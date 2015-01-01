敏捷项目管理：顺利向敏捷转型的16个技巧

转向敏捷项目管理可以大大提高项目的成功前景。这种方法利用较短的开发周期，在开发产品或服务期间提供持续的改进，这种方法由于其高度协作和高效的流程，正在被用于多个行业中。

至顶网CIO与应用频道 03月27日 编译：转向敏捷项目管理可以大大提高项目的成功前景。这种方法利用较短的开发周期，在开发产品或服务期间提供持续的改进，这种方法由于其高度协作和高效的流程，正在被用于多个行业中。

可是，一旦你的组织权衡了各种选择并决定转向敏捷的话，你应该如何确保平稳过渡，从而使让业务和客户都从中受益呢？下面有一些技巧和策略可以帮助你踏上敏捷之旅，极大地提高转型到敏捷的几率。

确定并记录你的业务目标

在转向使用新的项目管理方法之前，重要的一点是要确定并记录你的业务目标，确定如何切换到采用新方法并且更好地实现这些目标。业务分析可确保你的业务所采用的方法能够有效地帮助实现公司的目标。在使用什么方法以及这些方法如何帮助项目团队实现业务目标之间，应该有明确的界限。

分析你的公司结构和文化

并非每个组织都可以从敏捷方法中受益，因此重要的是，要绘制出你的公司层次结构，以更好地了解你是否有能力支持向敏捷的切换。首先确定你是否具备履行敏捷开发承诺所需的人才，以及可支持敏捷实践的层次结构。

另一个重要因素是你的企业文化。你目前的企业文化是否支持敏捷的方法？这可能成为转型中最大的障碍之一。如果你的企业在很长一段时间内一直使用瀑布式项目执行方法，那么很多部门可能不愿意切换到敏捷。你需要在公司文化上支持这种转型。在这过程中，变革管理专家和清晰频繁的沟通交流平台可以起到一定的帮助作用。

分析对客户的影响

如果切换项目管理方法会对客户产生不利的影响，那么这就是不值得进行的。因此，你需要确定客户的需求和目标，确定敏捷性是否以及如何帮助你的项目团队更好地满足客户的需求。要做到这一点，你需要回答以下几个问题：

1、转向敏捷的切换将如何改善客户体验？

2、转向敏捷是否会产生更高的质量和更好的交付成果？

3、敏捷能帮助你的团队和客户之间建立更好的协作吗？

盘点所有可用资源

确定并记录所有可用的项目资源。确定你的公司是否具备实现敏捷所需的人才和技能。确定那些可以成功支持切换到敏捷的技术和供应商。如果没有适当的人员和技术，转向敏捷是不太可能产生预期效益的。

确定转向敏捷将会给流程带来怎样的改变

一旦你确定了业务目标、层次结构和公司文化、利益相关方需求、以及资源，那么就是时候详细说明你的团队将如何从当前的方法转变为敏捷方法，以及这会给你的内部流程带来怎样的影响。请记住，从一开始整个项目都要充分利用变更管理专家的知识和专业知识。

对比你现有的项目管理策略和执行

对当前的项目管理方法和敏捷项目管理进行比较。确定可能的风险点，分析项目团队在转向敏捷方法过程中应对可能出现的问题时的准备状态。

构建商业案例并从关键利益相关方获得投入

既然你已经了解了业务、项目和客户利益，以及围绕切换到敏捷方法的风险，那么你需要构建一个业务案例，以确保其他利益相关者也能给出一些输入和反馈。如果没有来自关键利益相关方的足够信息，你就会忽略那些认可切换到敏捷方法的宝贵意见。

记录过渡计划并征求反馈意见

一旦开始实施敏捷化，就要制定全面的项目管理计划，并在继续执行之前再次从主要利益相关方（包括职能领域）获得反馈意见。这让主要参与者有机会提供更多意见反馈，而这些意见反馈会对敏捷化何时以及如何发生产生影响，并为赞助方和利益相关者提供更大的保证，保证敏捷化将会取得成功。

从一开始就让变更管理专家参与其中

切换到一种新方法往往是一个很重要的步骤，会影响到人员、流程以及技术使用的方式。在这个过程中，确保让变更管理专家参与其中，帮助你确定需要做怎么的变更，如何在不发生重大问题的情况下更好地处理变更管理问题。

利用那些有迁移到敏捷方法的公司或专家的经验

在切换到敏捷项目管理之前，与其他专业人士讨论他们的经验，这可能是一个很好的主意。这可以让你避免很多挫折，减少在此过程中犯下代价很高的错误的几率。

组建一个跨职能的项目团队

确保在做出这样的重大转变时，来自各个功能领域的专家和关键利益相关者都参与其中。他们的输入和反馈对于获得认可以及避免不可预见的问题是十分必要的。

在全力投入之前先试点几个不同的项目

你可以考虑先试水一两个项目。这让你有机会在完全切换之前，看到团队是否已做好了使用敏捷方法执行项目的充分准备。这将有助于你在完全过渡之前进行做任何必要的调整。

获得有关事情进展的反馈

从项目团队、职能团体和其他利益相关者那里获得反馈意见，以确定事情的进展，并确定敏捷方法是否是未来其他项目的正确方法，这些都很重要。

重新审视技术和流程

在切换到到一种新方法的时候，重新审视当前的技术和流程以确定必要的变更，并让变更管理专家参与其中，确保不会漏掉任何事情。这两个方面都会影响你执行项目的方式，反之亦然。切换到使用新方法，需要你重新审视目前使用的技术，以及调整现有流程。

自上而下让所有人都参与其中

一旦你确定了切换到敏捷方法将适用于你的公司和项目，从主要利益相关方那里获得了反馈，让变更管理专家参与其中，利用敏捷方法试水了一两个项目，并收到了有关结果的反馈，进行了必要的调整，那么现在是时候在完全切换到敏捷之前自上而下让所有人都参与其中了。

向敏捷转型！

假设一切都顺利，向敏捷转型的决策已经敲定，并且每个人都知晓，那么就是时候将敏捷项全面转向敏捷项目管理了。为了保证整个转型得到认可，频繁和透明的沟通机制是确保转型顺利的关键，此外还要确保所有利益相关方始终掌握最新的进展情况。