IDC：DX 来袭，等你来战

IDC预计，在未来3-4年间，数字经济在改变企业运营方式的同时将重塑世界及中国的经济面貌，新技术支持的创新将进一步发挥引领作用。

至顶网CIO与应用频道 11月13日 北京消息：数字化转型进入加速期，全球进入数字经济时代，中国更是如此。“十九大”明确提出四新:新时代、新矛盾、新思想、新目标。为中国未来经济的发展指明了方向。“十九大”报告相关的5个关键词将引领中国未来数字经济的发展方向:文化复兴、科技引领、创新驱动、全球布局、民生为本。IDC预计，在未来3-4年间，数字经济在改变企业运营方式的同时将重塑世界及中国的经济面貌，新技术支持的创新将进一步发挥引领作用。

IDC中国区总裁霍锦洁认为:“第三平台从2007年的试点试验阶段进入到了倍增创新的第二阶段，第三平台的各项关键技术与各行业深度结合实现倍增创新是第二阶段的核心所在，也将为2022年以后到来的以新技术为支撑的智能自治企业打下良好的基础。在数字经济时代，迎接新时代、重构新平台、建立新信任、提供新体验将成为行业用户和ICT厂商未来战略的依托。”

2018年中国经济仍将稳步增长，IDC预计GDP的增长率将达到6.5%。文化复兴将驱动影音文化、游戏动漫、知识付费等领域的发展;科技引领将驱动信息技术、智能制造、生物医药、能源环保、海洋天空等领域的发展;创新驱动将引领智慧园区、智慧城市、科技服务等领域发展;全球布局将引领一带一路、自贸区等领域的发展;民生为本将引领节能环保、医疗健康、休闲旅游等领域的发展。

中国广义ICT市场一直保持高于GDP的增长，特别是第三平台和6大创新加速期技术。IDC预计，2018年中国广义ICT市场规模将超过7200亿美元，年增长率为7.1%，第三平台技术增长为5.5%，6大创新加速期技术增长为13.5%。

基于总体经济发展趋势及ICT技术的特征，IDC对2018年ICT市场的有如下10大预测:

新时代

1:数字经济将占半壁江山:到2021年，至少50%的全球GDP将会是数字化的，中国数字经济的比重将达到55%。数字化产品、运营与合作关系将推动各行各业的增长。到2020年，投资者将使用平台/生态系统、数据价值和客户参与度作为评估所有企业的要素。到2019年底，全球数字化转型(DX)领域的支出预计将达1.7万亿美元，相

比2017年增加42%。中国到2019年的数字化转型(DX)领域的支出预计将达3100亿美元，相比2017年增加35%。

2:一带一路加速中国创新并规模化影响世界:到2020年，中国500强企业的海外收入平均占比将超过30%。高铁、特高压输电、网购、移动支付、机器人、芯片、生物医药、航天、物联网等不断进入全球市场，特别是一带一路沿线国家的市场。互联网+、大数据与人工智能、消费升级等领域相关的政策和模式也开始规模化影响世界。

3:融合与跨界驱动业务与CxO转型:到2020年，超过70%的中国1000强企业依托IT平台与技术进行跨界与融合的探索，实现业务的转型、创新与增长。超过60%的创业公司依靠技术进入“传统“行业市场，并探索新的商业模式分享数字经济的蛋糕。到2020年，全球跨过数字鸿沟的CIO中有60%会在C级别高管洗牌和竞争中胜出，并成为企业的数字业务领导者，中国的这一比例也有望达到50%，有技术经验的CxO将越来越多。

新平台

4:企业数字化平台开放重构:到2020年，全球60%的企业将设计/部署企业数字化平台，并将其作为最新IT核心工具来开发和管理核心IP与数据，同时整合云平台、产业平台、数据和代码社区、合作伙伴和客户等资源。中国设计/部署企业数字化平台的企业将达到40%。到2021年，在超过一半的全球2000强企业中，平均1/3(2017年为0%)的数字化服务交互都将来自API开放生态系统，增长势头远超过其自己的客户交互能力。中国市场也将如此。

5:云计算2.0:分布式与专属化:到2021年，企业在云服务以及云驱动硬件、软件和服务上的开支将翻倍超过5300亿美元，从而利用多样化的云计算环境，其中20%来自边缘计算，超过15%来自专属架构(非X86架构)计算，超过90%来自多云环境。到2021年，中国企业在云计算服务以及云驱动硬件、软件和服务上的开支将达到300亿美元，从而利用多样化的云计算环境，其中25%来自边缘计算，超过15%来自专属架构(非X86架构)计算，80%来自多云环境。云计算2.0也加速5G的商业化，到2020年，中国将发放5G商用牌照，汽车自动驾驶、4K-8K高清视频、远程实时建模的混合现实应用将加速进入实用化阶段，新的杀手级应用也有望出现。

