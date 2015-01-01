新一轮科技和产业革命为电子信息产业带来“换道超车”契机

2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。

至顶网CIO与应用频道 04月11日 新闻消息：2017年规模以上电子信息制造业收入超过13万亿元，软件和信息技术服务业收入突破5万亿元，行业整体规模超过18万亿元。

中国电子信息产业保持着快速发展的态势，而且创新能力显著提升。在第六届中国电子信息博览会开幕式上，工业和信息化部部长苗圩表示，我国第一条6代柔性AMOLED生产线实现量产，多家企业推出人工智能芯片，一批关键电子装备在智能制造等领域实现了普及应用，电子信息产业与其他领域的产业融合、技术融合、市场融合进一步加速和深化。

十九大报告指出，我国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段。这为我们在新时代推动电子信息产业发展指明了新方向、提出了新要求。

第一，激活一个活力。即激活创新作为发展第一动力的引领作用，在重点领域布局电子信息制造业创新中心，牵引重构电子信息产业创新体系，补齐基础领域短板，抢占前沿领域制高点，加快创新成果产业化，为产业升级提供坚实支撑。

第二，面向两类需求。既要面向人民群众消费升级的需求，引导消费电子产品智能化、高端化发展，加快拓展超高清视频、智慧健康养老等新兴领域，提高产业供给质量，扩大升级信息消费；又要面向制造强国和网络强国建设需求，强化产业技术支撑能力，深化互联网、大数据和人工智能与制造业的深度融合，培育壮大数字经济。

第三，用好三大抓手。一是用好智能制造这个抓手，促进产业结构升级，提升发展效率和发展质量；二是用好世界级先进制造业集群培育抓手，引导产业资源集聚和各地区产业特色化、高端化发展，促进我国电子信息产业迈向全球价值链中高端；三是用好“一带一路”抓手，创新对外交流与产业合作模式，拓展电子信息领域发展新空间，推动形成电子信息领域全面开放新格局。

汤森路透《2017全球创新报告》对全球12大重点技术领域的论文、专利等创新成果进行了统计，信息技术、半导体、通信三个领域在所有领域全部创新成果中的占比高达52%。

“电子信息产业的技术创新主要在单一领域和单一企业内部萌发拓展。”工业和信息化部党组成员、副部长罗文指出，人工智能、超高清视频、5G等成为电子信息产业创新发展的主要引领。尤其是人工智能能够显著丰富电子信息产品和服务形态，提升高端产品供给水平，开辟出规模巨大的新市场。

新一轮科技和产业革命为我国电子信息产业带来“换道超车”的契机。主要体现在三个方面。

一是产业格局重构机遇。每一轮技术变革都蕴含着重大发展机遇，抓得住、用得好，就可以实现产业的跨越甚至赶超。上世纪七八十年代，日本凭借发展大规模集成电路，在电子信息产业上大幅拉近与美国的差距；本世纪初，韩国、中国台湾抓住“显示革命”的机遇，通过大力发展TFT-LCD，在显示器件领域迅速崛起。当前，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国打破长期以来因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端。

二是市场迭代机遇。市场需求是产业发展的核心动力。随着收入水平的提升，我国人民群众的消费升级步伐显著加快，新的市场不断孕育生成。我国电子信息产业如能抓住这一机遇，充分发挥好大国大市场优势，注重技术迭代创新，加强质量品牌建设，提升营销服务水平，不断推出具有市场号召力的新产品，就能够在未来的产业竞争中抢占先机。

三是路径依赖突破机遇。长期以来，我国电子信息产业走的是跟随发展的路子，主要依靠“借鉴”“学习”“模仿”发达国家领先企业的主流产品来参与市场竞争。新一轮科技和产业革命条件下，商业模式创新的地位大大提升，为我们探索新的发展路径提供了可能。比如，手机和彩电企业可以不再仅仅依靠卖硬件来获取收入，还可以通过“终端+内容+服务”的模式快速提升企业规模和经营效益。这方面，苹果公司就是一个成功的案例。如果我们的企业都能在商业模式上闯出新路，我们就有可能破除跟随发展造成的既有路径依赖，赢得发展主动权。

未来在推动电子信息产业发展上要抓好四项重点工作，第一，加快建设电子信息制造业创新中心；第二，着力打造世界级电子信息产业集群；第三，推动电子信息重点领域突破发展；第四，进一步深化对外开放合作。