实现最低功耗，在纽扣电池中使用寿命超过10年；并且，现在提供一款新型增强型低功耗传感器控制器，其功耗低至100Hz读一次比较器的值只需要1.5uA。

超过10种连接协议：扩展的SimpleLink MCU平台支持2.4 GHz和Sub-1 GHz频段的各种连接协议和标准，包括最新的Thread和Zigbee标准、Bluetooth低功耗、IEEE 802.15.4g、无线M-Bus等。

范围扩展选项：采用多频段CC1352P无线MCU，开发人员可以使用其集成功率放大器（具有+ 20-dBm的高输出功率和低至60 mA的传输电流）进行计量和楼宇自动化应用，进一步扩展其范围。

2MB闪存：全新SimpleLink MSP432P4 MCU具有集成的16位精度ADC，为开发人员提供超过八倍的代码空间，能够容纳多个无线连接堆栈和具有扩展功能的320段液晶显示器（LCD），温度范围适用于工业应用。

增强的安全性能：CC13x2和CC26x2无线MCU为以下加密协议提供新的安全硬件加速器：AES-128/256、SHA2-512、椭圆曲线加密（ECC）、RSA-2048和真随机数生成器（TRNG）。

代码兼容性：SimpleLink软件开发工具包（SDK）支持这些新产品，并通过100%的应用程序代码重用为平台扩展提供统一的框架

过程和控制

新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化，具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置，C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器（CPU）的性能，设定了新的行业标准。

新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势

优化的性能和功率：功耗比以前的Piccolo设备降低60％；可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70％。

先进的驱动和设计灵活性：TI第四代高分辨率脉宽调制（PWM）定时器技术采用先进的高频开关技术，可有效提高效率和功率密度。

增强的数字和模拟交叉开关：将输入、输出和内部资源相结合，可以灵活地支持控制和保护机制。

新功能：嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能，超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率，灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。