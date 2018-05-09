Gartner：区块链热度高但实际部署较少且面临挑战

Gartner的2018年CIO调查显示，只有1％的CIO称其组织内采用了某种形式的区块链，只有8％的CIO正在进行短期规划或者正在积极尝试区块链。

至顶网CIO与应用频道 05月09日 编译：Gartner的2018年CIO调查显示，只有1％的CIO称其组织内采用了某种形式的区块链，只有8％的CIO正在进行短期规划或者正在积极尝试区块链。此外，接受调查的CIO中有77％表示，他们的企业组织对区块链技术不感兴趣，或者没有进行调查或者开发方面的行动计划。

Gartner副总裁兼研究员David Furlonger说：“今年Gartner的CIO调查提供了围绕区块链采用和部署的炒作情况的事实证据（见图1）。这对于了解区块链是什么、今天区块链能做什么、未来如何变革企业、行业以及社会与社会，是至关重要的。”

Furlonger补充说，急于部署区块链可能会让组织面临严重的创新失败、投资浪费、轻率决策甚至拒绝那些改变游戏规则的技术等问题。

图1 - 全球区块链采用情况

资料来源：Gartner（2018年5月）

通往区块链的崎岖之路

短期规划投资区块链或者已经投资区块链的293名CIO中，有23％的CIO表示区块链需要最新的技能来实现任何技术上的实施，而18％的CIO认为区块链技能是最缺乏的。另外14％的CIO表示，区块链需要IT部门文化发生巨大变化，13％的CIO认为必须改变IT部门的结构才能实施区块链。

“对于CIO来说，挑战不仅仅在于找到并留住合格的工程师，还有要随着区块链的发展找到足够的资源来适应资源的增长。合格的工程师可能会持谨慎态度，这主要是由于区块链开发者社区历来的自由主义和独特本质。”

CIO们也意识到，区块链的实施将改变企业组织的运营模式和业务模式，他们表示在为满足这一要求做好准备的过程中面临挑战。“区块链技术需要我们从根本上了解安全、法律、价值交换、分散治理、流程和商业架构等方面。因此，这意味着传统业务线和组织孤岛无法在历史遗留的结构下继续运转。”

金融服务和保险公司走在前沿

从行业角度来看，电信、保险和金融服务行业的CIO比其他行业的CIO在参与区块链规划和试水方面更加积极一些。

金融服务和保险公司走在区块链领域前沿的同时，交通、政府和公用事业现在也加大参与力度，因为这些行业高度重视流程效率、供应链和物流方面的机会。对于电信公司而言，他们感兴趣是因为他们希望“拥有基础设施这条线”并抓住消费者支付方面的机会。

“区块链仍然处于Gartner技术成熟度曲线的期望膨胀期顶峰。不同行业参与者如何渡过幻灭低谷，这更多地取决于他们对区块链技术本身带来创新的接受度，”Furlonger说。

业务、治理和运营模式，设计和实施预数字化业务都需要时间进行重新设计。这是因为区块链的影响与经济有关。“虽然很多行业都表示对区块链有初步兴趣，但是他们是否会接受分散的、分布式的、标志性的网络，或者试图将区块链引入传统价值流和系统，这些仍有待观察，”Furlonger总结道。