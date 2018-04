Gartner：Facebook隐私问题将刺激区块链广告技术普及

至顶网CIO与应用频道 04月04日 北京消息:近期,Facebook与剑桥分析(Cambridge Analytica)的隐私泄露风波不禁让所有Facebook用户以及使用个人数据发布广告的各大互联网公司不寒而栗。

毕竟,广告收入是支撑这些企业的经济命脉,它们没有广告收入就无法生存和发展。Facebook和Google一直主导着数字广告市场。2017年,这两家公司的数字广告收入共计约1130亿美元,而紧随其后的四家竞争对手的2017年广告收入不足110亿美元。

在隐私泄露的严峻背景下,令人欣慰的一点是市场对更智能、更优化、更分散的数字广告业务模式敞开了大门。在这种模式中,用户不仅真正拥有自己的数据,还可以控制数据使用的地点和方式。用户本人将对这些数据的使用收费——而非Google或Facebook,或任何其它中间人。

现在,欢迎来到基于区块链的广告平台!Gartner已经发布了一份名为《市场洞察:如何利用基于区块链的突破性广告平台实现GDPR合规性》(Market Insight: How to Capitalize on Disruptive Blockchain-Based Advertising Platforms That Enable GDPR Compliance)的研究报告。目前,这类新平台虽在开发中,但部分功能现已在Brave Attention Token平台的测试版中实施,具体请参阅Basic Attention Token。Gartner预计该生态系统将吸引更多企业参与其中。

理论上,该新模式的工作原理如下: