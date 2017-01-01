提高IT绩效又不打消士气的10种方法

IT部门的低迷也会限制企业满足不断变化的市场需求的能力，延长开发和发布新产品和服务所需的时间，最终会降低客户满意度。

至顶网CIO与应用频道 02月23日 编译：每个IT领导者都寻求更快、更高效的部门绩效。毕竟，当IT表现不佳时，会影响业务运营并扼杀创新。

IT部门的低迷也会限制企业满足不断变化的市场需求的能力，延长开发和发布新产品和服务所需的时间，最终会降低客户满意度。

所幸的是，提高绩效不一定要以打消员工士气为代价。事实上，积极主动的团队成员可以在刺激IT部门采取行动中扮演主要角色。全球IT和服务提供商Insight的首席信息官Mike Guggemos建议说：“如果你想提高IT绩效的话，你要参与其中。如果不参与其中的话，很少能做出好的决策。”

下面就让我们来看看如何引导你的部门步入IT的快车道。

1、沟通目标

让IT团队成员一无所知会打消团队士气。“重要的是，您要向每位员工传达业务状态、以及他们正在做的工作将如何促进公司整体目标的实现，”用户界面工具包提供商Skuid首席技术官Mike Duensing说。“他们需要感觉到他们在公司的成功中是发挥作用的。”

只要以坦诚的态度，IT领导者就可以开始激励团队成员了。Guggemos解释说，许多IT领导者在团队面前展示各种类比和表格，而他们真正需要做的是解释公司正在发生什么，并清楚地表明项目的重要性。“并说明这个行动与目标和战略是如何关联的。”

至少每个季度制定一次个人目标，然后一对一进行评估，这一点也很重要。“为了确保你的团队成员不断提高和参与，这些目标应该包括培训和其他方式来发展技能——技术和/或业务，”Duensing建议。

2、为员工提供他们成功所需的工具

为IT员工配备不适当的和/或过时的软件和设备，这将导致绩效下降。这会迫使团队成员在单调的、轻松自动化的任务上浪费时间，这也不利于长期成功。

Kastling Group是一家位于弗吉尼亚州阿灵顿的IT战略和咨询公司，该公司首席运营官David R. Lee指出：“自动化工具——如连续部署工具——有助于防止工作人员重复执行任务。”他建议IT领导考虑使用Jenkins、Bamboo和Team City等工具。

Guggemos指出，IT运营自动化从未如此简单。“今天你有很多种可以使用的监测和测量工具，有数百种之多！关键的是，过去五年开发的大多数现代技术都具有可用于监测、管理和在某些情况下进行自我修正的功能。”

3、密切关注绩效水平

关键绩效指标（KPI）对于监控整体IT绩效至关重要。然而，许多IT部门却把重点放在错误的指标上。企业IT监管咨询公司Escoute Consulting的总裁Mark Thomas表示：“选择对业务重要、而不仅仅对IT重要的绩效指标。”

Thomas倾向于和整体企业目标以及利益相关者需求相关的关键成功因素。他认为这种方法可以确保测量工具密切关注收集、分析、报告和响应特定的关键特征。“很多这些KPI还可以用作关键风险指标（KRI），可以提醒IT管理人员关注新的风险，这些风险可能会对满足利益相关方需求产生负面的影响，”Thomas指出。

4、关注你的团队是否有倦怠的迹象

努力工作是很好的，但过度的工作会引发挫折、失误和生产力下降。Lee认为，最好的方法是解决倦怠问题，确保这种情况永远不会发生。“为了防止员工倦怠，每个员工的日程安排中都需要相对轻松的几周时间。在这期间，为小小的胜利庆祝也是有帮助作用的。”

Citrix公司威胁与技术转型高级总监Mike Orosz更进了一步。“与同事一起散步，一起吃午饭，停下来休息一下，”他建议道。“这些简单的休息可以促进更密切的团队协作环境，对绩效产生积极的影响。”

