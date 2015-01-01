Gartner预测2018年全球公有云收入将增长21.4%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元，涨幅高达21.4%。

至顶网CIO与应用频道 04月23日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元，涨幅高达21.4%。

云系统基础设施服务（基础设施即服务或IaaS）将成为该市场增长最快的领域，预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元（参见表一）。

Gartner预计，到2021年，排名前十位的供应商将占到IaaS市场近70%的份额，而2016年该数字为50%。

Gartner研究总监Sid Nag表示：“超大规模IaaS提供商正日益占据主导地位，这给终端用户和其它市场参与者带来了巨大的机遇和挑战。虽然IaaS提高了效率和成本效益，但各企业机构在IaaS提供商对客户和市场造成的未核实影响方面须持谨慎态度。针对多云普及的趋势，企业机构将日渐需要一种更为简单的方式在云提供商的IaaS产品间迁移工作负载、应用程序和数据，且不会蒙受任何损失。”

表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 云业务流程服务（BPaaS） 42.6 46.4 50.1 54.1 58.4 云应用基础设施服务（PaaS） 11.9 15.0 18.6 22.7 27.3 云应用服务（SaaS） 60.2 73.6 87.2 101.9 117.1 云管理与安全服务 8.7 10.5 12.3 14.1 16.1 云系统基础设施服务（IaaS） 30.0 40.8 52.9 67.4 83.5 市场总计 153.5 186.4 221.1 260.2 302.5

BPaaS=业务流程即服务；IaaS=基础设施即服务；PaaS=平台即服务；SaaS=软件即服务

注意：由于四舍五入，总数可能加起来不一致。

来源：Gartner（2018年4月）

软件即服务（SaaS）仍然是云市场中最大的细分业务，预计其收入将增长22.2%，在2018年达到736亿美元。Gartner预计，到2021年，SaaS将占到总应用软件支出的45%。

Nag先生表示：“在许多领域，SaaS已成为首选交付模式。现在，SaaS用户越来越需要更多专门的产品以交付特定的业务成果。”

在平台即服务（PaaS）类别中，增长最快的部分要属数据库平台即服务（dbPaaS），预计到2021年将达到近100亿美元。超大规模云提供商正在扩大面向dbPaaS的服务范围。

Nag认为：“虽然这些大型供应商各有千秋，并且客户对于它们将能满足当前及未来的需求而感到满意，但希望打破成规的企业机构会认为dbPaaS产品也是一种不错的选择。”

尽管公有云收入的强劲增长超过预期，但Gartner仍认为该增长率将自2018年开始逐步稳定，这反映出公有云服务将在更广泛的IT总支出中逐渐成为主流和成熟项目。

表二、2017年—2019年中国公有云服务支出预测（单位：百万人民币）

类别 2017 2018 2019 云应用服务（SaaS） 4,399 5,562 7,066 云应用基础设施服务（PaaS） 2,962 3,833 4,864 云系统基础设施服务（IaaS） 11,995 17,197 24,585 云业务流程服务（BPaaS） 728 810 899 云管理与安全服务 2,362 2,964 3,681 总计 22,446 30,366 41,095

来源：Gartner（2017年4月）

该预测不包括云广告。云广告已于2017年从Gartner的公有云服务预测中移除。