新信任

6:区块链与数字信任进入规模化应用:到2021年，在全球2000强中，至少有25%的企业将大规模应用区块链服务作为数字信任的基础。到2020年，25%的顶级全球交易银行、近30%的制造商与零售商和20%的医疗保健机构将在生产中使用区块链网络。到2021年，在中国1000强中，至少有20%的企业将大规模应用区块链服务作为数字信任的基础。到2020年，20%的银行、30%的供应链和10%的医疗保健机构将在生产中使用区块链网络。

7:新一代安全解决方案重构安全市场:到2019年，全球75%的CIO将重新聚焦网络安全认证和信任以管理商业风险，同时逐步弃用无法保证数据安全的系统。中国60%的CIO也将将重新聚焦网络安全认证和信任以管理商业风险，同时逐步弃用无法保证数据安全的系统。中国网络安全政策和军民融合趋势将加速中国安全市场的重构，也给中国安全厂商提供了巨大发展空间。

新体验

8:企业与消费人工智能比翼齐飞:到2019年，全球40%的数字化转型项目将使用人工智能服务。到2021年，75%的商业企业应用将使用人工智能，超过90%的消费者将与客户服务机器人互动，超过50%的新工业机器人将借助人工智能。中国超过50%的新工业机器人将借助人工智能。其它人工智能应用普及情况与全球相当，人工智能也将全面渗透到智能家居领域。

9:人类数字(HD)接口进入新阶段:到2020年，人类数字(HD)接口将实现多样化，因为25%的现场技术服务人员和25%以上的信息工作者会利用增强现实，近50%的新移动应用会使用语音作为主要接口，且50%面向消费者的全球2000强企业会使用生物识别传感器来提供个性化体验。到2020年，中国也将有20%的现场技术服务人员和20%以上的信息工作者会利用增强现实，近30%的新移动应用会使用语音作为主要接口，且30%面向消费者的中国1000强企业会使用生物识别传感器来提供个性化体验。

10:量子计算开始进入商用:到2021年，量子通信进入商用，量子计算开始以云服务的形式交付用户使用，计算开始进入量子时代。IDC预计，到2027年，全球量子计算的市场机会将超过100亿美元。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰总结道:"在数字经济中，信息和如何使用信息是成功的关键，消费者参与和大规模是发展的基础，生态系统与核心知识产权同等重要。行业用户和ICT厂商必须掌握数字经济的特征并把它们融入业务运营和企业文化的核心，加速成为数字化原生企业(DNE)，这是在在数字经济时代实现全方位转型，赢取未来先机的关键。"

2017年11月13日，IDC中国举办了年度中国趋势预测趋势论坛，论坛的主题是：“DX来袭，等你来战”。

数字化转型进入加速期，全球进入数字经济时代，中国更是如此。“十九大”明确提出四新:新时代、新矛盾、新思想、新目标。为中国未来经济的发展指明了方向。“十九大”报告相关的5个关键词将引领中国未来数字经济的发展方向:文化复兴、科技引领、创新驱动、全球布局、民生为本。IDC预计，在未来3-4年间，数字经济在改变企业运营方式的同时将重塑世界及中国的经济面貌，新技术支持的创新将进一步发挥引领作用。

IDC中国区总裁霍锦洁认为:“第三平台从2007年的试点试验阶段进入到了倍增创新的第二阶段，第三平台的各项关键技术与各行业深度结合实现倍增创新是第二阶段的核心所在，也将为2022年以后到来的以新技术为支撑的智能自治企业打下良好的基础。在数字经济时代，迎接新时代、重构新平台、建立新信任、提供新体验将成为行业用户和ICT厂商未来战略的依托。”

2018年中国经济仍将稳步增长，IDC预计GDP的增长率将达到6.5%。文化复兴将驱动影音文化、游戏动漫、知识付费等领域的发展;科技引领将驱动信息技术、智能制造、生物医药、能源环保、海洋天空等领域的发展;创新驱动将引领智慧园区、智慧城市、科技服务等领域发展;全球布局将引领一带一路、自贸区等领域的发展;民生为本将引领节能环保、医疗健康、休闲旅游等领域的发展。

中国广义ICT市场一直保持高于GDP的增长，特别是第三平台和6大创新加速期技术。IDC预计，2018年中国广义ICT市场规模将超过7200亿美元，年增长率为7.1%，第三平台技术增长为5.5%，6大创新加速期技术增长为13.5%。

基于总体经济发展趋势及ICT技术的特征，IDC对2018年ICT市场的有如下10大预测:

新时代

#1:数字经济将占半壁江山:到2021年，至少50%的全球GDP将会是数字化的，中国数字经济的比重将达到55%。数字化产品、运营与合作关系将推动各行各业的增长。到2020年，投资者将使用平台/生态系统、数据价值和客户参与度作为评估所有企业的要素。到2019年底，全球数字化转型(DX)领域的支出预计将达1.7万亿美元，相

