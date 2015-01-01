Gartner预测2018年全球IT支出将达3.7万亿美元

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，较2017年增长4.5%。

至顶网CIO与应用频道 01月30日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2018年全球IT支出预计将达到3.7万亿美元，较2017年增长4.5%。

Gartner研究副总裁John-David Lovelock表示：“全球IT支出在2017年开始回升，预计在未来几年会持续增长。但由于各企业机构考虑到英国脱欧的潜在影响、币值波动和可能出现的全球经济衰退，不确定性渐渐浮现。尽管存在这样的不确定性，各企业仍然预期收入增长，将继续投资于信息技术，但他们的支出模式将出现变化。有关数字化业务(digital business)、区块链（blockchain）和物联网（IoT）的项目，以及从大数据（big data）、算法（algorithms）、机器学习（machine learning）到人工智能（AI）的一系列技术进步将继续带动IT支出增长。”

企业软件仍将呈现强劲增长，全球软件支出预计在2018年增长9.5%，在2019年再增长8.4%，届时总值将达到4210亿美元（见表一）。Gartner预计各企业机构会在2018年增加企业应用软件方面的支出，其中更多预算转向软件即服务（SaaS）。基于SaaS的解决方案可用性越来越高，将推动对许多子类别解决方案的采用和支出，如金融管理系统（FMS）、人力资本管理（HCM）和分析应用程序(analytic applications)等。

表一、全球IT支出预测（单位：10亿美元）

来源：Gartner（2018年1月）

Gartner预计设备细分市场在2018年将增长5.6%。设备细分市场在2017年增长5.7%，这是两年来的首次增长。尽管Gartner预计单位销量将有所下降，但由于手机的平均售价继续上升，终端用户在手机上的支出仍将稍有增长。虽然用户持续转移使用Windows 10的情况会进一步带动PC在中国、拉美和东欧的商业市场正增长，但Gartner预计PC在2018年的增长率与往年持平。正如Gartner预计，iPhone 8和iPhone X在2017年产生的影响极小，但Gartner预计在iOS在2018年的出货量会增长9.1%。

Lovelock先生表示：“考虑到未来几年带动支出增长的一些关键领域，Gartner预测到2021年，AI会带来商业价值为2.9万亿美元的新机会，并能节省相当于工人在62亿小时内的生产力。这种商业价值具体体现在：使用AI提升效率；使用AI创建使客户体验更为个性化的洞察；使用AI增加互动性和业务量；使用AI增加提升收入的机会，这也将成为数据洞察驱动的全新商业模式的一部分。”

Lovelock先生进一步表示：“获取潜在商业价值需要有所投入，特别是当企业希望在短期内达到节省成本的目的时。由于AI具有‘力量增幅器’（force multiplier）的作用，为提升客户体验和收入而投资AI，将可能带来收益——积极的网络效应（positive network effects）将超过投入成本，而由此获得的收入也会增加。”

Gartner预测，中国在2018年对技术产品和服务的总支出会增长6.7%，超过2.6万亿人民币。

表二、中国IT支出预测（单位：百万元）

来源：Gartner（2018年1月）

Gartner的IT支出预测基于数千家提供各种IT产品与服务厂商的销售数字。Gartner采用各种主流研究技巧，再以次级研究资源进行补充，以建立一套市场规模资料的完整资料库，并借此进行预测。

Gartner每季度发布的IT支出预测报告提供了针对软硬件、IT服务与电信等细分市场内IT支出的独特视角。这些报告有助于Gartner客户深入了解市场商机与挑战。