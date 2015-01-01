盘点当下最有价值的13个IT认证

认证和技能可以帮助你提高薪水，让你从竞争中脱颖而出，帮助你从目前的职位上升迁。 Global Knowledge的一项调查显示，美国和加拿大83％的IT专业人员持有一个IT认证；在美国，持有认证的IT专业人员的平均薪酬要高出8400美元（即11.7％）。

至顶网CIO与应用频道 02月06日 编译：认证和技能可以帮助你提高薪水，让你从竞争中脱颖而出，帮助你从目前的职位上升迁。 Global Knowledge的一项调查显示，美国和加拿大83％的IT专业人员持有一个IT认证；在美国，持有认证的IT专业人员的平均薪酬要高出8400美元（即11.7％）。

聘请持有认证的专业人员也对雇主也是有利的。在接受调查的人当中，44％的IT决策者认为IT认证可以使员工更快地完成工作，33％的人表示在实施系统时效率更高，23％的人认为这有助于更​​快地部署产品和服务，同时减少错误。

下面就让我们来看看2018年IT科技工作者的13项技能和认证。

2018年的13个高薪认证

- Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

- Certified Information Security Manager (CISM)

- AWS Certified Solutions Architect – Associate

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

- Certified Information Systems Auditor (CISA)

- Project Management Professional (PMP)

- Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

- Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

- VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

- Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V)

- ITIL v3 Foundation

- CompTIA Project +

- Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

ISACA将CRISC认证作为“IT专业人员应对IT和企业风险管理独特挑战、使其成为企业战略合作伙伴的唯一认证”。这个信息安全认证证明了你在风险管理、评估、缓解、响应、监测和报告方面的能力。

要求：要获得CRISC认证，你需要3年或更长时间的经验才能完成认证中涉及的四个主题中至少两个。你还需要每年得到持续专业教育（CPE）学分才能维持这一认证。

CRISC认证的平均薪酬：127507美元

Certified Information Security Manager (CISM)

ISACA还提供了CISM认证，这个认证侧重于管理层的IT安全，以展示在建立、设计和管理企业安全措施方面的熟练程度。

要求：要获得CISM认证，你至少需要5年的信息安全经验，而且这些经验必须是在你考试日期的10年内或通过考试后的5年内。你还需要获得CPE来维护这一认证。

CISM认证平均薪酬：122448美元

AWS Certified Solutions Architect – Associate

AWS仍然是首选的云平台，AWS Certified Solutions Architect – Associate认证专为那些有AWS平台背景的人设计。它着重于在AWS上设计和部署可扩展系统，包括如何在不牺牲安全性、可靠性和质量的情况下保持开发成本效益。

要求：1年或以上的AWS实践系统设计经验，熟悉至少一种高级编程语言，了解开发基于AWS应用的最佳实践。

AWS认证的平均薪酬：119085美元

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

CISSP认证由ISC提供，经ANSI认可，经美国国防部正式批准，作为美国国家安全局ISEEP计划的标准。它被全球公认为一项旨在帮助IT安全专业人员构建现代安全最佳实践的认证。

要求：你至少需要5年的信息安全经验，至少需要3年的安全经理经验，而且这些经验必须在考试日期的10年内，或通过考试的5年后。你需要获得CPE学分以持有该认证，并且你需要在考试中包含的2个或多个主题上拥有至少5年的全职经验。

CISSP认证的平均薪酬：118179美元

Certified Information Systems Auditor (CISA)

ISACA将CISA认证描述为“全球公认的信息系统审计控制认证”。它始于1978年，主要是展示你在审计过程每个阶段的能力，报告合规程序的能力，以及你评估漏洞的能力。

要求：你至少需要5年的信息系统审计、控制或安全方面的经验。在CISA考试之前，你需要通过入门级考试。像其他ISACA认证一样，你需要获得CPE学分才能持有该认证。

CISA认证平均薪酬：110634美元

Project Management Professional (PMP)

PMP认证也是由PMI提供的，但采用更先进的方法进行项目管理。PMI表示，PMP认证让你“可以在任何行业、以任何方式、在任何地点工作”。

要求：要参加考试，你需要有4年制学历，需要3年项目管理经验，4500小时的领导和指导项目经验，35小时项目管理教育。第二级需要5年工作经验，7500小时的领导和指导项目和35小时的项目管理教育。

PMP认证的平均薪酬：105324美元

Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)

这个CCP-V认证证明了在使用Citrix技术的虚拟桌面应用方面的能力。主题包括预安装、安装所需技术、配置技术组件和测试配置。2014年，该认证取代了Citrix Certified Enterprise Engineer (CCEE)认证，专注于基于Citrix XenDesktop软件部署、维护和配置解决方案的技能。

要求：在转到CCP-V认证之前，你需要获得相关级别的认证。

CCP-V认证的平均薪酬：102353美元

Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

这项CCA-N认证侧重于展示在企业环境中使用NetScaler Gateway的熟练程度。考试涵盖了使用NetScaler Gateway安全访问远程桌面、应序和数据等主题。

要求：获得CCA-N认证没有先决条件。

CCA-N认证的平均薪酬：95583美元

VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV)

VMware最新的VCP认证——VCP6-DCV，是特别针对vSphere V6基础架构故障排除技能设计的。VMware将其列为全球最受欢迎的认证之一。

要求：要获得此认证，你必须首先通过VCP认证，这是VMware认证计划的基础级别。每2年，你需要重新认证你当前的VCP，选择另一个VCP或移动到另一个考试级别。

VCP6-DCV认证的平均薪酬：96309美元

Citrix Certified Associate – Virtualization (CCA-V)

CCA-V认证是Citrix提供的顾问级虚拟化认证，着重于在XenDesktop 7.6平台上构建的解决方案的管理、维护、监控和故障排除。

要求：获得CCA-V认证没有先决条件。

CCA-V认证的平均薪酬：98583美元

ITIL v3 Foundation

这个ITIL框架是企业IT管理中比较受欢迎的选项之一，可帮助公司将业务目标与IT战略结合起来。它已经存在了三十多年，至今仍然是首选的IT框架之一。

要求：参加ITIL v3 Foundation考试没有先决条件。

ITIL v3 Foundation认证的平均薪酬：93638美元

CompTIA Project +

CompTIA的Project Plus认证证明了项目经理在管理项目生命周期方面的技能和熟练程度。它涵盖了项目经理的基本技能，包括预算、建立工作流程和确定时间表。

要求：CompTIA推荐至少12个月的项目管理经验。

CompTIA Project +认证的平均薪酬：92593美元

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching

这项CCNP认证适用于已完成CCNA认证、并转到下一级考试的IT专业人员。在CCNP的认证下，你可以选择在云、协作、数据中心、路由和交换、安全性、服务提供或无线方面的认证。

要求：在进入CCNP认证考试之前，你需要完成CCNA路由和交换考试或任何CCIE考试。

CCNP Routing and Switching认证的平均薪酬：90303美元