比2017年增加42%。中国到2019年的数字化转型(DX)领域的支出预计将达3100亿美元，相比2017年增加35%。

#2:一带一路加速中国创新并规模化影响世界:到2020年，中国500强企业的海外收入平均占比将超过30%。高铁、特高压输电、网购、移动支付、机器人、芯片、生物医药、航天、物联网等不断进入全球市场，特别是一带一路沿线国家的市场。互联网+、大数据与人工智能、消费升级等领域相关的政策和模式也开始规模化影响世界。

#3:融合与跨界驱动业务与CxO转型:到2020年，超过70%的中国1000强企业依托IT平台与技术进行跨界与融合的探索，实现业务的转型、创新与增长。超过60%的创业公司依靠技术进入“传统“行业市场，并探索新的商业模式分享数字经济的蛋糕。到2020年，全球跨过数字鸿沟的CIO中有60%会在C级别高管洗牌和竞争中胜出，并成为企业的数字业务领导者，中国的这一比例也有望达到50%，有技术经验的CxO将越来越多。

新平台

#4:企业数字化平台开放重构:到2020年，全球60%的企业将设计/部署企业数字化平台，并将其作为最新IT核心工具来开发和管理核心IP与数据，同时整合云平台、产业平台、数据和代码社区、合作伙伴和客户等资源。中国设计/部署企业数字化平台的企业将达到40%。到2021年，在超过一半的全球2000强企业中，平均1/3(2017年为0%)的数字化服务交互都将来自API开放生态系统，增长势头远超过其自己的客户交互能力。中国市场也将如此。

#5:云计算2.0:分布式与专属化:到2021年，企业在云服务以及云驱动硬件、软件和服务上的开支将翻倍超过5300亿美元，从而利用多样化的云计算环境，其中20%来自边缘计算，超过15%来自专属架构(非X86架构)计算，超过90%来自多云环境。到2021年，中国企业在云计算服务以及云驱动硬件、软件和服务上的开支将达到300亿美元，从而利用多样化的云计算环境，其中25%来自边缘计算，超过15%来自专属架构(非X86架构)计算，80%来自多云环境。云计算2.0也加速5G的商业化，到2020年，中国将发放5G商用牌照，汽车自动驾驶、4K-8K高清视频、远程实时建模的混合现实应用将加速进入实用化阶段，新的杀手级应用也有望出现。

新信任

#6:区块链与数字信任进入规模化应用:到2021年，在全球2000强中，至少有25%的企业将大规模应用区块链服务作为数字信任的基础。到2020年，25%的顶级全球交易银行、近30%的制造商与零售商和20%的医疗保健机构将在生产中使用区块链网络。到2021年，在中国1000强中，至少有20%的企业将大规模应用区块链服务作为数字信任的基础。到2020年，20%的银行、30%的供应链和10%的医疗保健机构将在生产中使用区块链网络。

#7:新一代安全解决方案重构安全市场:到2019年，全球75%的CIO将重新聚焦网络安全认证和信任以管理商业风险，同时逐步弃用无法保证数据安全的系统。中国60%的CIO也将将重新聚焦网络安全认证和信任以管理商业风险，同时逐步弃用无法保证数据安全的系统。中国网络安全政策和军民融合趋势将加速中国安全市场的重构，也给中国安全厂商提供了巨大发展空间。

新体验

#8:企业与消费人工智能比翼齐飞:到2019年，全球40%的数字化转型项目将使用人工智能服务。到2021年，75%的商业企业应用将使用人工智能，超过90%的消费者将与客户服务机器人互动，超过50%的新工业机器人将借助人工智能。中国超过50%的新工业机器人将借助人工智能。其它人工智能应用普及情况与全球相当，人工智能也将全面渗透到智能家居领域。

#9:人类数字(HD)接口进入新阶段:到2020年，人类数字(HD)接口将实现多样化，因为25%的现场技术服务人员和25%以上的信息工作者会利用增强现实，近50%的新移动应用会使用语音作为主要接口，且50%面向消费者的全球2000强企业会使用生物识别传感器来提供个性化体验。到2020年，中国也将有20%的现场技术服务人员和20%以上的信息工作者会利用增强现实，近30%的新移动应用会使用语音作为主要接口，且30%面向消费者的中国1000强企业会使用生物识别传感器来提供个性化体验。

#10:量子计算开始进入商用:到2021年，量子通信进入商用，量子计算开始以云服务的形式交付用户使用，计算开始进入量子时代。IDC预计，到2027年，全球量子计算的市场机会将超过100亿美元。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰总结道:"在数字经济中，信息和如何使用信息是成功的关键，消费者参与和大规模是发展的基础，生态系统与核心知识产权同等重要。行业用户和ICT厂商必须掌握数字经济的特征并把它们融入业务运营和企业文化的核心，加速成为数字化原生企业(DNE)，这是在在数字经济时代实现全方位转型，赢取未来先机的关键。"