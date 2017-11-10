海尔全面数字化转型 让业务与技术真正产生交互

海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏曾说过，“没有伟大的企业，只有时代的企业。”不管是伟大的企业还是失败的企业都是运维出来的，所以底层基础架构一定要扎实。

至顶网CIO与应用频道 11月14日 人物访谈（文/王聪彬）：海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏曾说过，“没有伟大的企业，只有时代的企业。”不管是伟大的企业还是时代的企业都是运维出来的，所以底层基础架构一定要扎实。“Agile敏捷化，Automation自动化，All-in-One平台一体化”是海尔的3A理念，在一个平台上实现快速的业务交付和数据分析。

全面数字化转型

随着2015年IT部门更名为DTS（数字技术服务），它所肩负的使命就已经发生了翻天覆地的变化，尤其是在目前数字化转型的环境下，基础架构、核心系统、运营、技术创新都是DTS的使命。

在这个过程中海尔集团CTO王养浩遇到的挑战很多，其中最大的就是，我们在支持一个数字化的企业，还是支持一个企业的数字化。可能大家没有感觉出差异，但是王养浩却深知其中的不同。

在这个过程中海尔集团CTO王养浩

因为企业在进行数字化转型时有一个常见的误区，他们会把某个应用或者局部的数字化称为是一个数字化企业。作为以制造业为中心的多元化企业，海尔是一个集制造、金融、物流、电商等复杂业务的有机体，所以海尔的目标是一个全面转型的数字化企业。

在王养浩看来数字化转型并不是技术转型，而是每一个职能部门在业务上进行转型，不断进行产品迭代创新，IT则提供一切所需要的支持，让业务和技术真正产生交互。尤其是现如今云计算、大数据、人工智能等新技术可以很好的帮助每一个职能部门进行转型。

海尔数字化转型布局主要分为上层业务和下层技术，业务部门关注社交和大数据，技术部门通过云计算、人工智能、信息安全等进行支撑。

IT发展三步走

海尔信息化从2000开始，从制造到物流等模块都是根据业务需求搭建系统。到了2007年成立集团IT部，将各职能单元IT整合提供共享服务，成立了像制造业务单元交付团队、电商物流交付团队、人力资源系统交付团队等。2015年相应数字化转型，将一小部分IT放回产业，但还是由集团IT完成最终交付。

王养浩总结了海尔IT的三个阶段，第一、IT平台服务化，实现资源的整合与精细化管理；第二、IT前移，紧密服务于各项业务；第三、IT全球化，从服务、部署、协同、交付等多个层面实现全球化。

首先从盘点整体数字化资产上就包含了非常多的内容，包括软硬件等物理设备、应用、数据等更为抽象的数字资产等等。海尔通过BMC Discovery识别出超过8500个数字化资产（包括硬件、软件、应用程序和数据），绘制了一张清晰的资产蓝图，并借助BMC配置管理数据库（CMDB）解决方案标注了内在关联。

在搭建好CMDB这个基础之后，海尔又部署BMC的IT服务管理平台Remedy，在全球范围内构建了完全基于ITIL标准的、规范化的IT服务平台，服务于全球8万多名员工。与此同时，海尔还在Remedy的底层核心工作流引擎之上，搭建了更多业务场景，HR管理、仓储物流已经搭建完成，并计划继续搭建财务收发款功能。

海尔依托BMC的TrueSight Operations Management 扩展其传统监控体系，为其智能家电业务部门打造了一套综合的端到端物联网监控和安全系统。此外，海尔还借助BMC的应用程序性能监控（AMP）解决方案，跟踪了解所有应用程序的性能。

多源云管理运维新思路

混合云是未来企业的建设方向，海尔已目前已经实现了混合云的架构，私有云支撑了集团各种业务系统，像COSMO；公有云海尔在使用上则相对谨慎，尤其在数据层面。

“海尔在未来几年会布局十多个数据中心提供私有云。”王养浩说，公有云使用了AWS、Microsoft Azure、阿里云，主要在弹性计算和互联网应用的安全防护服务。

越来越多的企业开始部署混合云，这也让运维人员可能会同时在不同的云环境中进行操作，例如，启动公有云实例、将数据从数据中心内的应用迁移到云端等，原有传统的IT运维方式必将面临巨大挑战。

BMC提出多源云战略帮助企业迅速迁移到云端并制定有效的方案安全、高效、经济地管理复杂的混合云环境，应对由多源云复杂性造成的成本和安全性这两大挑战。