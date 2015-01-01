中国首席信息官在2018年的角色转变

每年，Gartner都会对全球的首席信息官（CIO）开展调研，以了解他们的工作重点、商业机会和潜在威胁。今年，Gartner对来自98个国家的3160名首席信息官进行了调研，本次调研的企业收入或公共部门预算总计达13万亿美元、信息技术支出达2770亿美元。

至顶网CIO与应用频道 03月19日 北京消息：每年，Gartner都会对全球的首席信息官（CIO）开展调研，以了解他们的工作重点、商业机会和潜在威胁。今年，Gartner对来自98个国家的3160名首席信息官进行了调研，本次调研的企业收入或公共部门预算总计达13万亿美元、信息技术支出达2770亿美元。

除了全球首席信息官报告外，我们还发布了一份关于中国首席信息官的特别报告。该报告涵盖了69份来自中国首席信息官的反馈以及来自Gartner高管合伙人与中国首席信息官沟通所得的信息。按照各自报告的IT及公司业绩，受调研者被划分为以下三种类型：

Ÿ 优秀者（top performers）：对下列问题的自我评分为6或7分（满分7分）：“贵公司在战略规划中的数字化应用方面效率如何？”对下列问题的回答为“扩展”或“收获”（两个最高类型）：“哪种类型最能说明贵公司数字化项目所处的阶段？”

Ÿ 合格者（typical performers）：对以上两个问题的自我评分高于落后者，但不足以列入优秀者行列。

Ÿ 落后者（trailing performers）：对下列问题的自我评分为1或2分（满分7分）：“贵公司在战略规划中的数字化应用方面效率如何？”对下列问题的回答为“无”或“期待中”（两种最低类型）：“哪种类型最能说明贵公司数字化项目所处的阶段？”

在对中国与全球总体调研结果进行比较之后，我们发现首席信息官的角色正在从致力于控制成本和精简流程的服务型高管转变为着重于挖掘数据、拉动收入和扩展数字化业务的业务型高管。中国的首席信息官在胜任这个全新角色方面正面临着巨大挑战。

数字化业务扩展推动首席信息官职责的转变

中国企业的业务重点是通过全球化实现业务增长，但此项事宜未进入全球总体合格者的前十大工作目标中，仅排在全球总体优秀者工作目标中的第十位。数字化业务/数字化转型（digital business/digital transformation）问题反映的排名情况正好相反：在中国企业中排名第八，但在全球总体优秀者中排名第一、总体合格者中排第二。

随着数字化业务进程不断推动数字收入的提升，中国企业在全球化中获得的商业机会高于全球总体合格者。

中国的GDP增幅正在放缓，而IT预算增幅也呈相同趋势。但是，中国的首席信息官仍预计其2018年的IT预算平均增幅将达5.6%，高于优秀者及合格者。

尽管中国的IT平均预算在增加，但正如全球同行一样，95%的中国首席信息官预计网络安全威胁将与日俱增并对其所在的企业机构产生影响。首席信息官需要确保预算可以被合理分配以便用来打造一系列可持续的控制举措，平衡他们保障业务与运营业务的需求。中国的首席信息官还应认识到并采取措施来处理最近颁布的《中华人民共和国网络安全法》所产生的影响。

未来的经济增长将今非昔比

中国的首席信息官正在从数字化实验（digital experimentation）转向数字化扩展（digital scaling），逐渐推进数字化的成熟（digital maturity）进程，并通过这种方式支持推动外向型全球化。中国的这一转变速度略高于全球同行。71%的中国企业处于起步阶段，而全球总体比例为83%。但更重要的是，29%的中国企业处于扩展或收获阶段，而全球总体比例为17%。

中国的首席信息官在扩展阶段面临的障碍与全球首席信息官调研结果有所不同。对于中国首席信息官和全球总体受调研者而言，文化都是扩展数字化项目最大的障碍。但除此之外，还存在其它显著差异。特别是对于多数中国首席信息官而言，第二大最常见的障碍是人才（talent），而非资源（resources）。由于阿里巴巴或腾讯等大型互联网企业需要并吸引了大量人才，因此对于中国的首席信息官而言，找到并获取资源比获得顶级人才更容易。

首席信息官预计其工作职责将发生变化

根据调研结果，所有中国首席信息官均预计他们的工作会发生变化。41%的人预计将更多地关注分析/数据（analytics/data）领域，而31%的人预计将更多以业务为导向（more business oriented）。

首席信息官已经开始承担超越传统IT的新职责。超过一半的“优秀者”首席信息官已经承担起首席数字官（CDO）或领导创新的工作。43%的中国首席信息官正在担负首席数字官的职能，与合格者的该比例相匹配（42%）；但低于三分之一的人正在领导创新工作，而合格者的该比例为39%。这些非IT职责为首席信息官带来了更多的业务目标。

首席信息官和高管之间的关系在不断变化

首席信息官的全新职责正在从专注于管理IT部门转变为担任决策高管。大体上说，首席信息官在高管领导工作上花费的时间均有所增加。在2014年，中国首席信息官平均每月花费56个小时和业务领导一起工作。而现在，他们已将这一时间增至每月68个小时或每周两天。分配更多时间和业务领导一起工作，表明首席信息官越来越多地投身构建与业务的关系。

65%的中国首席信息官表示，他们是其所属企业机构内高管管理团队的正式成员，这与合格者的比例相匹配。另一方面，向首席执行官报告工作的中国首席信息官的比例甚至高于“优秀者”首席信息官。上述高管领导工作的增加，可能会涉及此类关系以及实现这些关系的举措。

IT组织已为变革做好准备

与“优秀者”一样，中国的首席信息官已经建立起独立的数字化团队来扩大其数字化业务和转型工作。调研中独立的中国团队比例介于优秀者与合格者之间。37%的数字化团队通常向首席信息官报告工作。因此，中国首席信息官可能会对数字化团队实施管理控制，从而使他们能够用自己的资源推动数字化进程。相比之下，他们的全球同行往往必须通过对自己报告层级以外的团队施加影响来进行管理。

直接向首席执行官报告工作的中国数字化团队比例要小得多。相反，中国团队中的剩余四分之一仅仅是IT组织内部的IT专业团队，与“落后者”的比例相当。这表明更多的中国企业正在使用传统的IT方式来处理数字化业务项目。

再度平衡技术组合

为了引进新的差异化技术，首席信息官正在对其技术组合进行调整。商业智能/分析（BI/analytics）作为最常被提及的能给企业带来差异化竞争优势的技术，在中国和“合格者”首席信息官2018年计划投入新资金的技术中排名第一。云服务/解决方案（cloud services/solutions）尽管在差异化重要性方面排名较低，但在投入新资金支持方面，仍排在第二位。这进一步反映了数字化业务促使从传统内部部署向云服务的转变。中国首席信息官认识到云服务的重要性且已投入资金，并为其它差异化技术留下额外资金。

中国的首席信息官将继续依托全新技术组合、团队结构等手段，支持向数字化业务的改变，他们仍需关注和调研下一轮新技术。