现实来看，充分开发的项目计划和时间表，也在防止员工倦怠方面发挥着重要作用。 Guggemos解释说：“很多时候团队经常都遇到短时间通知、没有预算和无法预测的项目，没有考虑到他们现有投资中要实现的目标。这可能是IT领导者面临的最大的失败之一——并且始终都在发生。”

5、在追求绩效目标时保持员工的参与和满意度

IT管​​理的最大秘诀之一，就是放弃目标级联的艺术。 “这项技术并不新鲜，但是在监管和管理组织绩效方面是一个关键原则，”Thomas指出。

目标级联，是将来自一个组织层面的目标解构和转译到另一个组织层面的方法。经理的任务是定义他或她的团队成员可以将成果提升到新水平所做的贡献。“这使得每个人都能够认识到目标实现的价值以及他们的贡献如何影响收益实现，”Thomas指出。

6、抵挡微观管理的诱惑

像有孩子在学习骑自行车的父母一样，许多IT领导者几乎不可能“放开车座”，让他们的团队在学习自我管理和被赋予权力的时候跌跌撞撞。

“IT领导者会说他们愿意授权，但第一次出现问题时，他们会抓住缰绳并回到他们的微观管理方式，”Project Management Essentials的创始人之一Alan Zucker解释道，该公司提供项目管理和敏捷软件开发服务。“这是一个普遍的反应，但如果他们想创造一种新的文化，他们必须展示他们适应变化的能力。”

“基本面很重要，”Guggemos补充道。“领导和管理团队必须参与到这些项目中，但他们以能够被轻松接受的方式做到这一点，至关重要。”

7、鼓励员工扩大和深化他们的知识

一位成功的IT领导者会通过提供技能提升机会来激励员工。“为团队成员提供参加会议和专业活动的机会，不仅会让他们接触到新的想法和技术，而且会打破常规，最终提高士气，”Orosz解释说。

8、考虑新的方式和方法

Sungard Availability Services公司首席信息官Chris Fielding指出，对IT绩效最大的推动力是敏捷方法和DevOps，这有助于将业务团队和IT团队紧密联系在一起。“这使得业务团队在交付团队的优先级和方向上拥有更多发言权，通常会带来更简单的解决方案，更好地与业务流程保持一致，并且更容易实现。”

Scrum.org是一家提供软件交付培训、评估和认证服务的公司，该公司首席执行官Dave West说：“组织不要把工作视为可以通过拉动某些杠杆优化的机器。相反，要全面考虑团队工作的环境，以及如何更好地传达工作愿景。”

9、利用最新的、经过验证的管理技术

许多IT领导者仅仅凭借其技术专长、只接受过有限的管理培训就承担起了他们的角色。 Zucker说：“他们倾向于遵循管理1.0或管理2.0的做法。他们认为他们的员工是资源小部件（1.0），或者认为管理流程（2.0）——例如全方位反馈——是解决方案。”

另一方面，管理3.0意识到了当今运营环境的复杂性以及有能力，激励个人解决难题。“接受管理3.0并实际实施它，需要来自管理层和领导者的巨大信任和勇气。”

10、从可信赖的顾问那里寻求外部观点

IT领导者往往非常接近那些他们无法看到的技术问题，或者了解他们部门对企业业务领域的影响。“有了外部的视角，就可以帮助看到这些[影响]，并且可以提供对行业趋势和工具的深入见解，这些工具可以有效地帮助改进绩效管理，”Thomas说。

“有时候，寻求外部顾问和外部支持是一个很好的方法，就像是教练帮助运动员提高成绩一样。”West补充道。但教练只能提供对组织工作实践的有趣见解。“只有创建该组织的人（可以创造）改变，”他建议道。

小结

通过传达愿景、分析明确指标并赋予团队权力，IT部门将立即开始以最大生产力运作，这是很容易被相信和接受的。但除此之外还有更多。建立一支高效能团队需要耐心和坚持。

“IT员工可以开始进行有机的改变，”Zucker说。 即使只是迈向授权和自我管理的很小一步，他们也可以拥抱这个机会。“他们也可以认识到，他们的领导者正在努力改变环境，热情地追随领先者，而不是持怀疑态度，”他总结说。