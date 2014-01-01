感受苏宁速度 “苏宁极物”&“苏宁无人店2.0”

3月23日，在南京最繁华的新街口地段有一家“苏宁极物”开业了，这是在无人店之后又一次新的尝试。苏宁极物分为两层，一层展示了家居、3C、生活电器等多个类目中的新奇产品；二层苏鲜生海鲜餐厅，提供海鲜、寿司、铁板烧打造高端餐饮。

至顶网CIO与应用频道 04月03日 北京消息：3月23日，在南京最繁华的新街口地段有一家“苏宁极物”开业了，这是在无人店之后又一次新的尝试。

不同于无人店的单一属性，这是一家集衣食住行一体的新零售概念打造的店面，其占地400平米，SKU达到300，一天营业额达到35万，其中家居单品单品一般在200元，占极物店三分之一营业额。

苏宁极物

苏宁极物分为两层，一层展示了家居、3C、生活电器等多个类目中的新奇产品；二层苏鲜生海鲜餐厅，提供海鲜、寿司、铁板烧打造高端餐饮。

苏宁极物定位泛生活体验，针对年轻消费者提供个性化服务，现场既可以选择自由浏览闲逛、通过pad、摘机等科技技术了解产品性能、卖点，也可通过咨询现场体验师获得专业的产品知识讲解。

支付与取货方面选择自助浏览的消费者可通过扫码支付、自助取货快捷取货。对于一些需求频次较高、快捷支付需求强的商品消费者可通过24小时无人店由智能化机械臂进行取货。

当然极物店内还有很多互动大屏，包括颜值机、新人红包、订单红包、砍神券等。

在店面的一侧，还有一个无人水吧，在终端上下单后，机械臂会自动进行制作。这些都是智慧零售与购物的场景融合展现，与消费者产生更多互动的同时让店面更具趣味性和人情味。

同样在苏宁生活广场内还有一家苏宁体育Biu店，这是苏宁的第6加无人店，也是首次采用第二代苏宁Biu点技术搭建，这个这个占地面积240平方米，涵盖了体验、零售、游戏等多种业态。

苏宁体育Biu店2.0

和之前的苏宁体育Biu店不同的是，无人店2.0拆掉了进门的闸口，顾客的体验门槛变得更低，而不是先要下载App“绑脸”进店，当然之前已经绑过脸的用户在进店时摄像头就会自动捕捉并显示。

拿起商品靠近附近的显示屏，显示屏会自动感应并显示产品的详细信息，实现所见即所知，信息甚至整合了苏宁易购的线上数据，用户留言也可以轻松查看。

当用户拿着衣服靠近店内的智能试衣镜时，“魔镜”屏幕画面则迅速切换显示相关商品详情；在智能试衣间，你可以点击镜面切换室内、户外、夜跑等不同场景画面，改变试衣间光线效果，查看相应场景下的试穿效果。

同时可记录运动数据的智能跑步机区域，通过语音控制、大屏场景互动等手段打造乐跑体验；篮球体感类游戏区，用户还可以通过投篮或弹跳类体感游戏融入到购物场景中。

苏宁无人店2.0围绕着场景化购物体验、智能化精准互动和个性化增值服务三方面为用户提供服务。

像这样的创意店，苏宁还有很多规划。从去年十一期间苏宁提出2018年新开门店5000家，到12月19日启动大开发战略，提出“未来三年将互联网门店拓展到2万家、落地2000多万平方商业实体”。

这就是我们说的苏宁速度，苏宁易购O2O平台总经理许宏平说，新零售要回归到经营的本质，一方面提供更优质的用户体验，一方面提供更优质的商品，最后是将供应链、品牌商等合作上的效率提升，当然这些都离不开技术的帮助。

苏宁易购O2O平台总经理许宏平

近期，智慧零售实践者峰会上苏宁还发布了技术星象图，消费者为太阳，苏宁为行星。以消费者为中心，苏宁始终围绕消费者旋转，根据距离消费者的远近，打造苏宁业态。

距离消费者不到1米的地方，有苏宁易购主站平台；搭载了语音识别、交互技术、物联网技术的苏宁小Biu音响则作为入口，链接了用户10米范围的智能家居设备，形成了用户10米内的服务；距离消费者大概500米的地方，写字楼内部、酒店内部、大型Shopping Mall 内部等，苏宁利用重力感应、人脸识别、机器人技术布局了无人货架、智能货架、巡游机器人；离消费者约3公里的地方，苏宁则布局了无人店Biu、苏宁极物店、苏宁小店、苏宁易购精选店、苏宁易购直营店等；而在3公里外，苏宁生活广场、苏宁云店、苏宁影城，可让消费者在苏宁3公里外的店内玩上一整天，体验智慧零售玩到极致。