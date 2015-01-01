Gartner预测2018年全球公有云收入将增长21.4%

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至顶网CIO与应用频道 04月23日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增加至2018年的1864亿美元，涨幅高达21.4%。
云系统基础设施服务（基础设施即服务或IaaS）将成为该市场增长最快的领域，预计2018年将增长35.9%，达到408亿美元（参见表一）。
Gartner预计，到2021年，排名前十位的供应商将占到IaaS市场近70%的份额，而2016年该数字为50%。
Gartner研究总监Sid Nag表示：“超大规模IaaS提供商正日益占据主导地位，这给终端用户和其它市场参与者带来了巨大的机遇和挑战。虽然IaaS提高了效率和成本效益，但各企业机构在IaaS提供商对客户和市场造成的未核实影响方面须持谨慎态度。针对多云普及的趋势，企业机构将日渐需要一种更为简单的方式在云提供商的IaaS产品间迁移工作负载、应用程序和数据，且不会蒙受任何损失。”
表一、全球公有云服务收入预测（单位：十亿美元）
|
2017年
|
2018年
|
2019年
|
2020年
|
2021年
|
云业务流程服务（BPaaS）
|
42.6
|
46.4
|
50.1
|
54.1
|
58.4
|
云应用基础设施服务（PaaS）
|
11.9
|
15.0
|
18.6
|
22.7
|
27.3
|
云应用服务（SaaS）
|
60.2
|
73.6
|
87.2
|
101.9
|
117.1
|
云管理与安全服务
|
8.7
|
10.5
|
12.3
|
14.1
|
16.1
|
云系统基础设施服务（IaaS）
|
30.0
|
40.8
|
52.9
|
67.4
|
83.5
|
市场总计
|
153.5
|
186.4
|
221.1
|
260.2
|
302.5
BPaaS=业务流程即服务；IaaS=基础设施即服务；PaaS=平台即服务；SaaS=软件即服务
注意：由于四舍五入，总数可能加起来不一致。
来源：Gartner（2018年4月）
软件即服务（SaaS）仍然是云市场中最大的细分业务，预计其收入将增长22.2%，在2018年达到736亿美元。Gartner预计，到2021年，SaaS将占到总应用软件支出的45%。
Nag先生表示：“在许多领域，SaaS已成为首选交付模式。现在，SaaS用户越来越需要更多专门的产品以交付特定的业务成果。”
在平台即服务（PaaS）类别中，增长最快的部分要属数据库平台即服务（dbPaaS），预计到2021年将达到近100亿美元。超大规模云提供商正在扩大面向dbPaaS的服务范围。
Nag认为：“虽然这些大型供应商各有千秋，并且客户对于它们将能满足当前及未来的需求而感到满意，但希望打破成规的企业机构会认为dbPaaS产品也是一种不错的选择。”
尽管公有云收入的强劲增长超过预期，但Gartner仍认为该增长率将自2018年开始逐步稳定，这反映出公有云服务将在更广泛的IT总支出中逐渐成为主流和成熟项目。
表二、2017年—2019年中国公有云服务支出预测（单位：百万人民币）
|
类别
|
2017
|
2018
|
2019
|
云应用服务（SaaS）
|
4,399
|
5,562
|
7,066
|
云应用基础设施服务（PaaS）
|
2,962
|
3,833
|
4,864
|
云系统基础设施服务（IaaS）
|
11,995
|
17,197
|
24,585
|
云业务流程服务（BPaaS）
|
728
|
810
|
899
|
云管理与安全服务
|
2,362
|
2,964
|
3,681
|
总计
|
22,446
|
30,366
|
41,095
来源：Gartner（2017年4月）
该预测不包括云广告。云广告已于2017年从Gartner的公有云服务预测中移除。
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