苏宁无人店 创造一种简单方便的购物环境

8月28日，苏宁全国首家无人店“苏宁体育Biu”在南京苏宁生活广场开业，店面将近50平米。一个小故事是已经装修完成的苏宁无人店又推翻重新装修，变得更加开放式，而不是一个封闭的盒子。

至顶网CIO与应用频道 09月01日 南京消息（文/王聪彬）：无人店这一新鲜的概念在2016年12月5日首次由亚马逊提出，Amazon Go颠覆了传统的便利店、超市的运营模式，使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术，彻底跳过传统收银结帐的过程。

在零售领域无人店可以说一时无两，在中国各种无人店纷纷落地开花，非传统零售战队的淘咖啡、盒马生鲜、缤果盒子、Take GO，传统零售商战队的沃尔玛自主杂货售货亭、居然之家无人便利店EAT BOX、天虹无人便利店Well Go。

8月28日，苏宁全国首家无人店“苏宁体育Biu”在南京苏宁生活广场开业，店面将近50平米。一个小故事是已经装修完成的苏宁无人店又推翻重新装修，变得更加开放式，而不是一个封闭的盒子。

苏宁全无人店“苏宁体育Biu”

苏宁云商IT总部执行副总裁、苏宁技术研究院院长向江旭说，选择体育是差异化为之，而且体育也是苏宁一个重要的业态。到2017年四季度，苏宁预计将在北京、上海、成都开业3家无人店，涉及食品、快消品类，苏宁目标是创造一个简单方便的购物环境，成为您身边的苏宁。

真正无人店还有一定距离

无人店是指商店内所有或部分经营流程无人工干预，这也就意味店内不在需要导购、收银、安保等。店内员工可以将更多的精力投入到经营中，消费者也可以得到更加智能化的服务。

无人店是一个零售行业都在研究课题，但无人店和无人店还有一些差异，主要体现在智能化和无人化水平上。

苏宁技术研究院根据市面上不同形态的无人店展开调研和分析，在进行了深入研究后，也率先在行业提出了无人店分级系统。

苏宁无人店分级系统根据无人店智能化程度，归为非智能、半智能以及全智能三大类，并设置了从Level 0-Level 4五个等级。其中第一级Level 0是非智能，即传统的有人店，而无人店根据智能化程度不同，分为Level 1-4这四个阶段。

苏宁的无人店可以归为Level2，苏宁无人店是一个易于快速推广复制的方案，成本更低、商业化程度更高。

苏宁拥有线下实体门店，在无人店的选址上是否可以直接从现有门店开辟出一个区域？“这也是苏宁的优势所在，当然无人店并不是要取代实体店，而是通过AI技术改善现有商业业态。”向江旭认为，新技术的实施需要时间的验证和不断改善，在追求增量的同时，追求改变存量。

苏宁无人店的“刷脸”购物体验

无人店在技术上已经形成了三大流派，基于视觉识别、基于RFID、基于二维码。苏宁无人店综合了视觉识别、RFID、大数据等技术，通过自主研发和第三方参与共同实现。

进店前用户需要下载苏宁金融App进行“绑脸”操作，在进入店铺时苏宁无人店不同于Amazon Go和淘咖啡的扫码操作，而是“刷脸”进店，消费者无需在手机上做任何操作。

下载苏宁金融App进行绑脸

刷脸进店

在店铺内互动大屏上的摄像头可以实时捕捉人脸，连接到苏宁大数据进行用户数据匹配，推荐出用户可能喜欢的两款商品。

互动大屏推荐

在结账环节用户无需扫码，实现无感知结账，用户进入收款闸机区域摄像头进行人脸识别，之后通过RFID识别所购商品，匹配到用户账户直接在苏宁金融账户进行扣款，完成购物出店。

出门刷脸结账

未来的无人店还会更加智能，像消费者拿起一款商品时，货架侧的大屏会显示该商品的信息，比如生产日期、产地、数量、价格等，同时屏幕还会出现该用户喜爱的其他商品。

无人店面积都相对较小，主要是为了控制商品的SKU（库存量单位），目前店内最多只需要配备两个货员，大大降低人力成本。

大数据实现的零售全流程提升

从消费者进入无人店，苏宁大数据就已经开始分析为你提供专属服务。苏宁拥有近6000名研发人员，以及线上积累的海量数据，使得苏宁的多业态线下门店早已不是传统门店。

其实苏宁一直在进行从传统线下零售和线上互联网零售的融合，不仅面对消费者的消费体验改善，苏宁还在经营上提出精准推荐。

在早期苏宁门店累计了大量的经验，通过大数据分析苏宁可以知道什么地方选址人流量、销售量最好，什么商品最适合哪家门店等等。

同时门店还可以进行客流分析，并应用在各种门店业态。其可以计算每天进出门店的客流人数，最终产生销售，并快速计算出销售转化率；可以精确到消费者的整个活动轨迹，用户在哪个柜台逗留的时间最长，哪些商品被拿起的次数最多，并可依此绘制出专柜/区域的热力图、用户店内活动热力图，甚至是到店新老会员的占比。