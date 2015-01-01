Gartner预测2018年全球IT支出将增长6.2%

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，较2017年增加6.2%。

至顶网CIO与应用频道 04月16日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，较2017年增加6.2%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“尽管今年全球IT支出预计将增长6.2%，但实际上美元下跌导致货币随之贬值是此种强劲增长的主要原因。这是Gartner自2007年以来做出的最高年增长率预测，也是IT增长新周期的一个标志。全球IT支出正按照预期幅度保持增长，并与预期的全球经济增长保持一致。2018年至2019年，由于不确定的政治环境、《北美自由贸易协定》（the North American Free Trade Agreement）再磋商以及潜在贸易战，美元预计将会进一步贬值并持续波动。”

企业软件支出预计将在2018年出现最高增长，涨幅达11.1%（参见表一）。如无意外，软件业将继续借助数字化业务的转型而持续发展。2019年，应用软件支出预计将继续上涨，基础设施软件也将因为现代化项目的支撑而持续发展。

表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）

2017年支出 2017年增长率（%） 2018年支出 2018年增长率（%） 2019年支出 2019年增长率（%） 数据中心系统 181 6.3 188 3.7 190 1.1 企业软件 352 8.8 391 11.1 424 8.4 设备 663 5.1 706 6.6 715 1.3 IT服务 933 4.4 1,003 7.4 1,048 4.6 通讯服务 1,392 1.3 1,452 4.3 1,468 1.1 整体IT 3,521 3.8 3,740 6.2 3,846 2.8

来源：Gartner（2018年4月）

全球数据中心系统支出在2017年年底增长强劲，且将在2018年增长3.7%（低于2017年的6.3%增幅）。然而，长远来看此项支出仍存在挑战，尤其是在存储市场。2017年年底的增长势头主要由内存零部件短缺所驱动，价格上涨速度也远超此前预期。尽管此前Gartner预计零部件短缺的情况将会到2018年放缓，但从目前来看，这种短缺情况将持续全年，直到年底都难以得到缓解。

2018年，全球设备支出（包括个人电脑、平板电脑和手机）预计将保持增长，达到7060亿美元，较2017年增加6.6%。Lovelock先生表示：“设备市场继续呈现双重动态，一些用户推迟购买，而真正的买家则正在更高的平均价格点购买。因此，到2022年，终端用户的支出将比业务单元增长更快。然而，由于对Ultramobile（顶级机型）及Ultramobile（基本及实用型）的需求放缓，总的终端用户支出和出货量将低于此前预测。”

Gartner预测，中国在2018年对技术产品和服务的总支出将会增长6%，达2.64万亿人民币。

表二、中国IT支出预测（单位：百万元人民币）

中国 细分市场 2017年 2018年 2019年 终端用户支出总额 设备 961,231 1,031,300 1,056,242 数据中心系统 182,351 183,351 191,404 软件 64,793 73,010 82,227 IT服务 177,490 196,538 219,080 通信服务 1,105,353 1,157,800 1,197,020 终端用户支出总额 2,491,219 2,641,999 2,745,973

来源：Gartner（2018年4月）

Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套完整的市场规模数据库，并借此进行预测。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。