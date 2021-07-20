德州仪器推出全新Sitara AM2x系列高性能微控制器 (MCU) 产品系列

现代的电子控制系统对于MCU产品的性能、实时控制能力以及通讯的多样性和高速实时性有非常高的要求。

现代的电子控制系统对于MCU产品的性能、实时控制能力以及通讯的多样性和高速实时性有非常高的要求。

德州仪器 (TI) 中国区嵌入式与DLP®应用技术总监师英表示，主控处理器不管是MCU还是MPU，处理器的性能要求会越来越高，另外对于片段集成的一些外设和特性要求也越来越高。

德州仪器 (TI) 中国区嵌入式与DLP®应用技术总监师英

为了推动了边缘端的实时控制、网络互联和智能分析，近日德州仪器 (TI)推出全新高性能微控制器 (MCU) 产品系列。

全新的Sitara AM2x系列MCU，工程师可以使用10倍于以前基于闪存MCU的运算能力。高性能AM2x系列缩小了MCU和处理器之间日益增加的性能差距，使设计人员能够在工厂自动化、机器人、汽车系统和可持续能源管理等应用领域突破性能限制。

AM2x系列MCU是Sitara品牌下一个全新系列的单片机，Sitara AM2x系列MCU最大的特点就是兼具处理器MPU级别的计算性能和MCU级别的设计简易性。

Sitara™ AM2x MCU产品系列基于高性能Arm® MCU内核，包含运行速度高达1GHz的单核和多核器件，并集成了专用外设和加速器。易于使用的工具和软件可以简化客户的评估流程，降低系统总体设计复杂性和成本，并轻松获得高性能处理能力。

“Sitara AM2x是传统MCU和传统MPU结合的一款产品。”师英说道，通过将高性能ARM的CPU内核、高性能RAM以及高速的信号处理、工业通讯的高速实时总线接口、单片机里面比较常见的功能安全以及信息安全的功能和单片机所独有的实时外设结合在一起，设计出了Sitara AM2x系列的处理器。

在应用上，AM2x系列可以在边缘端实现实时控制工业通讯、分析处理、信息安全和功能安全。同时德州仪器还提供了非常多简单易用的开发工具，以及整个生态系统。

低功耗MCU具有处理器级性能

AM243x MCU是首款可用的AM2x系列器件，具有多达四个Arm Cortex®-R5F内核，每个内核运行频率高达800MHz。这种高实时处理速度在机器人等工厂设备中至关重要，其中快速计算能力与MCU内部存储器的高速访问可同时帮助提高机器人的运动精度和运动速度，从而提高生产率。额外的处理能力使设计人员能够进一步分析预测性维护等功能，从而减少工厂车间的停机时间。在典型应用中，AM243x器件可以在消耗不到1W有效功率的情况下达到这一性能水平，使工厂运营商能够延长电源寿命，并降低运营成本和能耗。

集成化设计实现边缘端的实时控制和联网功能

Sitara AM243x MCU集成了感应和驱动外设，使工厂自动化实现了低延迟实时处理和控制，并通过通信加速模块简化实现工业网络。AM243x器件扩展了TI对多个千兆工业以太网协议和时间敏感网络 (TSN) 的支持，可实现下一代工厂网络。借助AM243x，工程师可以利用经过认证的、TI直接提供的协议栈支持EtherNet/IP™、EtherCAT®、PROFINET®和IO-Link主站等，从而满足不断发展的工业通信标准。AM243x MCU的片上安全功能支持全新的加密要求，集成的功能安全机制、诊断和辅助功能可帮助系统集成商在其工业设计中达到IEC 61508标准的安全完整性等级(SIL) 3要求。

借助易于使用的工具和软件简化高性能设计

为了降低设计和开发的复杂性，TI创建了Sitara AM243x LaunchPad™开发套件，可快速评估高性能MCU。在评估工具和Sitara MCU+软件框架的帮助下，开发人员可以立即开始体验AM243x MCU开箱即用的精确实时控制和工业联网功能。开发人员还可以访问特定应用的参考示例、强大的工具和软件生态系统，以及MCU+ Academy培训网站，从而简化设计并加快上市速度。

封装、供货情况

TI现可提供采用17mm × 17mm或11mm × 11mm封装的预量产版本AM2431、AM2432和AM2434，仅在TI.com.cn供货。AM243x LaunchPad开发套件亦可在TI.com.cn进行购买，TI.com.cn上提供了多种付款方式和发货方式。