Gartner调查显示首席执行官的优先级事项正在转向数字化业务

Gartner最近针对企业首席执行官与高管开展了一项调查，结果显示在2018年与2019年的首席执行官优先级排序中，业务增长（growth）位于榜首。

至顶网CIO与应用频道 05月16日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner最近针对企业首席执行官与高管开展了一项调查，结果显示在2018年与2019年的首席执行官优先级排序中，业务增长（growth）位于榜首。然而，调查发现随着实现简单可行的增长变得愈发困难，首席执行官目前正关注重塑与升级企业架构，其中就包括对数字化业务进行更深入的了解。

Gartner公司副总裁兼院士级分析师Mark Raskino先生表示：“尽管业务增长仍位于首席执行官优先级事项的首位，但就今年而言，在所有调查对象中，提及‘业务增长’的调查对象占比却出现大幅下降，从2017年的58%下降到了2018年的40%。然而，这并不表示首席执行官们对业务增长的关注度降低，而是表明他们将关注的重点转移到了如何实现业务增长方面。包括新战略、企业合作伙伴关系的建立以及并购等在内的企业层面问题的重要性迅速上升，位居优先级排序中的第二位。”

Gartner 2018年首席执行官与高管调查（Gartner 2018 CEO and Senior Business Executive Survey）于2017年第四季度展开，调查对象包括全球460位首席执行官与企业高管，调查涵盖业务问题以及技术规划的影响等方面。参与调查的460位领导者的所在企业年营业额共计超过5000万美元。

信息技术（IT）在优先级排序中依然靠前，居第三位。其中，首席执行官特别提到了数字化转型（见图一）。虽然劳动力问题（workforce）在2017年只排在第七位，但今年上升速度很快、位居第四。在所有调查对象中，将劳动力问题列为其优先级事项中前三位的首席执行官占比从16%上升至28%。当谈及限制企业业务增长的最主要的内部问题时，首席执行官均表示“是员工与人才的问题”。他们还表示，缺乏人才与劳动力的问题是实现数字化业务进程中最大的阻碍。

图一、2018年与2019年首席执行官首要业务优先级事项

来源：Gartner公司（2018年5月）

首席执行官认识到企业文化转变的必要性

在数字化转型中，企业文化转变（culture change）是一个很重要的方面。Gartner 2018年首席信息官调查表明，首席信息官认为企业文化转变是一个高优先级事项。但是，只有37%的首席执行官认为，在2020年需要做出重大或深度企业文化转变。然而，与无意开展数字化业务的企业相比，在想要实现数字化转型的企业中，认为需要转变文化的企业占比上升至42%。

Raskino先生指出：“这些调查结果表明，如果一家企业有数字化转型的计划，那么其认为需要做出企业文化转变的可能性就比较大。首席执行官想要实现的理想企业文化转变结果包括塑造一个更加积极、具有协作与创新能力、具有赋能员工以及客户至上的文化。首席执行官均对努力实现数字化转型与以科技为中心的企业文化持有高度评价。”

数字化业务对首席执行官很重要

当在调查中被问到“企业是否已经制定出推动业务更加数字化的管理计划或者转型计划”时，大多数（62%）调查对象回答了“是”。其中，54%的企业表明其数字化业务的目标就是转型；而46%的企业则认为，其数字化业务的目标是实现优化。

总的来说，首席执行官们使用“数字化”这一词语的频率逐渐上升。当被问及其企业优先级排序中的前五名时，至少有一次提及“数字化”这一词的调查对象占比从2012年的2.1%上升到了2018年的13.4%。其中，首席执行官对信息技术领域的持续投资意愿促使了这种对数字化业务态度的积极转变。61%的调查对象表示将在2018年增加其在信息技术领域的投资预算；32%表示其投资预算不会做出改变；而只有7%认为其投资预算将会降低。

更多的首席执行官将其企业定位为创新先驱

2018年首席执行官调查显示，将其企业定位为创新先驱（innovation pioneer）的调查对象占比高达41%（2013年为23%）；而将其企业定位为“快速跟随者”（fast follower）的调查对象占比37%。

Raskino表示：“首席信息官应该利用这种对数字化转型的看好情绪，鼓励其公司领导层对数字化业务变革做出‘无路可退’的承诺。然而，没有实际行动的数字化转型可能是一种危险的自我欺骗行为。首席执行官的承诺必须以真实客户价值、真实商业模式理论与实际经济情况等基本因素为基础。”

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