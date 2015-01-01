Gartner预测2018年全球IT支出将增长6.2%

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来源：至顶网CIO与应用频道 2018年4月16日
关键字： Gartner
至顶网CIO与应用频道 04月16日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，较2017年增加6.2%。
Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“尽管今年全球IT支出预计将增长6.2%，但实际上美元下跌导致货币随之贬值是此种强劲增长的主要原因。这是Gartner自2007年以来做出的最高年增长率预测，也是IT增长新周期的一个标志。全球IT支出正按照预期幅度保持增长，并与预期的全球经济增长保持一致。2018年至2019年，由于不确定的政治环境、《北美自由贸易协定》（the North American Free Trade Agreement）再磋商以及潜在贸易战，美元预计将会进一步贬值并持续波动。”
企业软件支出预计将在2018年出现最高增长，涨幅达11.1%（参见表一）。如无意外，软件业将继续借助数字化业务的转型而持续发展。2019年，应用软件支出预计将继续上涨，基础设施软件也将因为现代化项目的支撑而持续发展。
表一、全球IT支出预测（单位：十亿美元）
|
2017年支出
|
2017年增长率（%）
|
2018年支出
|
2018年增长率（%）
|
2019年支出
|
2019年增长率（%）
|
数据中心系统
|
181
|
6.3
|
188
|
3.7
|
190
|
1.1
|
企业软件
|
352
|
8.8
|
391
|
11.1
|
424
|
8.4
|
设备
|
663
|
5.1
|
706
|
6.6
|
715
|
1.3
|
IT服务
|
933
|
4.4
|
1,003
|
7.4
|
1,048
|
4.6
|
通讯服务
|
1,392
|
1.3
|
1,452
|
4.3
|
1,468
|
1.1
|
整体IT
|
3,521
|
3.8
|
3,740
|
6.2
|
3,846
|
2.8
来源：Gartner（2018年4月）
全球数据中心系统支出在2017年年底增长强劲，且将在2018年增长3.7%（低于2017年的6.3%增幅）。然而，长远来看此项支出仍存在挑战，尤其是在存储市场。2017年年底的增长势头主要由内存零部件短缺所驱动，价格上涨速度也远超此前预期。尽管此前Gartner预计零部件短缺的情况将会到2018年放缓，但从目前来看，这种短缺情况将持续全年，直到年底都难以得到缓解。
2018年，全球设备支出（包括个人电脑、平板电脑和手机）预计将保持增长，达到7060亿美元，较2017年增加6.6%。Lovelock先生表示：“设备市场继续呈现双重动态，一些用户推迟购买，而真正的买家则正在更高的平均价格点购买。因此，到2022年，终端用户的支出将比业务单元增长更快。然而，由于对Ultramobile（顶级机型）及Ultramobile（基本及实用型）的需求放缓，总的终端用户支出和出货量将低于此前预测。”
Gartner预测，中国在2018年对技术产品和服务的总支出将会增长6%，达2.64万亿人民币。
表二、中国IT支出预测（单位：百万元人民币）
|
中国
|
细分市场
|
2017年
|
2018年
|
2019年
|
终端用户支出总额
|
设备
|
961,231
|
1,031,300
|
1,056,242
|
数据中心系统
|
182,351
|
183,351
|
191,404
|
软件
|
64,793
|
73,010
|
82,227
|
IT服务
|
177,490
|
196,538
|
219,080
|
通信服务
|
1,105,353
|
1,157,800
|
1,197,020
|
终端用户支出总额
|
2,491,219
|
2,641,999
|
2,745,973
来源：Gartner（2018年4月）
Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套完整的市场规模数据库，并借此进行预测。
Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。
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